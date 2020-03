No hay duda de que estas semanas están siendo bastante duras y una de las principales razones es que no puedes quedar (o no debes) con tus amigos o familiares. Es por eso que hay que recurrir a las videollamadas pero… Servicios como WhatsApp están fallando, los servidores no dan para más.

También surgen otros problemas como que el número de miembros suele estar limitado o que hay fallos por todos lados. Si es el caso no te preocupes, tenemos la aplicación definitiva para que puedas hablar con quien tú quieras sin problemas.

Jitsi Meet es la mejor app para hacer videollamadas en tiempos de cuarentena

Lo más seguro es que no hayas oído hablar de Jitsi Meet, no es que sea demasiado conocida. Te resumimos sus principales funciones abajo para que te puedas hacer una idea rápida:

No tiene límite de usuarios como tal. Puedes hablar con 100 personas a la vez sin ningún problema. Es buena opción para impartir clases online por ejemplo.

No se necesita de cuenta para entrar a la videollamada y, aun así, tiene un buen sistema de seguridad. Puedes poner una contraseña para entrar a la reunión.

Calidad HD asegurada aunque depende de la conexión de cada usuario. Lo importante es que te app no pone límite.

Es Open Source, la aplicación no recopilará más datos que los necesarios.

Es una alternativa bastante completa y pocas hay con tantas opciones. Lo mejor es que es totalmente gratis y no tienes que hacer cosas raras para descargarla. Simplemente ve al enlace de abajo y descarga e instala la aplicación desde la Play Store como cualquier otra, ¡así de sencillo!

