El coronavirus mantiene en vilo al mundo entero y una de las medidas adoptadas por varios gobiernos es que las personas se resguarden en sus hogares para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, estar en casa además de protegerte a ti y a los tuyos, no tiene por qué ser aburrido. Es por eso, que hemos preparado para ti una lista con las 10 mejores series para hacer maratón por el coronavirus. ¡Atento!

Breaking Bad, una serie que no puedes dejar de ver

No hay mejor manera de empezar esta lista, sino con una de las series más aclamadas de la historia. Aquí un profesor de química con problemas económicos y un cáncer de pulmón terminal, decide asociarse con un ex estudiante, nada brillante, para fabricar y vender anfetaminas y así asegurar el futuro de su familia, tras su muerte.

Lo que al principio comienza como una forma de ganar dinero extra, se convierte en un espiral de chantajes, amenazas, traficantes y matones. Esto le hará conocer la realidad del bajo mundo de las drogas y el temor de perder a los seres que ama. Sin duda es una verdadera obra maestra que retrata la cruda realidad de un hombre honesto en desgracia y del controvertido sistema de salud norteamericano. Puedes conseguir las 5 temporadas de esta serie en Netflix.

Chernobyl, una serie cruda con una gran moraleja

Tal vez pienses que esta no es la mejor serie para ver en un momento como este, pero Chernobyl definitivamente te atrapará. Esta producción te traslada hasta el año 1986 y a la tragedia ocurrida en una de las centrales nucleares de la extinta Unión Soviética, en lo que hoy conocemos como Ucrania.

Mentiras, conspiraciones y estrategias políticas que buscaban ocultar un hecho que marcó un antes y un después de lo que conocemos sobre la energía nuclear y su devastador poder. Esta mini serie original de HBO te mantendrá cautivado durante 5 capítulos y estamos seguros de que te encantará.

Hunters, la obra maestra de Amazon Prime

Al Pacino regresa a la televisión después de 17 años, y lo hace de manera magistral en Hunters. En esta fantástica producción, Pacino interpreta al líder de un grupo que se dedica a cazar Nazis que se encuentran infiltrados en las altas esferas norteamericanas. Está ambientada en la ciudad de Nueva York de finales de los años 70 y está basada en hechos reales.

La trama conspirativa de la serie, su reparto de primer nivel y su elegancia en la producción te atraparán de principio a fin. Consta de 10 capítulos electrizantes que son ideales para disfrutarlos durante esta cuarentena. Y tú, ¿a qué estás esperando?

El Visitante, un clásico llevado a la pequeña pantalla

Se trata de una serie de misterio, que se basa en la novela del mismo nombre escrita por Stephen King. Narra la historia de un niño asesinado en la ciudad de Flint City, cuyo cuerpo es hallado con claros signos de tortura y abuso. Durante la investigación, todas las pistas y testigos apuntan a un responsable: el entrenador y profesor de inglés Terry Maitland.

Sin embargo, aunque todo apunta a él, Maitland tiene una coartada tan sólida como el caso en su contra, lo que te llevará a preguntarte, ¿cómo es posible que alguien esté en dos lugares a la vez? Este misterio se irá resolviendo a lo largo de la serie y seguramente no querrás perderte ningún detalle. Puedes disfrutarla en HBO.

The Walking Dead, no puede faltar en esta lista

The Walking Dead se ha convertido en todo un fenómeno televisivo y en una de las series más vistas de toda la historia. Está basada en el comic del mismo nombre y ambientada en un mundo postapocalíptico donde la civilización, tal como la conocemos, ha desaparecido y las personas muertas se levantan de sus tumbas para atacar a los vivos.

Es la enésima producción que busca explotar el género zombi o de los famosos muertos vivientes, pero con una gran calidad y una trama que te atrapará desde el comienzo. Son 10 temporadas llenas de emoción, suspenso y mucho caos, y que seguramente serán más que suficientes para pasar esta cuarentena entretenido en casa. Puedes disfrutarla a través de Netflix.

Good Omens, otra excelente producción

El tan anunciado apocalipsis está cerca, así que un ángel y un demonio que se encuentran en la tierra deben unirse para detener la llegada del anticristo y el inicio de la guerra entre el cielo y la tierra. Este es el argumento principal de esta extraordinaria serie basada en la novela homónima de fantasía escrita por Terry Pratchett y Neil Gaiman.

Cuenta con un reparto impresionante, encabezado por Michael Sheen y David Tennant, quienes dan vida al ángel y al demonio, respectivamente. Además, la serie une de forma brillante y con un humor muy peculiar, la historia humana y muchas referencias bíblicas. Es una serie, que merece la pena ver.

Game of Thrones, la serie que paralizó el mundo

Es poco probable que alguien no haya visto Juego de Tronos, pero si eres uno los pocos que no lo hizo, esta es tu oportunidad de disfrutarla. HBO realizó una electrizante adaptación a la televisión de la ya famosa serie de libros de George R.R. Martin, y la convirtió de una de las mejores series de todos los tiempos.

Se trata de un cuento épico, lleno de crudas y explícitas batallas, ríos de sangre, escenas subidas de tono y actuaciones magistrales, todo por ganar el control de los Siete Tronos del Reino. Indudablemente, es una de esas series de las que se hablará durante años, y una vez comiences, no podrás dejar de verla.

The Witcher, una de las series del momento

Siguiendo en una onda épica y de fantasía, no podemos olvidarnos de una de las más aclamadas series de Netflix, The Witcher. Precisamente, está llamada a ser la sustituta de Game of Thrones en cuanto a éxito, popularidad y brillantez. Está basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, que además ha sido adaptada, hasta ahora, en varios videojuegos.

El elenco está encabezado por Henry Cavill, quien da vida a un mutante cazador de monstruos llamado Geralt de Rivia. Este solitario personaje se encarga de eliminar estas criaturas a cambio de monedas, pero no siempre las cosas son lo que parecen. No te pierdas esta producción llena de reinos, fantasía y mitología.

Silicon Valley, una comedia de calidad

Si lo tuyo es la comedia, no puedes dejar de ver esta serie original de HBO. Esta producción nos muestra la realidad y los obstáculos a los que se enfrentan todos los emprendedores, pero todo se disfraza con risas, comedia, exageración y mucha sátira. Está escrita de forma magistral y sus actuaciones son excepcionales.

Nos cuenta la historia de algunas de las experiencias vividas por uno de sus creadores, Mike Judge, durante su época como ingeniero en Sillicon Valley. El personaje principal es un tímido programador, quien junto a sus tres brillantes amigos busca hacerse rico con una empresa tecnológica. Recomendamos ampliamente esta serie, ya que con ella, la diversión está garantizada.

Transparent, porque la polémica también puede garantizar el éxito

Transparent es una serie original de Amazon, con un tema central bastante polémico. Cuenta la historia de Maura Pfefferman, una mujer transgénero, que cansada de su rutina decide salir del armario y mostrarse tal cual es frente a su familia. Sin embargo, la moralidad y los prejuicios la llevan a enfrentarse duramente a sus hijos.

La serie intenta retratar, con éxito, la complejidad del ser humano para aceptar pensamientos o conductas “políticamente incorrectas”. Transparent se convirtió en la primera serie de su categoría en ser nominada y ganadora de un Globo de Oro, así que no hay motivos para dejar de verla.

Y tú, ¿ya has visto alguna de estas series? ¿Recomendarías otras? Usa los comentarios en este último caso.