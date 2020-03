En estos difíciles momentos, donde todos estamos encerrados en casa lejos de nuestros amigos y familiares, no hay mejor refugio que la música. Y es que, de alguna forma u otra, la música puede servir como un escape para que el confinamiento por el coronavirus no sea tan malo. Ahora bien, ¿qué música deberías escuchar en esta situación tan particular?

Ya que probablemente estás cansado de escuchar la música de siempre que ya conoces, aquí te recomendamos 10 listas de Spotify que han sido creadas específicamente para combatir el confinamiento por el coronavirus. Estas listas incluyen canciones que (vagamente) estás relacionadas con la pandemia y las medidas que se están tomando para frenarla. Así que, más allá de deprimirte o exaltarte, las siguientes playlists te harán reír y pasar un buen rato durante el confinamiento.

Coronavirus beats to panic to: música de todos los géneros para un caos perfecto

La situación que se está viviendo con el coronavirus es casi una situación apocalíptica y esta lista de Spotify la refleja muy bien. Incluye canciones de artistas tan diferentes como Katy Perry, Slayer e incluso High School Musical. Eso sí, todas las canciones hacen referencia (más o menos) a combatir una pandemia como la del coronavirus, como el tema “We’re All In This Together” (Estamos todos juntos en esto) del mencionado musical de Disney.

También encontrarás canciones como “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” (Es el fin del mundo como lo conocemos, pero me siento bien) de R.E.M o Wash Off (Lavarse) de Foals. En definitiva, una playlist caótica con una selección musical muy acertada para estos tiempos de coronavirus.

COVID-19 Quarantine Party: más de 100 canciones de virus y soledad

COVID-19 Quarantine Party es de momento la lista más popular de Spotify relacionada con el coronavirus. Aquí también encontrarás una gran variedad de artistas: empezando con Britney Spears y su tema “Toxic” (Tóxico), pasando por The Police y su canción “You Sound Like You’re Sick” (Suenas como si estuvieras enfermo), hasta Fifth Harmony con su tema “Work From Home” (Trabajo desde casa).

Además, esta lista incluye varias canciones de rock moderno de la mano de System of a Down, Interpol, Muse, entre otros. De esa manera, te ofrece una buena combinación de pop y rock, teniendo como punto en común cualquier cosa que tenga que ver con la situación actual del Covid-19.

Coronavirus Hand Washing Playlist: música para lavarse las manos

El usuario jenntrev tuvo la genial idea de crear una lista de Spotify con 51 canciones que tengan un coro o pre-coro de 20 segundos, ya que ese es el tiempo que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC) de Estados Unidos para lavarse las manos correctamente. Así que, mientras disfrutas de tu parte favorita de las canciones de esta playlist, puedes cantarlas mientras te lavas las manos minuciosamente.

Ahora bien, en cuanto a temática, las canciones de Coronavirus Hand Washing Playlist no tienen mucho que ver con la pandemia del coronavirus. Sin embargo, todas ellas son clásicos (como “Back in Black” de AC DC o “Amor Prohibido” de Selena) o temas muy pegadizos (como “Sola” de Becky G) para que puedas lavarte las manos sin aburrirte.

Coronavirus beats to chill/hide in my room to: canciones para relajarte en tu habitación

Si quieres aprovechar este tiempo de confinamiento para tomarte un descanso, también hay música para ello. Esta lista de Spotify huye de las canciones más populares y movidas, para traerte canciones “low-key” más calmadas y relajantes. Ninguna de ellas hace referencias tan explícitas y gratuitas a la soledad o a las enfermedades, por lo que es una buena opción para escapar de los tópicos de los que todo el mundo habla hoy en día.

El género de las canciones de esta playlist vaga entre el hip hop, pop y el rock indie, pero siempre manteniéndose en un tono suave.

Coronavirus, Burpees y confinamiento: canciones para ejercitarse y no aburrirse

Esta lista fue creada por el usuario drojan y es bastante corta, pero efectiva. Consta de 12 canciones, todas populares y divertidas, que son geniales para hacer ejercicios en casa y no perder la buena forma física por el confinamiento. Además, los temas hacen referencia a la situación actual, como “Bored” (Aburrida) de Billie Eilish, “Let it Happen” (Deja que pase) de Tame Impala, “Mercadona” de Bad Gyal y “Apocalypse Please” (Apocalipsis por favor) de Muse.

*corona virus intensifies*: todas las emociones generadas por la situación del Covid-19 en una lista

Otra lista de Spotify que describe perfectamente todo lo que se está viviendo actualmente por el coronavirus es *coronavirus intensifies*. Y es que ofrece 471 canciones que van desde las que brindan un mensaje optimista, como “Viva la vida” de Coldplay o “Happier” (Más feliz) de Ed Sheeran, hasta canciones más oscuras y conflictivas como “Stressed Out” (Estresado) de Twenty One Pilots y “The Age of Worry” (La edad de la preocupación) de John Mayer. Si tú también tienes emociones encontradas con esta situación del Covid-19, esta lista es para ti.

Coronavirus Self Isolation Bangers: una buena selección de música alternativa para relajarse

En caso de que estés buscando una lista de música alternativa para disfrutar durante el confinamiento, pero sin que de repente aparezcan canciones pesadas de Slayer (por ejemplo), esta lista te interesará. Coronavirus Self Isolation Bangers te ofrece canciones de artistas como Tame Impala y Chvrches, junto con una buena selección de canciones pop. Por supuesto, las vagas referencias a la situación de pandemia actual no pueden faltar en esta lista, con temas como “The Less I Know The Better” (Mientras menos sé, mejor) de Tame Impala y “Contaminated” (Contaminado) de Banks.

Songs for Pandemics: la lista de Spotify creada por una italiana en confinamiento

La creadora de esta lista es Carlotta Freni, una mujer que vive en Milán y trabaja en la industria musical. Ella, en una entrevista con Bussiness Insider, explicó que quiso crear esta lista cuando entendió que la mejor manera de prevenir un desastre sanitario por el coronavirus es quedándose en casa. Su objetivo era compartir con sus amigos, que ya no podrá ver por un tiempo, algunas canciones que transmitan buenas vibras y que permitan sobrellevar la situación de la mejor forma.

Esta lista, que ya es una de las más populares en Italia, incluye una mezcla de canciones nuevas con canciones de artistas que cancelaron sus conciertos en Milán. También tiene canciones sobre crisis, alegrías y tristezas, así como canciones viejas que, según Freni, permiten a los oyentes bailar o meditar, de acuerdo a su estado de ánimo. Sin dudas, una de las mejores listas de Spotify en el contexto que ahora vivimos.

Coronavirus Awesome Mix 2020: rock y pop clásico para pasarla bien

¿Buscas una lista de Spotify con música de los 90 y épocas anteriores para recordar mejores momentos? Esta es tu lista. En Coronavirus Awesome Mix 2020 encontrarás canciones clásicas de artistas como David Bowie, Led Zeppelin y The Smiths. Si eres fanático del rock y de las baladas de antes, esta lista te encantará, sobre todo porque algunos temas están relacionados con la situación actual: “Fever” (Fiebre) de Peggy Lee, “Mad World” (Mundo loco) de Gary Jules y “Tired of Being Alone” (Cansado de estar solo) de Al Green.

Canciones para esperar el coronavirus: otra buena playlist de Spotify

Por último, tenemos esta lista que empieza con una canción creada exclusivamente por el coronavirus llamada “Corona virus” de Rosko. Además, esta lista te ofrece canciones clásicas como “The End” (El final) de The Doors o “The Final Countdown” (La cuenta atrás final) de Europe. Sin embargo, no solo cuenta con canciones apocalípticas, también tiene algunos temas esperanzadores como “Here Comes The Sun” de The Beatles y “Viva la vida” de Coldplay.

En fin, esperamos que te hayan gustado estas listas de Spotify para permanecer en casa y combatir el confinamiento por el coronavirus de la mejor manera. Dinos qué te parecieron y cuáles son tus canciones favoritas para esta complicada situación.