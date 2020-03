20 museos que puedes visitar gratis online

Ya sea que hayas decidido quedarte en casa por decisión propia, o bien que el gobierno de tu país te haya obligado a hacer confinamiento (como en el caso de nuestro país, España), pues no hace falta que te aburras, pues hay cientos de cosas que puedes en Internet.

Además de ver series, como las que te mostramos aquí, películas y jugar videojuegos, se pueden hacer muchas más cosas estando en casa, y para ello lo único que se necesita es una conexión a Internet, un móvil o un PC. Si dispones de esos elementos (especialmente el de una conexión a Internet), pues esta nota que te traemos aquí de seguro te interesará.

Los 20 mejores museos para visitar gratis y online

A continuación, te vamos a mostrar cuáles son los 20 mejores museos que puedes visitar desde tu casa de manera gratuita y en línea. Algunos de estos museos se pueden ver desde el móvil, aunque hay otros que no son compatibles y que solo se pueden visualizar desde un PC con Firefox.

Museo Hermitage de Rusia

Considerado como uno de los museos más importantes de toda Europa, debido a la gran cantidad de antigüedades que posee (más de 3 millones), el Hermitage es un lugar en donde uno no se puede dejar de maravillar con cada paso que da. No solo hay cuadros y esculturas, también se pueden ver piezas arqueológicas, arte del propio país, joyas y una gran variedad de armas.

Museo virtual | Hermitage de Rusia

Museo de Historia de la Ciencia de Oxford

A diferencia del resto de los museos, el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford posee una gran cantidad de objetos relacionados con el mundo de la ciencia. Dentro de este museo podrás ver telescopios, relojes, artilugios, mapas, imágenes, libros de la época y muchas otras cosas más. Si lo que buscas es un museo que ofrezca un contenido distinto a todos los otros museos, pues aquí lo vas a encontrar.

Museo virtual | Historia de la Ciencia de Oxford

Museo de arte de Seattle

Si buscas un museo que haya sido inaugurado hace poco, el Museo de arte de Seattle es el lugar perfecto. Habiendo abierto sus puertas hace tan solo 13 años, este museo ofrece una gran variedad de obras y objetos que no tienen desperdicio alguno. Desde arte africano hasta armas extremadamente antiguas, el Museo de arte de Seattle te ocupará varias horas hasta que lo recorras de punta a punta de forma virtual.

Museo virtual | De arte de Seattle

Galería Nacional de Arte de Washington

Fundado hace ya más de 80 años, este museo dispone de una enorme cantidad de obras y objetos arquitectónicos. Si bien cerró sus puertas hace un tiempo por refacciones, el museo puede recorrerse de forma virtual sin ningún tipo de problema. Una de sus obras más espectaculares, y que recomendamos que veas, es el Retrato de Ginebra de Benci de Leonardo Da Vinci.

Museo virtual | Galería Nacional de Arte de Washington

Museo Metropolitano de New York

A diferencia del resto de los museos, el Metropolitano de New York no tiene una página propia que permita observar todas las obras que se encuentran dentro del mismo. De igual forma, se puede hacer una recorrida virtual en Google Arts & Culture. Vale mencionar que actualmente es uno de los mayores museos de arte del mundo, pues cuenta con más de 2 millones de obras de distintas épocas y de diferentes artistas.

Museo virtual | Metropolitano de New York

Museo Casa de Cervantes

¿Nunca has visitado el Museo Casa de Cervantes? Pues es momento de que lo hagas de forma virtual. Desde su página web puedes observar toda la colección desde el catálogo online que está disponible de forma gratuita para cualquier persona en el mundo. Dentro de este museo vas a poder ver pinturas, objetos y demás elementos históricos que pertenecían al novelista Miguel de Cervantes.

Museo virtual | Casa de Cervantes

Museo Británico

Tal y como su nombre lo indica, el Museo Británico es un museo situado en Londres, Reino Unido. Es uno de los más visitados en el mundo debido a la enorme variedad de obras de todos los ámbitos que posee. Además de cuadros, este museo posee objetos arquitectónicos que despiertan el interés de todos aquellos que lo visitan.

Museo virtual | Británico

Museo Arqueológico Nacional

Este museo ofrece una gran colección de objetos arquitectónicos que han pertenecido en su momento a distintos pueblos de España (abarcan un importante periodo, desde la antigüedad hasta los tiempos más recientes). Dentro del sitio podrás realizar un impresionante tour virtual por todas las salas que posee el museo.

Museo virtual | Arqueológico Nacional

CAC Málaga

Conocido también como el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga es otro de esos museos que no debes dejar pasar. Si bien dentro de su página web ofrece mucha información, no es posible realizar un tour virtual. Para poder ver el museo desde tu móvil o computadora, deberás utilizar Google Arts & Culture, esta herramienta te permitirá observar todo el arte urbano que ofrece este Centro de Arte.

Museo virtual | CAC Málaga

Museo de Louvre

Si nunca has podido visitar el Museo de Louvre, es momento de que lo hagas de forma virtual. Este museo ofrece un sistema llamado “tour virtual” desde el que podrás ver toda su colección de arte desde tu móvil o computadora. Eso sí, necesitas tener activado flash para poder ejecutar el tour, pues aún no han actualizado el sistema para que funcione bajo HTML5 (te recomendamos utilizar Firefox para no tener problemas).

Museo virtual | Louvre

Museo del Prado

Si hay un museo que es ideal para ver desde casa es el del Prado ubicado en Madrid. Desde la página web oficial del museo podrás observar la totalidad de las obras que posee el mismo. El museo pone a disposición (de forma virtual) casi 6000 obras de todo tipo, las cuales te recomendamos ver poco a poco para que no te pierdas ningún detalle.

Museo virtual | Del Prado

Museo Arqueológico de Atenas

¿Te gusta la arqueología? Si tu respuesta es sí, no puedes dejar pasar el Museo Arqueológico de Atenas. Gracias al amplio catálogo de obras que posee, pasarás incontables horas recorriendo este museo de forma virtual. Basta con entrar en la sección “collections” para disfrutar de las enorme cantidad de obras que hay en su catálogo.

Museo virtual | Arqueológico de Atenas

Musei Vaticani

Con una galería enorme de obras artísticas que corresponden a la Iglesia Católica, el Museo del Vaticano se ha ido nutriendo a lo largo de los últimos años por las propias aportaciones de los papas (desde el primero de ellos hasta el último). El museo está dividido a su vez en distintos museos: Museo Pio Cristianos, Lapidario Hebrero, Museo Cristiano, Capilla Nicolina y algunos más.

Museo virtual | Vaticani

Galleria degli Uffizi

Situado en Florencia, Italia, este museo (a su vez palacio) posee algunas de las colecciones de arte más antiguas del mundo. Es tan importante en Florencia que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de Italia. A diferencia de los sitios web del resto de los museos que te mostramos aquí, esta permite traducir la página web al español de principio a fin (facilita la navegación dentro del sitio).

Museo virtual | Galleria degli Uffizi

Pinacoteca di Brera

Situada en Milán, esta colección de arte es probablemente una de las más destacadas no solo de toda Italia, sino también del mundo. Entre las obras disponibles, encontramos pinturas de Rafael y Caravaggio, entre otros. Todas las obras que posee esta galería pueden verse de forma online a través de su web oficial (disponible en inglés e italiano).

Museo virtual | Pinacoteca de Brera

Museo para niños de Boston

Ubicado en Boston, Estados Unidos, este museo es ideal para los más pequeños de la casa. El recorrido virtual dentro de este museo es muy interactivo, pues no solo se pueden recorrer cada uno de los rincones de este museo, también es posible obtener información en tiempo real de las distintas obras que se encuentran dentro del mismo.

Museo virtual | Para niños de Boston

Museo Episcopal de Vic

Este es un museo que contiene miles de elementos relacionados con el arte medieval (arte gótico y románico) y que posee su propio recorrido virtual en 360º desde su página web. El recorrido en cuestión no ha sido creado por el propio museo, pues fue Google quien se ha tomado el trabajo de recorrer de punta a punta el museo para poder tomar fotografías.

Museo virtual | Episcopal de Vic

Galería Nacional de Berlín

Con más de 2000 obras, la Galería Nacional de Berlín alberga pinturas, elementos arquitectónicos y muchas cosas más que puedes ver de forma gratuita y online desde su página web. El tour virtual que está disponible en la propia web es de alta calidad, pues cada una de las imágenes tomadas permiten que se puedan visualizar en detalle todas las obras.

Museo virtual | Galería Nacional de Berlín

Museo Dalí de Figueres

Al igual que el resto de los museos que te hemos mostrado anteriormente, el Museo Dalí de Figueres ofrece un tour virtual desde su propia página web. Eso sí, el recorrido requiere que el navegador tenga instalado Flash para poder ejecutarse, por lo que te recomendamos ingresar a la página web en cuestión desde Firefox.

Museo virtual | Dalí de Figueres

Museo de Arte Moderno de San Francisco

A pesar de que es uno de los museos más importantes de San Francisco, el mismo no posee un tour virtual. De igual forma, puedes ver todas las obras que posee el museo en las colecciones online que se ofrecen desde el sitio web en cuestión.

Museo virtual | De Arte Moderno de San Francisco

Sin mucho más que añadir, y en caso de que te interese, puedes acompañar estas recorridas virtuales por dichos museos descargando libros gratis pinchando aquí. Allí te mostramos cuáles son las 7 mejores plataformas para descargar libros en Internet para hacerle frente al confinamiento por el coronavirus.