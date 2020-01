Los coronavirus son una familia de virus provenientes de China que circulan entre humanos y animales. Lamentablemente, ya han sido causa de varias muertes en el país asiático. Aunque se trate de un problema serio, siempre hay gente que le saca provecho de alguna manera u otra. Un ejemplo claro es Plague Inc, el juego que arrasa al recrear el coronavirus de Wuhan.

En este juego de estrategia, una pandemia acabará con todos los seres humanos del planeta. Y gracias a la propagación del coronavirus desde la ciudad de Wuhan en China, el impacto de Plague Inc ha sido impesionante durante estos últimos días.

Este juego combina la estrategia y la simulación para llevarte a un escenario en el que tendrás que decidir dónde plantar un virus o bacteria que luego se propagará alrededor del mundo. Desde el principio, puedes nombrar la enfermedad (llamándola coronavirus o como desees) y luego modificar su código genético para hacerla más resistente a diferentes climas y espacios.

Cuando la enfermedad ya está en marcha, puedes facilitar su transmisión utilizando varias herramientas. Así aumentará la capacidad de contagio entre las personas, la gravedad y los medios de propagación del virus. Dependiendo del lugar, la enfermedad se puede expandir a través de mosquitos en zonas cálidas, ganado en zonas rurales, roedores en zonas urbanas, conductos de ventilación y hasta en el suministro de agua. Por si fuera poco, también puedes restringir el trabajo de investigación de un posible antídoto para que la enfermedad se siga propagando a lo largo del planeta.

Debido a la propagación del coronavirus, Plague Inc está marcando tendencia en este momento. Aunque se trate de un juego que hizo su aparición en el año 2012, ahora es cuando más descargas ha alcanzado en Google Play Store. Actualmente, Plague Inc. lleva varios días figurando entre los primeros puestos de los juegos más descargados en la tienda oficial de aplicaciones de Google.

Tomando en cuenta la importancia que Plague Inc. ha recibido en los últimos días, los creadores emitieron un comunicado de prensa para advertir que el juego no es un modelo científico. También aseguraron que cada vez que hay una enfermedad, Ndmic (empresa desarrolladora del juego) observa un aumento en los jugadores.

Al parecer, las personas buscan aprender más sobre cómo se propaga la enfermedad y comprender la complejidad de los brotes virales. Los creadores aseguran que diseñaron el juego para que sea muy realista e informativo.

