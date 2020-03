Durante este tiempo de confinamiento te hemos recomendado múltiples aplicaciones y cosas para pasar el rato. Bien sea una app para ver Netflix y YouTube con tus amigos, algunas plataformas para descargar buenos libros, y hasta aplicaciones para teletrabajar.

En realidad, en este confinamiento cualquier cosa que te mantenga activo y positivo será buena. El detalle está en que a veces puede que te sorprenda desde que lugar vienen esas sorpresas. Resulta que el FBI tiene una aplicación para que te pongas fuerte en casa, y se han sumado a la campaña #yomequedoencasa a través de ella.

FBI FitTest, la app para que te pongas duro como un agente del FBI

La aplicación en cuestión no es una app de entrenamiento en sí misma, pero sus funciones te permiten seguir una rutina de ejercicios perfecta. En realidad, es una aplicación que permite practicar los ejercicios a los que deben someterse los candidatos a agentes del FBI en la prueba física.

FBI FitTest te hará recorrer toda la rutina de ejercicios por la que debe pasar un aspirante, e incluye pruebas de abdominales, flexiones, carreras de 300 metros, y hasta de 1,5 millas. Los desafíos a cumplir son múltiples, y pondrán a prueba tu capacidad física, ya que la app te deja comparar tus registros con los que debe cumplir un agente.

Las rutinas de ejercicio están diseñadas para que la mayoría se puedan hacer desde casa. Aparte, se incluyen vídeos interactivos muy buenos, en los que entrenadores reales del FBI trabajan con nuevos agentes. La aplicación cuenta con dos modos de uso:

Modo práctica : que te permitirá realizar cualquiera de los entrenamientos en el orden que tú desees y cuantas veces consideres necesario.

: que te permitirá realizar cualquiera de los entrenamientos en el orden que tú desees y cuantas veces consideres necesario. Modo de prueba: que te llevará a través de un simulacro de la prueba de aptitud física del FBI. En ella tendrás que seguir una secuencia determinada de ejercicios y e irlos completando uno a uno. Tranquilo, que te dejarán descansar.

La app en sí es muy interesante, y cada vez que finalices un tipo de ejercicio en el modo de práctica, o la prueba entera, se te otorgará una puntuación de acuerdo a tu rendimiento. Por supuesto, tu puntuación no podrá usarse bajo ningún concepto como resultado para la prueba real, pero es un inicio.

Fun Fact, la invitación a usar la app del entrenamiento del FBI causó revuelo en Twitter

Entre los términos de uso, el FBI asegura que no recopila datos ni información alguna a través de esta app. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que Twitter no se tomara a broma la invitación del FBI a usar esta app durante el confinamiento.

Usuarios de todo tipo hicieron comentarios sobre la invitación, desde cuentas comunes, hasta medios de información y expertos en informática. Incluso Jane Manchun Wong, la experta en ingeniería inversa que reveló la nueva función de Instagram, también comentó al respecto.

Es algo natural que sucediera, ya que Twitter es una red donde muchos usuarios hacen comentarios realmente ácidos, y el sarcasmo está a la orden del día. Además, el FBI es ampliamente conocido como una agencia de inteligencia que constantemente juega con la privacidad de los datos. Más fácil no podían ponérselo a Twitter.

La aplicación es gratuita, y puedes descargarla directamente de la Play Store (para Android) y la App Store (para iOS).

¿Crees tener lo necesario para convertirte en un agente especial del FBI?

