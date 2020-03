El mundo del software, y de la tecnología en general, está en constante evolución. No importa si hay una guerra comercial o una pandemia activa que termine afectando a la industria, hay que seguir adelante y punto.

Como cualquier otra red social, Instagram no quiere retrasarse frente a su competencia, y por eso Facebook continúa trabajando para mejorar constantemente la plataforma. Prueba de esto, es que se ha filtrado una nueva característica que podríamos ver en breve. Instagram permitirá ocultar individualmente tus Stories a varias personas.

Jane Manchun Wong, una experta en ingeniería inversa, ha estado analizando el código de la última actualización de Instagram en busca de novedades. Gracias a su experiencia ha podido encontrar una característica oculta que los desarrolladores podrían estar probando.

En un tweet publicado en su cuenta, ha dejado ver que Instagram pronto podría permitir ocultar cada historia individualmente a distintas personas. Hasta ahora, en la red social puedes bloquear a un usuario para que no vea tus historias, pero las bloquea todas.

Instagram is testing the ability to hide specific Stories from specific people

good for one-off occasions 😉 pic.twitter.com/9tq2ZXGhWY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 17, 2020