Para nadie es un secreto que las historias se hayan convertido en una de las características más importantes de las redes sociales. Tanto así, que Facebook permitirá publicar también las Stories en Instagram. Sin duda alguna, se trata de una novedad que les facilitará la vida a muchos usuarios.

En el código de la aplicación de Facebook para Android figura una palanca que te permite compartir una historia directamente en Instagram. En este momento, la popular red social está probando esta funcionalidad con algunos usuarios.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020