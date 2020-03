El cierre de fronteras, la cancelación de vuelos internacionales y la cuarentena preventiva en muchos países a causa del Coronavirus, ha hecho que la economía mundial entre en recesión. Las principales bolsas han caído, así como la producción, la movilidad y demás sectores.

El sector tecnológico no ha sido ajeno a esto, en especial si se toma en cuenta que muchas de las grandes fábricas están en Asia. De hecho, algunos analistas han asegurado que el precio del hardware aumentará en los próximos meses tras esta crisis. Por supuesto, la industria de la telefonía móvil también se verá afectada, descubre cómo.

El Coronavirus y la industria móvil, una mirada a sus consecuencias

Al momento de escribir este artículo, se han confirmado más de 160.000 casos de contagio en todo el planeta. El grueso de esta cifra llega desde China, con más de 80.000, algo normal tomando en cuenta que el brote inicial se dio ahí. Al menos 146 países ya presentan al menos un caso, pero la lista de mayor riesgo la completan Italia, Irán, Corea del Sur, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el COVID-19, aunque la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró una pandemia. Sin embargo, se conoce que el impacto económico será amplio y potencialmente duradero, en especial en el mercado tecnológico.

Interrupciones en la línea de suministro y retrasos en la distribución de productos ya se dejan ver. Además, también podemos agregar cancelación de lanzamientos, recortes en el presupuesto de marketing, despidos y una importante baja en la productividad. Todas estas cosas están sucediendo, o bien son una amenaza latente que no tardaremos en ver.

Las interrupciones en la línea de suministros de smartphones por culpa del Coronavirus ya son una realidad

Al darse el brote inicial en China, país donde se fabrica la mayoría de los productos electrónicos, es normal que las líneas de suministros se viesen afectadas. Sin embargo el problema va más allá. La industria móvil funciona a través de una enorme red de suministros, bien sea de materia prima, de piezas individuales o de líneas de ensamblaje.

Esta red está profundamente interconectada, generando una dependencia gigantesca. Así, aunque muchas fábricas de componentes móviles siguen activas en todo el mundo, no pueden trabajar a máxima capacidad.

¿La razón? Pueden haberse quedado si un componente específico, o tienen bajo stock del mismo. Además, puede que ese artículo solo se consigua a través de una fábrica que en este momento esté cerrada.

Así, también pueden verse afectadas por el retraso en el envío y transporte de materiales. Un ejemplo de lo que decimos sucede con Foxconn, la empresa más grande a nivel mundial encargada de producir dispositivos tecnológicos. Su cierre en tuvo un impacto enorme en la cadena de suministros, aunque ya declararon que están volviendo a trabajar.

Habrá escasez de componentes móviles, pero todavía no se verán las consecuencias

Analistas del sector móvil aseguran que la escasez de smartphones es algo que sucederá a corto plazo, y tendrá un impacto, de momento, para buena parte de 2020. Sin embargo, el mercado sigue abastecido hasta la fecha, por lo que en las próximas semanas no se verán efectos negativos.

Sangeetika Srivastava, analista de la International Data Corporation (IDC) comenta que “la escasez de componentes, los cierres de fábricas, los mandatos de cuarentena, la logística y las restricciones de viaje crearán obstáculos para que los vendedores de teléfonos inteligentes produzcan y desplieguen nuevos dispositivos”.

Por su parte, la firma de investigación Canalys, predice que, en el mejor de los casos, este año los envíos móviles en todo el mundo disminuirán en un 4,3%, para un total de 1.300 millones de unidades. Mientras, en el peor de los casos, los números de envío podrían disminuir hasta en un 12.6%.

Si estas predicciones atinan, definitivamente veremos menores ventas de teléfonos inteligentes, tanto Android como iOS, al menos a corto plazo. Canalys predice que los envíos de teléfonos inteligentes volverán a la normalidad en el tercer trimestre de 2020, aunque todo dependerá de cómo siga avanzando el brote.

Con la escasez llegará el aumento de precios en los smartphones, aunque ya hay casos

Algo que va estrechamente relacionado con la sección anterior es el precio de los smartphones. Como en todo mercado que se rige por la ley de oferta y demanda, si muchas personas desean adquirir un nuevo móvil y no hay suficientes, entonces estos aumentarán de precio.

Es un principio básico de economía, y no solo afecta al último nivel de la cadena, sino que puede repetirse con los componentes al momento de su fabricación. Así, los precios también van relacionados a la distribución, si no hay un sistema de transporte y distribución óptimo, los precios probablemente se vean afectados.

Es algo que todavía no debería suceder, pero lamentablemente no ha sido así. Ejemplo de esto es que en India el Xiaomi Redmi Note 8 Pro ha subido de precio recientemente. Antes costaba en promedio 10.000 rupias, y ahora se consigue en 10.500, no es mucho pero es un abreboca de lo que puede suceder.

Los lanzamientos de nuevos móviles ya han reportado retrasos por el Coronavirus

La cancelación del Mobile World Congress de Barcelona trajo consigo un retraso en la presentación de algunos móviles. Si bien la principales marcas del mundo decidieron seguir adelante con sus presentaciones a través de otros medios, otras no tuvieron la misma suerte.

Se conoce, por ejemplo, que Motorola presentaría su Moto Edge Plus en el MWC 2020, su primer buque insignia en años, pero al final no ha sucedido. Desde ese momento no hemos vuelto a escuchar nada más de él, por lo que Motorola puede haberlo retrasado por tiempo indefinido.

Otro caso similar es el de los Xiaomi Mi 10 y su salida al mercado global. Se supone que sucedería en el MWC también, pero se reprogramó para el 27 de marzo. Lo mismo con el futuro LG G9 ThinQ, que iba a ser presentado en la feria, pero ya no sabemos nada más de él.

Como estos también existen otros casos, y no solamente en móviles. También hubo retrasos en la presentación de nuevas pantallas, los Oculus Quest de Facebook, y muchas cosas más. Si el Covid-19 no cede, en las próximas semanas seguiremos conociendo nuevos casos.

El desarrollo de software para móviles también sufre una baja importante

Con la cuarentena activa en varias partes del mundo, el teletrabajo se ha impulsado enormemente. Sin embargo, algunas casas de software reportan una desaceleración en el desarrollo de aplicaciones, debido al trabajo desde casa.

Así, también es posible que algunas actualizaciones también se retrasen por el Coronavirus. Xiaomi retrasó la actualización de Android 10 para su Mi A3 en su momento. La compañía declaró que la demora se debe “al cierre prolongado debido al brote global de coronavirus”, aunque podríamos asegurar que tiene más que ver con el desastre que generó la actualización del Mi A2 Lite.

Por su parte, HMD Global, la compañía detrás de Nokia, también dijo que retrasaría sus actualizaciones a Android 10 por las mismas razones. Mientras, en el apartado de aplicaciones ha sido fácil notar este problema. Si eres de los que presta atención, seguramente habrás notado un descenso en la cantidad de actualizaciones de apps.

Las compañías podrían mover la fabricación de móviles y componentes fuera de China

Este es un tema que pica y se extiende, ya que no responde únicamente al brote del Coronavirus. Desde hace meses muchas empresas han empezado a evaluar su salida del sector manufacturero chino. Primero, por el aumento en los costos de la fuerza laboral china; segundo, como consecuencia de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos; y ahora, por el brote de Coronavirus.

Ejemplo de esto puede ser el reportado por Nikkei Asian Review, que asegura que Google ha encargado a Vietnam hacer el próximo Pixel 4a, así como el Pixel 5. El mismo artículo dice que Google usará fábricas en Tailandia para fabricar algunos de sus dispositivos domésticos inteligentes. LG y Microsoft también habrían trasladado la fabricación de su hardware de China a Vietnam.

También se conoce gracias a la CNBC que otras compañías están buscando trasladar la fabricación de componentes y productos terminados fuera de China. Sin embargo, mover toda la cadena fuera de China es más difícil de lo que parece.

La infraestructura manufacturera de China no tiene competencia si se mira de forma global. Hay componentes que solo se producen allá, y llevar la producción a otro país significaría invertir en nuevas y costosas fábricas. No cualquier empresa puede darse ese lujo.

La cancelación de eventos ha sido negativa, pero puede dar paso a nuevos métodos de marketing

Como comentamos hace un par de secciones atrás, la llegada del Coronavirus hizo que el MWC 2020 se suspendiera, pero no fue el único afectado. También se cancelaron, pospusieron o cambiaron de estrategia otros eventos importantes. Entre ellos podemos mencionar el Google I/O 2020, o el WWDC de Apple, mientras que en otros sectores tenemos el E3, Microsoft Build o el salón del automóvil en Ginebra.

De forma inmediata, las modificaciones en estos eventos son negativas, porque se pierde muchísimo dinero invertido en marketing. Sin embargo, en un mundo posterior al Coronavirus las compañías de telefonía móvil podrían optar por nuevas estrategias de mercadeo y publicidad.

¿Cómo? Pues a través de eventos en línea, como los que hicieron Xiaomi, Huawei y Sony una vez se canceló el MWC. Este tipo de eventos de prensa son mucho más económicos de producir que un evento masivo con asistencia presencial. Luego de hacer balance, algunas compañías seguramente se atrevan a apostar por este tipo de iniciativa.

El golpe más duro vendría luego de una posible caída de la economía mundial

A lo largo de este artículo hablamos del efecto directo del Coronavirus sobre sector móvil en específico, haciendo uno que otro guiño al mercado tecnológico en general. Sin embargo, el golpe más dañino sería indirecto, y se derivaría de una recesión económica global.

En este punto, no sabemos cuál será el impacto económico final de la pandemia. Por un lado, si las curvas de recuperación y de contagio se siguen aplanando, y salimos rápidamente de esto, la economía sufrirá quizás uno o dos cuartos de año. Pero por el otro, si llegase a haber un repunte, y el virus se saliese de control, el impacto económico podría ser mucho mayor.

El problema es que la economía mundial no está en condiciones de absorber grandes conmociones. Muestra de ello es cómo ha afectado a todo el sector tecnológico la guerra comercial entre China y Estados Unidos. También buena parte de Europa estaba sufriendo estancamiento, y muchos analistas preveían una recesión de la economía de Estados Unidos en poco tiempo.

Si a todo eso le sumamos un cierre masivo de negocios, escuelas, universidades y demás, el caldo de cultivo para una crisis es perfecto. Poco a poco se podría terminar creando una reacción en cadena que, si no se toman las medidas necesarias, podría ser muy peligrosa.

Las posibilidades de una crisis en el sector móvil existen, pero no todo está perdido

Es cierto que una profunda recesión no está fuera de las posibilidades con toda esta pandemia, pero es eso, una probabilidad entre muchas. El Coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa, pero no altamente mortal. Muchas personas se han curado y los países del mundo trabajan por contener al máximo esta patología.

Así, también muchas empresas y estados están trabajando en una posible vacuna, y seguramente la veremos muy pronto. Por eso hay que mantener la calma, al final, no podemos saber si alguna de estas predicciones sucederá de esta manera.

¿Qué crees que pasará? Sería bueno debatir al respecto en los comentarios. Mientras, dejemos que el tiempo avance, y si eres de los que le tocó quedarse en casa, tenemos una increíble lista de cosas que puedes hacer en nuestra web.