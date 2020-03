Las redes no paran de mostrar novedades sobre los futuros móviles Pixel de Google. Hace apenas unos días se dieron a conocer detalles sobre cómo sería el aspecto del nuevo Pixel 4a, su nuevo gama media Android. Además, se confirmó que contará con un Snapdragon 730 como procesador, y una sola cámara trasera.

Pero eso no es todo, ya que ahora toca hablar de los Pixel 5 y Pixel 5 XL, los nuevos móviles insignia de Google. Una filtración ha dejado ver que estos no serían dispositivos gama alta como se esperaría, sino que se moverían un peldaño más abajo. ¿Es una locura esta decisión? Creemos que no.

Los nuevos Google Pixel 5 y 5 XL serán una realidad, pero con detalles inesperados

Una práctica común para saber los planes a corto y mediano plazo de los fabricantes de móviles y desarrolladores de aplicaciones, es analizar el código fuente de estas últimas. En ellas, los programadores suelen dejar rastros que apuntan a novedades, o nombres en código de nuevos móviles que están por salir al mercado.

Esto último es justo lo que ha sucedido, ya que en la última versión de la GCam la gente 9to5Google descubrió detalles de los nuevos Google Pixel de 5ta generación. Tras analizar el código fuente de la app, notaron la existencia de la función “photo_pixel_2020_config”. Esto por sí solo no dice nada, pero explicado en detalle sí.

En el código de la GCam, Google clasifica sus móviles por año de lanzamiento, y si son gama media o no. Así, el Pixel 4 utiliza la función “photo_pixel_2019_config”, mientras que el Pixel 3a usa “photo_pixel_2019_midrange_config”.

El Pixel 4a utiliza la función “photo_pixel_2020_midrange_config”, y se comprobó porque coincide con las especificaciones de cámara de este móvil. Ahora, si se mantiene la premisa, los futuros pixel 5 se confirmarían gracias a la presencia de la función “photo_pixel_2020_config”. Pero cuidado que trae sorpresa.

Los Pixel 5 y 5 XL no serían móviles Android de gama alta

bonito/sargo = "photo_pixel_2019_midrange_config"

coral/flame = "photo_pixel_2019_config"

needlefish = "photo_pixel_2019_config"

sunfish = "photo_pixel_2020_midrange_config"

bramble/redfin = "photo_pixel_2020_config" Take that for what you will. — Cee Stark (@Cstark_27) March 11, 2020

Junto con su confirmación de lanzamiento, otra novedad importante sobre estos móviles se dio a conocer. El modder CStark27, experto en la app de GCam, reveló que en el código fuente se mencionaban dos móviles con nombre clave “Bramble” y “Redfin”.

Si hacemos memoria, estos nombres ya habían sonado con anterioridad. En enero se filtró que Google lanzarían tres móviles gama media este año, y todos pensamos que serían tres modelos del Pixel 4a. Estos dispositivos tendrían como nombre clave Bramble, Redfin y Sunfish.

También se conoció que dos de ellos llegarían con conectividad 5G, y otro solamente con 4G, ¿los procesadores? Snapdragon 765G para los primeros, y Snapdragon 730 para el último. Al conocerse que habrá un solo Pixel 4a, entonces inmediatamente se confirmaría que los otros son los Pixel 5. Un descubrimiento que sorprende, ya que con ello Google dejaría sus mejores móviles en la gama media-alta.

La decisión no es tan mala, los pro y contras de que los Pixel 5 sean móviles de gama media-alta

Para los entusiastas de Android y los fanáticos de los Pixel, que los Pixel 5 no sean gama alta puede ser decepcionante. Desde que Google lanza sus propios móviles (época Nexus), estos siempre han llevado el procesador más nuevo del momento.

De hecho, el Snapdragon 765G obtiene resultados en Geekbench que rondan entre 30-50% menos que los obtenidos con el Snapdragon 865. Esto no le caería nada bien a los futuros compradores de estos móviles, que esperaban obtener lo mejor de 2020, y podría resultar un golpe moral muy duro.

No obstante, la decisión puede que no sea tan descabellada, pues que Google tome esta vía puede significar dos cosas. La primera, que buscan hacer frente a la tendencia de gastar 1000 euros por un móvil premium, algo similar a lo que pasó con los Nexus 4 y 5. La segunda, que probablemente Google se esté guardando un as bajo la manga. ¿Podríamos pensar en un Pixel Ultra, Pixel Max, Pro, etc.?

A ciencia cierta no sabemos los planes de Google al tomar este camino, pero sí hay una realidad palpable en este momento: hay móviles increíbles por menos de 300 euros que dan la talla para casi cualquier usuario. Además, cualquier dispositivo de gama media o media-alta tranquilamente aguantará un par de años sin problema.

El rendimiento de los procesadores ha aumentado muchísimo en los últimos años, y gastarse 1000 euros en un móvil obedece más a un capricho que a una necesidad. ¿Qué piensas de la decisión de Google? Te esperamos en los comentarios.