Si eres una persona ocupada que no tiene tiempo para dedicar a la limpieza del hogar, un robot aspirador te vendrá de perlas. Pero no uno cualquiera. Necesitas un robot que te facilite la limpieza del hogar sin tener que preocuparte por el mantenimiento. Es decir, uno que no tengas que vaciarlo constantemente y que no te pida una bolsa nueva cada semana.

El Eureka E10s es un modelo que cumple con esas características, pues combina una potente aspiración con una función de fregado y una base de autovaciado sin bolsa. Hemos estado usando este robot en las últimas semanas para contarte todo lo que necesitas saber sobre él. ¿Merecerá la inversión? Vamos a verlo…

Eureka E10s: review completa en español

El Eureka E10s es un robot para aspirar y fregar que cuenta con una base de autovaciado que no utiliza bolsa. Es inteligente porque puedes controlarlo con tu voz y programarlo para que limpie de forma sistemática diferentes partes de tu casa, omitiendo aquellas zonas prohibidas donde no quieres que se meta. Te dejamos todas sus características en una ficha técnica por si quieres conocerlo.

Especificaciones del Eureka E10s

Características Eureka E10s Dimensiones y peso Robot: 350,52 x 350,52 x 96,52 mm.

Estación: 250,7 × 180,34 × 441,96 mm. Juntos pesan 7,9 kg. Potencia de succión 4000 Pa. Ruido mínimo 65 dB. Navegación LiDAR + PSD. Capacidad Depósito de polvo: 200 ml.

Tanque de agua: 220 ml.

Estación de autovaciado: 1,5 litros (hasta 45 días de limpieza). Control Por voz (compatible con Google Assistant y Alexa) o aplicación. Duración de la batería Silencioso: 180 min

Bajo: 150 min

Estándar: 110 min

Alto: 100 min Altura escalable 2 cm. Funciones y extras Aspira y friega con elevación de mopa de hasta 10 mm, limpieza multinivel, zonas prohibidas, succión ultrasónica de alfombras y limpieza de bordes. Contenido de la caja 1x Robot Aspirador Eureka E10s

1x Estación de vaciado automático

1x Rodillo de limpieza

1x Filtro HEPA

2x Cepillo lateral

1x Rodillo central

Manual del usuario

¿Cómo es el robot Eureka E10s?

Tal como puedes apreciar en las imágenes, el Eureka E10s tiene un diseño circular de color negro con un acabado dual entre mate y brillante. En la parte superior tiene un botón de encendido, un indicador led y el sensor LiDAR para moverse por tu casa de forma lógica sin chocarse ni caerse.

En la parte inferior tiene dos ruedas laterales de gran tamaño que saltan obstáculos pequeños, una rueda central para los giros, dos cepillos laterales para barrer las esquinas y un rodillo central con cerdas para barrer y recoger la basura. Todas sus partes están sólidamente construidas y se siente bastante prémium.

También posee un depósito que almacena hasta 200 ml de polvo y 220 ml de agua. Este depósito se puede retirar fácilmente manteniendo pulsados los botones rosa. Una vez que lo hayas sacado, podrás rellenarlo con agua (tienes que quitar el tapón rosa) o cambiar el filtro HEPA integrado (aunque también se puede lavar con agua si tiene poco uso).

Su mopa es básicamente un paño sujeto a la parte baja del robot que se humedece para limpiar el suelo superficialmente. Esta mopa se puede elevar unos 10 mm para no mojar las alfombras.

Todos los detalles del robot Eureka E10s y su base de autovaciado 1 de 18

Lo más interesante de este robot aspirador es su estación de carga que al mismo tiempo es una base de autovaciado. Cuando el robot termina de limpiar o necesita carga, vuelve a la base que, además de recargar su batería, extrae todo el polvo del depósito para que quede como nuevo. La base puede almacenar hasta 45 días de polvo y residuos sin tener que vaciarla manualmente. Eso reduce muchísimo la necesidad de hacerle mantenimiento al robot.

Además, no requiere comprar bolsas, lo que supone un ahorro económico y ecológico. La estación tiene un diseño compacto y silencioso, y se conecta al robot mediante un puerto magnético. No ocupa nada de espacio y queda bastante bien en la casa.

¿Qué tal aspira y friega el robot Eureka E10s?

El Eureka E10s tiene una potencia de succión alta de 4000 Pa, que nos ha permitido recoger polvo, residuos de comida y hasta quitar suciedad de las alfombras sin problemas. Eso sí, ten en cuenta que posee cuatro niveles ajustables de succión. Para limpiar la alfombras bien, debes llevarlo al máximo de su potencia. Lo malo de esto es que el ruido subirá por encima de los 65 dB, que puede considerarse molesto en habitaciones silenciosas.

Asimismo, ofrece cuatro niveles de flujo de agua para fregar, aunque ni siquiera con el más alto hemos conseguido quitar manchas o basura pegada. Evidentemente, no es un robot diseñado para fregar. Puede hacerlo, pero solo te servirá para limpiar suelos sin manchas después de aspirar. Aun así, nos parece una función bastante útil porque deja los suelos mucho mejor que si solo aspirara.

En cuanto a sus funciones inteligentes, la navegación LiDAR del Eureka E10s le permite crear mapas detallados del entorno y planificar la ruta más eficiente para limpiar cada habitación. Mide bien las distancias y detecta ágilmente los obstáculos. Además, gracias a que puede almacenar hasta 4 mapas diferentes de tu casa y establecer paredes virtuales para no limpiar zonas prohibidas, realiza muy bien la programación de la limpieza.

Su aplicación es muy completa y fácil de usar

Así es la aplicación de Eureka para sus robots 1 de 6

Ahora bien, ¿cómo se controla y programa este robot si solamente tiene un botón? Con la aplicación de la marca llamada «eureka robot». Solo debes instalarla en tu móvil y seguir las instrucciones indicadas para conectarla con el Eureka E10s por WiFi. Una vez que la conectas, puedes realizar el monitoreo del robot en tiempo real, configurar modos de limpieza y limpiezas programadas, y establecer paredes virtuales.

Una de las mejores cosas de este robot es que puedes controlarlo con comandos de voz a través de Alexa o Google Assistant. Además, puedes ponerle una voz en español para recibir avisos y notificaciones.

¿Cuánto dura la batería del robot Eureka E10s?

El Eureka E10s tiene una batería de litio de 5200 mAh que le permite trabajar hasta 180 minutos en modo silencioso, suficiente para limpiar una superficie de unos 200 m². Pero si lo utilizas con potencia máxima, la duración de la batería se reduce a 100 minutos.

En cualquier caso, normalmente al robot solo le toma una hora limpiar todas las habitaciones de una casa pequeña, así que casi nunca se quedará sin batería en medio de una limpieza.

¿Vale la pena comprar el robot aspirador Eureka E10s?

El Eureka E10s es un robot aspirador con una potente succión de 4000 Pa, que le permite aspirar pelos de mascota y alfombras con facilidad, una base de autovaciado sin bolsa, que te ahorra el trabajo de vaciar el depósito durante 45 días, y una navegación LiDAR inteligente, que le permite trazar mapas de su hogar y evitar obstáculos.

También tiene algunos inconvenientes, no lo vamos a negar, como su alto nivel de ruido en el modo de máxima potencia (como todos los modelos) y su incapacidad para eliminar manchas difíciles con el fregado. Cuesta 479 € (se suele conseguir en oferta por 400 €), por lo que la decisión de comprarlo dependerá de sus necesidades y preferencias. Si puedes permitírtelo y necesitas un robot con autovaciado, te lo recomendamos al 100%.