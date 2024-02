¿Qué buscas tú en un portátil? Particularmente, lo que más me importa es la ergonomía y la pantalla. Un buen portátil para trabajar, ver películas y series, y jugar ocasionalmente, debe ser ligero y cómodo de usar. Además, tiene que tener una pantalla de gran resolución y brillo.

Uno de los portátiles que cumple con esas características es el ASUS ZenBook S 13 OLED. Este portátil destaca por su diseño ultradelgado y su impresionante pantalla OLED. Es uno de los más recomendados en el mercado actual, pero considerando que cuesta más de 1000 €, seguramente te estás preguntando si vale la pena. ¿Queréis saber qué tal se comporta en el día a día, así como sus pros y contras? Pues sigue leyendo.

ASUS ZenBook S 13 OLED: un portátil ultraligero y delgado con una pantalla de lujo

El ASUS ZenBook S 13 OLED es un portátil prémium con Windows 11 instalado de fábrica, que resulta ser una buena alternativa al MacBook Air de Apple. Te dejamos con su ficha técnica antes de comentar cada una de sus especificaciones.

Ficha técnica del ASUS ZenBook S 13 OLED

Características ASUS ZenBook S 13 OLED (UX5304VA-NQ172W) Dimensiones y peso 29,62 x 21,63 x 1,09 ~ 1,18 cm. 1,0 kg. Pantalla 13,3″ con resolución 2.8K (2880 x 1800 píxeles), panel OLED, relación de aspecto 16:10, relación pantalla-cuerpo del 85%, tasa de refresco de hasta 60 Hz, brillo máximo de 550 nits, color DCI-P3: 100 %, contraste 1,000,000:1, certificación TÜV Rheinland y cuidado ocular SGS. Procesador Intel Core i7-1355U a 1,7 GHz (12 MB Caché, hasta 5.0 GHz, 10 núcleos, 12 hilos). Gráfica Intel Iris Xe Graphics (integrada). RAM 16 GB de tipo LPDDR5 a 5200 MHz (en placa), ampliable hasta 32 GB. Almacenamiento 1 TB en formato SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Puertos 1x USB 3.2 de 2.ª generación tipo A.

2x Thunderbolt 4 compatible con pantallas/suministro de energía.

1x HDMI 2.1 TMDS.

1 x Conector de audio combinado de 3,5 mm. Conectividad WiFi 6 (802.11ax) de doble banda y Bluetooth 5. Batería 63 Wh de Li-ion con cuatro celdas. Para una autonomía de unas 14 horas en promedio. Carga Adaptador de CA tipo USB-C de 65 W. Cámara HD con función IR compatible con Windows Hello. Sistema operativo Windows 11 Home. Extras Bisagra de 180 grados, refrigeración por doble ventilador y teclado blanco retroiluminado.

Delgado como una hoja y solo pesa 1 kg

Lo primero que llama la atención del ASUS ZenBook S 13 OLED es su aspecto. Se trata de un portátil muy delgado, con solo 12 mm de grosor, y muy ligero, con un peso de 1,0 kg. Esto lo convierte en un compañero ideal para llevarlo a cualquier parte, ya sea al trabajo, a la universidad o de viaje. Además, tiene un acabado metálico (de aluminio cerámico de plasma) muy elegante y resistente, que le da un toque premium.

Realmente puedes llevarlo siempre en la mochila que ni te enteras. El modelo que hemos probado es de color azul oscuro (casi negro) y nos encanta lo minimalista que es. Solo tiene unas líneas limpias en la tapa que se ven muy bien y le dan personalidad. Este minimalismo también se traslada a la conectividad, ya que solo tiene los puertos mínimos necesarios.

Todos los detalles del ASUS ZenBook S 13 OLED 1 de 21

En concreto, cuenta con un puerto HDMI 2.1 para conectarlo a un monitor externo, dos puertos USB-C Thunderbolt 4 (que soportan carga rápida, transferencias de datos de hasta 40 Gbps y transmisión de pantalla y vídeo), un jack de 3.5 mm para auriculares y un puerto USB-A para conectarle una memoria USB o un periférico.

No tiene nada más, pero es que solo sus dos puertos USB-C son lo suficientemente versátiles para permitirte conectar lo que quieras al portátil. Otro de los detalles que vale la pena resaltar del ASUS ZenBook S 13 OLED es que tiene dos entradas de aire que llevan a un módulo de doble ventilador y doble radiador. Gracias a ello, no se calienta y prácticamente no genera ruido.

El teclado del ASUS ZenBook S 13 OLED es otro aspecto que me ha gustado mucho. Tiene un tamaño adecuado para escribir cómodamente y unas teclas bien espaciadas y con buen recorrido. Además, el teclado es retroiluminado y se adapta al nivel de luz ambiental. El touchpad también funciona muy bien, es amplio y preciso.

No tiene algunas características que se han puesto de moda recientemente en los portátiles, como el lector de huellas integrado y la pantalla táctil, pero… ¿Realmente son necesarias? En mi caso no, así que no me parece que tenga carencias o características que se echen de menos.

Su pantalla OLED es una delicia para consumir contenido multimedia

Pero lo que realmente hace especial a este portátil es su pantalla. Se trata de una pantalla OLED de 13,3 pulgadas con resolución 2.8K HDR y una relación de aspecto de 16:9. La calidad de imagen es espectacular, con unos colores vivos y unos contrastes profundos.

De hecho, cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, lo que hace que sea ideal para profesionales que trabajan con imágenes y vídeos, así como para usuarios que desean la mejor experiencia visual posible.

La pantalla también ofrece un ángulo de visión muy amplio, una tasa de refresco decente de 60 Hz y un brillo máximo de 550 nits. Sin duda, es una pantalla perfecta para disfrutar de todo tipo de contenidos multimedia, desde películas y series hasta juegos y fotos. Hace que todo se vea más realista y vibrante. ¡Es una pasada!

Buen rendimiento para todo tipo de tareas

El rendimiento del ASUS ZenBook S 13 OLED tampoco se queda atrás. El modelo que he probado cuenta con un procesador Intel Core i7-1355U de 13ª generación, con 10 núcleos y 12 hilos. Acompañando al procesador tenemos 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB.

Con esta configuración, el portátil ofrece una fluidez excelente en todo tipo de tareas, desde las más básicas como navegar por Internet o usar los programas de Office, hasta las más exigentes como editar vídeo o jugar a juegos poco demandantes.

Todos los detalles técnicos y de rendimiento del ASUS ZenBook S 13 OLED 1 de 9

La batería del ASUS ZenBook S 13 OLED es otro de sus aspectos más destacados. Según el fabricante, tiene una autonomía de hasta 14 horas con una sola carga en promedio. En mi experiencia, usando el portátil para trabajar con varias pestañas abiertas, ver algún vídeo y escuchar música, la batería me ha durado unas 10 horas, lo que sigue siendo muy bueno. Además, el portátil cuenta con un sistema de carga rápida que permite recuperar el 70% de la batería en solo 49 minutos.

En definitiva, es un gran portátil para ofimática con una impresionante duración de la batería. No es ideal para trabajos creativos exigentes o juegos, ya que su gráfica integrada no está pensada para tareas gráficamente demandantes. Es una buena alternativa al MacBook Air, sobre todo si priorizas la duración de la batería y el rendimiento en las tareas cotidianas.

¿Merece la pena comprar ASUS ZenBook S 13 OLED?

El ASUS ZenBook S 13 OLED destaca por su diseño delgado y ligero con un acabado metálico elegante y resistente. Su pantalla OLED de 13,3 pulgadas con resolución 2.8K HDR tiene una calidad de imagen excepcional, ideal para consumir contenido multimedia.

En cuanto a rendimiento, permite realizar todo tipo de tareas con fluidez, siempre y cuando no sean gráficamente demandantes. Su batería te brinda la autonomía necesaria para una jornada laboral.

En resumen, es un portátil ideal para ofimática y productividad, con una impresionante pantalla y duración de la batería. No es el mejor para jugar a juegos modernos en máxima calidad, pero para todo lo demás es muy recomendado. Es una buena alternativa al MacBook Air, especialmente para quienes priorizan la duración de la batería, la calidad de pantalla y el rendimiento en las tareas cotidianas.

Su precio es de 1299 €, aunque en Amazon ya se puede conseguir por 1259 €. ¿Merece la pena por ese precio? Sí, sobre todo si quieres tener la mejor calidad de imagen posible en un portátil delgado y ligero. Ahora bien, si te conformas con una calidad de imagen inferior, entonces seguramente prefieras un portátil con panel LCD que se verá peor y será más pesado, pero que también será más barato.