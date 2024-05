Telegram se está convirtiendo en uno de los sitios favoritos para los amantes del deporte. Y es que en la plataforma de mensajería puedes encontrar canales para ver fútbol, boxeo, UFC, baloncesto, entre otros deportes.

Pues bien, si estás aquí es porque de seguro estás buscando un canal de Telegram para ver tenis. Y si es así has llegado al lugar indicado. A continuación, te traemos una lista de los mejores grupos de Telegram para ver tenis gratis con los que no te perderás del Masters de Roma, Roland Garros, Wimbledon, los ATP, US Open, entre otras competiciones.

Los 3 mejores canales de Telegram para ver Tenis gratis

En Telegram existen muy pocos canales con los que se puedan ver partidos de tenis gratis. Aquí abajo te traemos los 3 mejores grupos de Telegram que funcionan a la fecha en la que se publicó este artículo:

LLED Tenis : si eres fanático de Rafael Nadal y los tenistas españoles, entonces este es el canal que buscas. Y es que en él se transmiten partidos de tenis dentro de Telegram de estos tenistas. Lo único que debes hacer es pulsar en «UNIRME» y listo. Y para un mayor catálogo de partidos de tenis, puedes descargar su app para Android.

: si eres fanático de Rafael Nadal y los tenistas españoles, entonces este es el canal que buscas. Y es que en él de estos tenistas. Lo único que debes hacer es pulsar en «UNIRME» y listo. Y para un mayor catálogo de partidos de tenis, puedes descargar su app para Android. SPORTS STREAMS : este es un canal de Telegram en el que encontrarás enlaces para ver tenis gratis. Pero además del tenis, también hay enlaces externos para ver partidos y eventos de otros deportes tales como futbol, ciclismo, motociclismo, etc.

: este es un canal de Telegram en el que encontrarás Pero además del tenis, también hay enlaces externos para ver partidos y eventos de otros deportes tales como futbol, ciclismo, motociclismo, etc. FASTPLAY: este es un canal brasileño en el que encontrarás la transmisión en vivo de cualquier canal deportivo. Por ello, lo que debes hacer es pulsar en el enlace «ACESSE E ASSISTA EM» del último mensaje del canal para ir a una web. En ella deberás buscar el canal que transmitirá el partido de tenis que quieres ver.

Para concluir, queremos que tengas en cuenta que en Androidphoria no estamos a favor del uso de Telegram para acceder a contenido protegido por derechos de autor. Esto significa que el uso que le quieras dar a esta información queda bajo tu responsabilidad.