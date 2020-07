TikTok se ha convertido en una de las redes sociales de vídeos más utilizadas y el contenido que puedes encontrar ahí es tan variado como el que tú puedes crear. Pero… ¿no te has preguntado por qué esta red social te muestra los vídeos que te muestra y a quiénes les muestra tu contenido? Aquí te explicamos todo sobre su algoritmo.

¿Cómo ordena los vídeos del feed el algoritmo de TikTok?

Lo más importante para esta red social es permitir que los usuarios descubran lo que quieren ver; para esto debe saber exactamente qué le gusta a los usuarios y qué contenido crean. El algoritmo es muy preciso y determina justo lo que quieres ver y lo que tú generas como contenido. De esta forma relaciona ambas cosas y entiende qué tipo de usuario eres tú.

Debes tener en cuenta que, a diferencia de otras redes sociales, en TikTok el feed de cada usuario es único y la importancia que le da a cada contenido es independiente.

¿Cómo sabe el algoritmo qué contenido debe mostrar para ti?

TikTok analiza todo lo que haces, y principalmente entiende que te gusta un vídeo si:

Lo ves de principio a fin.

Le das like.

Sigues inmediatamente a la cuenta del creador.

Haces comentarios.

Lo compartes.

Lo descargas.

No siempre haces todo eso en cada publicación que te gusta y es por eso que la plataforma calcula cuánto te gusta el contenido sumando todas las variables cuando las aplicas de la misma forma en vídeos que tienen contenido similar. Después se crea un efecto burbuja de filtro que hace que veas siempre el mismo tipo de vídeos, ¿y cómo evita TikTok que te aburras viendo lo mismo? A veces te muestra contenido diferente al que te suele gustar.

En la imagen anterior hay dos vídeos, de usuarios diferentes, pero ambos juegan con la preparación de cosas muy coloridas y por eso esta red social los relaciona como vídeos de un mismo tipo, que luego muestra a los usuarios a los que les gusta este tipo de contenido.

¿Cómo el algoritmo de TikTok recomienda tus vídeos?

Primero la plataforma determina qué contenido específico creas tú en función de:

Los sonidos, hashtags, subtítulos y los efectos que usas.

Si haces tutoriales, bailes, retos, etc.

Luego compara lo que haces con lo que te gusta ver y con eso determina qué tanta relación tienes con los demás usuarios, y con esto procura mostrarte contenido de usuarios que son parecidos a ti y mostrarle tu contenido a ellos.

Si tus vídeos no son demasiado recomendados, ¡no te rindas! Solo sigue haciendo contenido de buena calidad procurando que todo sea con sonidos, hashtags, subtítulos y efectos virales que estén relacionados. Por otro lado, procura que la mayoría sea del mismo tipo. Por ejemplo, si un día haces un tutorial sobre cómo hacer un dibujo, al siguiente día uno de un baile y luego otro día un reto, siempre usando sonidos que no son virales y son muy diferentes, no esperes que tu contenido sea visto por muchas personas porque TikTok no sabrá qué contenido específico generas tú porque no es coherente y es muy disperso.

¿Antes tus vídeos tenían muchas visualizaciones y ahora tienen pocas? Cuando comienzas a ganar seguidores, y tus vídeos empiezan a aumentar sus vistas, el algoritmo te favorece. Pero, cuando ya tienes muchos seguidores, el sistema deja de tener en cuenta la cantidad de tus seguidores y las vistas que tuviste en tus demás vídeos.

¿Cómo evitar que TikTok te recomiende vídeos que no quieres ver?

Tiktok permite que selecciones tus intereses al abrir tu cuenta, pero luego la plataforma puede observar que ya no te gusta ese contenido a partir de tu interacción con los demás. Si no quieres ver más un tipo de contenido, sigue los siguientes pasos.

Presiona la flecha que apunta a la derecha.

que apunta a la derecha. Selecciona la opción de no me interesa.

A veces puede haber un círculo con tres puntos suspensivos en lugar de la flecha.

Por otro lado, si no quieres que otras personas descarguen tus vídeos para proteger tu privacidad, en este artículo te enseñamos cómo evitar que otros usuarios descarguen tu contenido.

Fuente | Blog oficial de TikTok