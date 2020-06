Si estás intentando convertirte en todo un influencer dentro de TikTok y no quieres que nadie descargue tus vídeos y los vuelva a subir a la plataforma, has llegado al lugar indicado. Aquí te explicaremos en muy pocos pasos todo lo que tienes que hacer para que nadie pueda descargar tus vídeos… No vaya a ser cosa que alguien comience a ganar dinero en TikTok gracias al contenido que subes a la red social, ¿no?

¿Cómo evito que descarguen mis vídeos de TikTok?

Antes de que te mostremos todos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder evitar que descarguen tus vídeos, es importante mencionar que la app debe estar actualizada a la última versión. Si tienes problemas actualizando la app, intenta descargar la versión APK de TikTok.

Dentro de la app de TikTok, deberás pinchar sobre tu perfil , ¿cómo? Ingresando en la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla).

, ¿cómo? Ingresando en la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla). Ya dentro de tu perfil, tendrás que pulsar en los tres pequeños puntos verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con diferentes opciones, busca y pincha en la opción que dice Privacidad y seguridad .

. Por consiguiente, deberás pinchar en la opción que dice Permite la descarga de tus vídeos .

. Por último, pincha sobre Desactivado para que nadie pueda descargar los vídeos que subes a TikTok.

Vale mencionar que a veces TikTok no guarda los cambios de privacidad, es por eso que te recomendamos cerrar y volver a abrir la aplicación para que los cambios se apliquen de forma correcta.

¿Podrán compartir mis vídeos en WhatsApp, Facebook y demás?

Sí, cualquier usuario podrá compartir los vídeos que subes a TikTok sin ningún problema, lo único que no pueden hacer es descargar esos vídeos en su dispositivo móvil. Eso sí, cuando alguien comparta alguno de tus vídeos, los mismos se enviarán en forma de enlace, o sea, se compartirá la publicación para que cualquier persona la pueda ver desde la app de TikTok. De más está decir que puedes volver a activar esta opción cuando lo desees.