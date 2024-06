Shikonokonoko Konstaga: origen y significado de la canción viral de TikTok

Seguramente, ya te has topado en TikTok con vídeos incluyendo una canción que surgió de repente y cuyo origen no todos conocen. Al ritmo de Shikonokonoko Konstaga, muchos afirman que no pueden sacarse de la cabeza esta canción. Si eres de esas personas, y estás buscando respuestas, aquí las tenemos. Hablaremos del origen de esta canción viral en TikTok y qué significa su letra.

No es la primera vez que una canción, de otro modo desconocida, consigue hacerse viral en TikTok. Sucedió con “Mua Mua” y “Guapo, poderoso, asombroso” en su momento. Ahora le tocó el turno a la música japonesa, con una pieza de música realmente corta, pero pegajosa.

Shikonokonoko Konstaga: origen de la canción viral de TikTok

No hay un misterio como tal detrás de esta canción, aunque quienes no sean fanáticos del anime seguro se sentirán a la deriva al no entender nada de la letra de esta pieza. Pues bien, la canción que muchos llaman “Shikonokonoko Konstaga” proviene de un anime llamado My Deer Friend Nokotan, el cual lanzó no hace mucho su segundo tráiler oficial, con toda una campaña de publicidad bastante peculiar.

Entre sus actividades de marketing, el estudio Twin Engine (quien está detrás del anime en cuestión) lanzó un vídeo promocional de una hora, en donde se repite la misma cosa: la canción que consiguió hacerse viral en TikTok junto a la escena de uno de sus personajes bailando al mismo ritmo. Esto se repite por más de 60 minutos.

¿Funcionó la publicidad? Queda claro que sí, al conseguir viralizarse por TikTok y además, lograr que a muchos se les quede grabada la canción así no quieran. Este anime todavía no se ha estrenado, su fecha oficial está pautada para el 7 de julio, por lo que si llamó tu atención, puedes esperar a que aparezca el primer episodio para darle una oportunidad en Crunchyroll.

Para ser breves en cuanto a la historia de esta serie: My Deer Friend Nokotan trata sobre una chica mitad humana, mitad ciervo, que consigue entrar a una escuela en donde un grupo de estudiantes intenta cambiar su naturaleza caótica para bien. Algo que se les hará imposible con la entrada de Nokotan (la chica ciervo), la cual trae aventuras y eventos desastrosos que le sacarán más de una risa a su espectador (o al menos, eso prometen).

Qué significa Shikonokonoko Konstaga en español

Por otra parte, si quieres saber qué dice la canción, la respuesta es breve y simple: ese fragmento de canción solo repite una y otra vez el título del anime en japonés, el cual es “Shikanoko Nokonoko Koshitantan”. La traducción en español sería, simplemente, “Mi amiga cierva Nokotan”.

Esto forma parte del opening de la serie, el cual se titula “Shikairo Days”, cuya versión completa todavía no ha salido oficialmente, sino que se revelará una vez se estrene el primer episodio.

Ahora que lo sabes, ¿le darás una oportunidad a este anime?