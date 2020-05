TikTok se ha convertido sin lugar a dudas, y durante este último tiempo, en la red social del momento. No solo crece día a día en cuanto a usuarios, las marcas también han empezado a interesarse en esta plataforma para promocionar sus productos.

Basándonos en la última parte del párrafo anterior, se podría llegar a decir que cada vez son más los usuarios que ganan dinero dentro de TikTok. Y no hablamos de unos pocos euros o dólares, hablamos de miles, gracias a las distintas marcas que quieren mostrar sus productos dentro de la red social en cuestión.

¿Cómo se gana dinero en TikTok?

Si bien hay una gran cantidad de TikTokers (usuarios que suben vídeos a TikTok) que ganan una fortuna, no es tan simple como parece. Ya de por sí la red social no ofrece ningún tipo de herramienta para monetizar los vídeos subidos, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan fácil como subir vídeos y listo, a contar billetes.

A diferencia de YouTube u otras plataformas de vídeos, TikTok no cuenta con un sistema de monetización, por lo que solo se puede ganar dinero atrayendo marcas que quieran publicitar su producto en los vídeos. Esta es la única forma que existe hasta el momento para ganar dinero en TikTok.

Dicho esto último, solo podrás ganar dinero poniéndote en contacto con marcas directamente, o bien dejando un email de contacto para que cualquier empresa (pequeña, mediana o grande) se ponga en contacto contigo para que promociones algún producto en concreto.

¿Cuáles son los requisitos para ser influencer en TikTok?

Al igual que cualquier otra red social: Twitter, Facebook, Instagram y demás, en TikTok es imprescindible tener cierta cantidad de seguidores para poder ser considerado influencer. En pocas palabras, para poder ganar dinero (no mucho) es necesario contar como mínimo con 100.000 seguidores en TikTok. Aunque no solo se debe tener en cuenta ese número para poder ganar algo de pasta, pues también es necesario cumplir con estos requisitos:

Cada vídeo subido debe contar con al menos 150 comentarios .

. Los vídeos tienen que tener un mínimo de 100 mil likes .

. El 80% de los seguidores tienen que ser “reales”, o sea, no se puede contratar un servicio para ganar seguidores.

Se debe ser mayor de 18 años, o que un representante o responsable adulto se haga cargo de la publicidad (si es que se quiere monetizar la cuenta).

Si por esas casualidades de la vida cumples con todos estos requisitos, no sé qué estás esperando para sacarles unos cuantos euros, o dólares, a las marcas que quieren promocionar sus productos en Internet… De seguro que habrá alguna marca local que quiera que muestres algunos de sus productos en tus vídeos.

Así puedes saber si tu cuenta de TikTok puede generarte ingresos

Hay una herramienta, utilizada por muchos TikTokers, que te permitirá saber si tu cuenta puede o no ser monetizada. La misma lleva el nombre de Exolyt y te permite conocer las estadísticas de tu cuenta en cuestión de segundos. Es como el Socialblade de TikTok.

Para poder usarla solo tienes que entrar en su web y luego poner tu nombre de usuario en el cuadro de búsqueda. Una vez puesto tu nombre de usuario, podrás observar cuántas personas miran e interactúan con todos tus vídeos. Estos datos, los cuales son muy valiosos, te servirán para compartírselos a las distintas marcas que tú crees que podrían llegar a promocionar sus productos en tus vídeos de TikTok.

Por último, y para ponerle un cierre a este tema, no todos pueden ganar dinero dentro de TikTok. Al igual que Instagram, Facebook, YouTube y demás plataformas, solo aquellos que tienen muchos seguidores pueden vivir de esto. Así que si estás pensando en convertirte en un “TikToker de tiempo completo”, te recomendamos ver cuáles son los mejores filtros para hacer vídeos.