Los pocos años de soporte de software es uno de los problemas más conocidos de Android. Si bien muchas marcas han mejorado su política de actualizaciones en los últimos años, todavía sigue habiendo un montón de smartphones (sobre todo en la gama media y baja) que solo reciben 2 años de soporte, quedándose sin parches de seguridad en poco tiempo para el resto de su vida.

Si tienes una tablet o teléfono Android que ya no recibe actualizaciones de seguridad, seguramente estás preocupado por su integridad. Después de todo, Android es uno de los sistemas operativos más atacados por malware. Y aunque quedarse sin actualizaciones de seguridad realmente no es un drama, no está de más tomar ciertas medidas de seguridad para proteger tu Android ante cualquier amenaza. Particularmente, yo lo que hago es instalar las siguientes aplicaciones.

¿Tu móvil Android ya no recibe actualizaciones de seguridad? Mantenlo protegido con estas apps

Hay tres apps que siempre instalo en mis dispositivos (o en los de mis allegados) cada vez que dejan de recibir actualizaciones para añadirles una capa de seguridad ante posibles vulnerabilidades que ya no serán parcheadas por el fabricante.

Hypatia, un escáner de malware de código abierto

Hypatia es un antivirus de código abierto (es 100% seguro y no registra datos) para Android que no pesa ni 1 MB y prácticamente no consume batería. Puede escanear tu Android en busca de malware solamente cuando presiones el botón Play o puedes activar la opción «Escáner en tiempo real» para que analice todo el tiempo tu dispositivo y te avise cuando se detecte un virus.

También tiene una opción para escanear los APK que tengas o incluso los archivos ubicados en la tarjeta micro SD. Y lo mejor es que es súper rápido: tarda muy poco en analizar grandes cantidades de archivos. Por cierto, la primera vez que instales, asegúrate de pulsar en la opción «Actualizar las bases de datos» para que pueda funcionar.

Descargar | Hypatia en F-Droid

DNS66, un bloqueador de anuncios maliciosos

DNS66 es una aplicación que no me canso de recomendar por lo útil que es. Es una app que bloquea publicidad que muestran las aplicaciones y páginas web en Android a través de DNS y listas que funcionan como filtros del Internet. Es bien sabido que los anuncios son una de las fuentes de malware más comunes, por lo que viene bien tener un bloqueador de anuncios potente como DNS66.

Cabe aclarar que esta app no requiere root ni realizar configuraciones complicadas con proxy. Solamente tienes que instalar la app y pulsar el botón Iniciar para comenzar a eliminar la publicidad en todo tu Android. Si te da problemas con alguna app, puedes ir a la pestaña «Aplicaciones» para agregar una excepción.

Descargar | DNS66 en F-Droid

Aegis, la app de verificación en 2 pasos que protegerá tus cuentas

Y para evitar que alguien robe las credenciales de las cuentas que usas en Android, es necesario que tengas una app de verificación en 2 pasos. La que yo uso es Aegis porque es de código abierto y, a diferencia de Google Authenticator que es la opción más popular, esta app te permite exportar tus tokens a otros dispositivos, en caso de que decidas cambiar de móvil.

Además, resguarda mejor tus tokens de acceso al exigir contraseña o huella cada vez que entras en la app para obtener los códigos. Por cierto, en caso de que este tipo de apps sean nuevas para ti, lo que hace esta app es vincularse con tus cuentas para protegerlas con un código. Dicho código se renueva cada cierto tiempo y solo tú podrás acceder a él a través de Aegis.

Coméntanos… ¿Conocías estas aplicaciones de seguridad para Android? ¿Qué apps usas tú para proteger tu Android que no recibe actualizaciones de seguridad?