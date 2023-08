La publicidad en Internet es una de las formas más comunes de financiar los contenidos que consumimos a diario, pero también puede ser una fuente de molestias, riesgos y consumo de recursos. Si quieres evitar que los anuncios invadan tu experiencia de navegación en Android, una opción es usar la DNS de AdGuard, un servicio gratuito que bloquea la publicidad y el rastreo en línea.

En el pasado, ya te hemos mostrado varias maneras de bloquear la publicidad en Android. En esta ocasión, nos enfocaremos en la solución que propone AdGuard: una DNS que solo te tomará un par de minutos configurarla en tu dispositivo Android para deshacerte de todos los anuncios.

¿Qué es la DNS de AdGuard y cómo funciona?

La DNS (Domain Name System) es el sistema que se encarga de traducir los nombres de dominio (por ejemplo, www.google.com) a las direcciones IP (por ejemplo, 172.217.17.4) que identifican a los servidores donde se alojan los sitios web. De esta forma, cuando introducimos una URL en el navegador, podemos acceder al contenido que buscamos sin tener que memorizar números complejos.

La DNS de AdGuard es un servicio alternativo al que ofrece nuestro proveedor de Internet o nuestro router, que además de realizar la función básica de resolver los nombres de dominio, también filtra las solicitudes que se hacen a los servidores de publicidad y rastreo, impidiendo que se carguen en nuestro dispositivo. Así, podemos navegar por Internet sin ver anuncios ni ser rastreados por terceros.

Pasos para usar la DNS de AdGuard en tu móvil Android

La manera más sencilla de usar la DNS de AdGuard es la siguiente:

Ve a la aplicación Ajustes o Configuración de tu móvil Android.

de tu móvil Android. Dirígete a Red e Internet > Avanzado > DNS privado . Puedes llegar más fácil y rápido a esta opción escribiendo «DNS privado» en el buscador de la app.

. Puedes llegar más fácil y rápido a esta opción escribiendo «DNS privado» en el buscador de la app. Una vez que hayas seleccionado DNS Privado, toca en Nombre de host del proveedor de DNS privado .

. Ahora, tienes que introducir la dirección de la DNS de AdGuard. Hay dos que puedes usar: dns.adguard.com (para bloquear la publicidad y el rastreo). dns-family.adguard.com (para bloquear además el contenido adulto).

Por último, presiona en Guardar y listo.

Con estos pasos, ya tendrás activada la DNS de AdGuard en tu dispositivo Android, y podremos disfrutar de una navegación más limpia y segura. Eso sí, hay que tener en cuenta que este método solo funciona si tienes Android 9 o superior, y que puede no ser compatible con algunas redes WiFi públicas o privadas que requieran una configuración específica.

Alternativamente, puedes activar esta DNS desde una interfaz más intuitiva con la aplicación AdGuard: Content Blocker que puedes descargar desde Google Play Store o App Store (si tienes iPhone).

¿Es seguro dns.adguard.com?

La dns.adguard.com es un servicio público, propiedad de la empresa AdGuard especializada en el bloqueo de anuncios y la protección de la privacidad en línea. Esta empresa ha estado operativa desde 2009 y tiene una excelente reputación entre los usuarios.

Como tal, no implica ningún riesgo utilizar las DNS de AdGuard, ya que el servicio se limita a filtrar el contenido que ves en Internet para evitar que veas mucha publicidad. AdGuard no tomará ningún control sobre tu móvil ni podrá interferir en lo que ves.

Según su sitio web, la DNS de AdGuard no recopila ni almacena ningún dato personal de los usuarios, y solo guarda registros anónimos de las consultas DNS durante 24 horas. Queda de tu parte creer si lo que dice la empresa es cierto o no. Nuestra recomendación es que, si no confías en ella, no uses la DNS cuando accedas a tus cuentas bancarias u otras plataformas con información confidencial.

¿Por qué no funciona dns.adguard.com?

Antes de nada, tienes que tener en cuenta que la DNS de AdGuard no es capaz de bloquear toda la publicidad de Internet. Anuncios como los de Instagram, YouTube y otras plataformas online, son prácticamente imposibles de bloquear. Incluso, cierto de publicidad en páginas web no se ven afectadas por la DNS de AdGuard.

Por tanto, si crees que dns.adguard.com no funciona porque bloquea parte de la publicidad, pero no toda, pues debes entender que ese es su funcionamiento normal. Pero si la DNS de AdGuard no está bloqueando absolutamente nada, prueba estas soluciones:

Puede que estés usando otro bloqueador de anuncios. Algunos bloqueadores de anuncios pueden interferir con las solicitudes DNS, lo que puede hacer que dns.adguard.com no funcione. Intenta deshabilitar tu bloqueador de anuncios para ver si eso resuelve el problema.

Algunos bloqueadores de anuncios pueden interferir con las solicitudes DNS, lo que puede hacer que dns.adguard.com no funcione. Intenta deshabilitar tu bloqueador de anuncios para ver si eso resuelve el problema. Quizás escribiste mal la dirección de la DNS de AdGuard . Verifica dos veces que has puesto la dirección correcta: «dns.adguard.com» (sin comillas).

. Verifica dos veces que has puesto la dirección correcta: «dns.adguard.com» (sin comillas). Puede que estés usando una VPN. Algunas VPN también pueden interferir con las solicitudes DNS. Intenta apagar tu VPN para ver si eso soluciona la DNS de AdGuard.

Algunas VPN también pueden interferir con las solicitudes DNS. Intenta apagar tu VPN para ver si eso soluciona la DNS de AdGuard. Probablemente hay un problema con tu conexión a Internet. Si tienes problemas para acceder a otros sitios web, es posible que haya un problema con tu conexión a Internet. Intenta reiniciar tu router o módem, o ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener ayuda.

Si tienes problemas para acceder a otros sitios web, es posible que haya un problema con tu conexión a Internet. Intenta reiniciar tu router o módem, o ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener ayuda. Es posible que haya un problema con los servidores DNS de AdGuard. Si tu teléfono no se conecta dns.adguard.com, es posible que haya un problema con los servidores DNS de AdGuard. Intenta volver a intentarlo más tarde, o ponte en contacto con el soporte técnico de AdGuard para obtener ayuda.

Si has probado todas estas cosas y dns.adguard.com sigue sin funcionar, es posible que tengas que contactar con el soporte técnico de AdGuard para obtener ayuda adicional.