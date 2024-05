Las risas, pedos y aplausos enlatados, así como otros efectos de sonido clásicos de las sitcoms, los programas de entrevistas y los cuñados, han reclamado un nuevo espacio. No fue suficiente con que llegaran a WhatsApp, tampoco a los reels de Instagram y hasta a TikTok, ahora los tendremos en las llamadas de Android.

Una actualización acaba de introducir los emojis de audio en Android, una funcionalidad que nadie esperaba y que cambiará para siempre las llamadas telefónicas. ¿Quieres saber de qué van estos sonidos y cómo funcionan? Sigue leyendo para enterarte.

Si tienes Android, ahora podrás reaccionar a las llamadas tradicionales con sonidos pregrabados

En pleno 2024 las llamadas telefónicas tradicionales han sido desplazadas por otros métodos de conversación. Hablamos de mensajes, notas de voz, vídeos, stickers y hasta llamadas a través plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram y demás, todas ellas más versátiles que una llamada normal.

La media de los usuarios alrededor del mundo utilizamos en poquísimas ocasiones las llamadas convencionales, pues se han quedado anticuadas. De hecho, casi que las usamos exclusivamente para emergencias, trabajo o pedir una cita médica. Las hemos tirado al olvido poco a poco, pero Google parece que quiere traerlas de vuelta a través de una característica bastante curiosa: reacciones a través de emojis de audio para las llamadas tradicionales.

Ahora podrás hablar con otras personas usando tu móvil y enviar en cualquier momento una reacción sonora, como los soundmojis de Facebook. Al presionar alguno de los nuevos emojis de audio en la app de teléfono de Google, se enviará un sonido que tu interlocutor escuchará por un par de segundos. Además, se reproducirá una animación en pantalla para cada audio emoji. Las reacciones son las siguientes:

Aplausos.

Carcajadas.

Fanfarrias de fiesta.

Tristeza o pesar.

Un pedo (emoji de la caca).

(emoji de la caca). Redoble de tambor (el clásico “ba dum tss”).

Si tienes una edad, estas reacciones te recordarán al extinto MSN Messenger de Microsoft y sus incansables audios y zumbidos. No obstante, te invitamos a mantener la calma porque no podrán enviarte un emoji de sonido tras otro. La aplicación obliga a esperar un tiempo entre uno y otro, así que no podrán acosarte con ellos.

Es una característica que tiene poquísima utilidad y de la que debes cuidarte si estás en medio de una llamada importante. Además, es un arma perfecta para los bromistas telefónicos, que están en auge en España. Sin embargo, no deja de ser algo curioso que en algún momento puntual podrías utilizar para divertirte.

Cómo se activan los emojis de audio en Android y cuándo estarán disponibles

Si te llama la atención esta nueva funcionalidad, debes saber que estará disponible para todo el mundo en las próximas semanas. Actualmente solo es accesible a través de la app beta de Teléfono de Google, pero es cuestión de tiempo para que llegue a la versión estable.

Los emojis de audio están deshabilitados por defecto, por lo que tendrás que activarlos siguiendo estos sencillos pasos:

Abre la app de Teléfono de Google. Ve a los ajustes de la aplicación. Entra a la sección “Audio Emoji”. Habilita las reacciones sonoras para las llamadas.

Cuando lo hayas hecho, cada vez que hagas o recibas una llamada verás un nuevo panel en la pantalla de tu dispositivo. Es el panel de emojis de audio, con las seis reacciones que mencionamos arriba. Para enviar alguna solo debes presionar sobre ella. Y si eres quien la recibe, notarás la animación correspondiente en pantalla, junto a su respectivo sonido.

¿Qué te parece esa novedad? ¿La usarías regularmente?