Cada vez son más los jóvenes que adoptan la filosofía del Mewing, tendencia que dio sus primeros pasos en el mundo de las redes sociales y que ha causado sensación entre aquellas personas que no tienen una mandíbula definida.

Si tu también te has interesado por este ejercicio muscular que pretende mejorar la estructura mandibular, pero no te han servido los vídeos en el que se suelen explicar esos ejercicios, puede que necesites una ayuda extra para no frustrarte en el intento.

En Google Play Store se pueden encontrar una gran cantidad de aplicaciones relacionadas con el Mewing, aunque son muy pocas las que ofrecen contenido de calidad. Probando distintas opciones, hemos podido dar con las 3 mejores aplicaciones para ejercitar la mandíbula.

3 apps de ejercicios para marcar la mandíbula que verdaderamente funcionan

Antes de que te mostremos las aplicaciones en cuestión, es necesario mencionar que los resultados que se pueden obtener realizando este tipo de ejercicios son muy inconsistentes, ¿qué significa esto? Que no todas las personas pueden definir la mandíbula (depende de la estructura facial de cada ser humano).

Ejercicios para la mandíbula

Ofreciendo un plan de ejercicios semanal, esta es una de las mejores aplicaciones que existen para definir la mandíbula. Fácil de utilizar y extremadamente intuitiva, esta app dispone de distintos tipos de animaciones que explican cómo se deben realizar los ejercicios faciales para poder obtener resultados satisfactorios.

Jawline Exercises & Mewing

Si bien la interfaz de la aplicación está completamente en inglés, es considerada por muchos expertos como una de las mejores para marcar la mandíbula en menos de 1 año. Cabe mencionar que la app recibe actualizaciones constantes, por lo que se puede acceder a contenido exclusivo para mejorar la estructura facial con las últimas técnicas.

Mewing: Jawline Face Exercise

Creada por un experto en Mewing, esta aplicación se centra en una sola técnica, ¿cuál? La que todos los influencers han utilizado para marcar la mandíbula. Si bien está en inglés y no se actualiza desde hace bastante tiempo, es una interesante opción para dar los primeros pasos en el mundillo de los ejercicios para definir la mandíbula.

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos echarle un vistazo a estas apps para hacer ejercicio gratis, son ideales para complementar los ejercicios relacionados con la definición de la mandíbula.