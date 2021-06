¿Alguna vez te has preguntado por qué te aparece siempre el mismo tipo de publicación en Instagram? La verdad es que el algoritmo de Instagram influye en los contenidos que ves, bueno, los algoritmos. Adam Mosseri, Director de Instagram habló sobre cómo la app interviene en las publicaciones de sus usuarios.

Mosseri ha expuesto cómo influyen los algoritmos de Instagram en el alcance de las publicaciones en la plataforma y parece que hablará más al respecto. El Jefe de Instagram aseguró que cada sección de la app tiene su propio algoritmo que se adapta al uso que cada usuario le da a la plataforma. Es decir que cada algoritmo tiene un impacto en la visibilidad que tienen los post.

¿Cómo influyen los algoritmos del feed y las historias de Instagram en lo que ves?

Los algoritmos de Instagram y la app en sí son actualizados constantemente, esto es todo lo que ha cambiado la plataforma con su última actualización. De hecho es posible que cuando leas este artículo ya hayan modificado los algoritmos y algunas funciones de la aplicación. Algunas personas han mostrado su descontento con los cambios recientes de la app y consideran que Facebook ha empeorado Instagram con sus cambios.

Igualmente es importante que conozcas que los algoritmos del Feed y de las Historias de Instagram usan tu actividad para saber qué tipo de post te gustan, de qué usuarios y así seleccionar las publicaciones que verás. Los algoritmos de estas secciones toman en cuenta:

Las interacciones que tiene un post.

que tiene un post. La fecha en que se publicó el post.

en que se publicó el post. La ubicación que tiene la publicación.

que tiene la publicación. Tus interacciones con la cuenta que hizo la publicación.

Los algoritmos del Feed y de las Historias también toman en cuenta las probabilidades que existen de que te detengas a ver un post e interactuar con él, ya sea dando like, comentando o guardándolo. Además Instagram toma medidas para evitar que te aparezcan demasiadas publicaciones de una misma cuenta.

¿Cómo afectan los algoritmos de la sección Explorar y los Reels de Instagram en lo que ves?

Las secciones Explorar y Reels de Instagram tienen sus propios algoritmos, aunque también toman en cuenta información de tus interacciones en el Feed y las Historias para sugerirte contenido.

Instagram generalmente te muestra en las secciones Explorar y Reels contenidos de cuentas a las que no sigues. Por esto usan la información de cada publicación para mostrarte contenidos que vayan con tus intereses y gustos.

Algunos usuarios de Instagram han indicado que la plataforma silencia sus cuentas (se conoce como el shadowban en Instagram), ante estas declaraciones Adam Mosseri ha dicho que Instagram no esconde las publicaciones de nadie. El Jefe de la plataforma también aseguró que no pueden garantizar que todas las cuentas tendrán el mismo alcance porque la mayoría de los usuarios de la app no ven ni la mitad de su feed.

Si quieres influir en el contenido que Instagram te muestra, debes saber que la plataforma toma en cuenta tu lista de “Mejores Amigos”, también puedes silenciar las cuentas que no te interesan y las publicaciones recomendadas que tampoco te agradan. Si esta plataforma no es de tu agrado y quieres probar otras aplicaciones estas son algunas alternativas a Instagram.