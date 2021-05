Instagram es la red social de fotografía por excelencia. No obstante, hay bastantes usuarios que no descargan esta red social por varias razones. Una de las más comunes es la publicidad excesiva de la app (ya hay anuncios hasta en los Reels). Y, por supuesto, a muchas personas no les gusta que Facebook sea el dueño de Instagram.

¿Habrá apps que se parezcan a Instagram que no tengan estos problemas? Pues sí, y hoy te las vamos a mostrar. Aquí vas a conocer las 7 mejores alternativas a Instagram para compartir fotos.

Vero, la alternativa más completa

Hace un tiempo te comentamos que Vero era una de las 5 nuevas redes sociales que podrían desbancar a Facebook. Y no estábamos exagerando cuando dijimos eso, ya que la app no ha parado de crecer y mejorar desde que se lanzó en 2015.

¿Y qué ofrece Vero para ser una buena alternativa a Instagram? Pues lo que más te va a gustar de esta app es que no tiene algoritmos ni anuncios. El feed de Vero es cronológico y no se ordena según “tus preferencias”, algo que Instagram sí hace con su algoritmo para mostrarte publicidad que se adapte a tus datos personales.

Por otra parte, hay que destacar que la interfaz de Vero es bastante buena y se parece mucho a la de Instagram. El diseño de la app es muy atractivo a la vista y estamos seguros de que te va a encantar.

A su vez, Vero conoce a la perfección lo importantes que son los hobbies en tu vida. Es por eso que la app te permite compartir con otras personas tus pelis, canciones, libros, juegos y apps favoritas. Y, por supuesto, aquí también vas a descubrir los gustos de los demás usuarios. ¡Así que la interacción de la comunidad de la app es de primer nivel!

500px, la app perfecta para los amantes de la fotografía

¿Te gusta sacar y editar fotos con tu móvil? Entonces debes descargar sí o sí 500px. En esta app vas a ver las galerías de imágenes de los mejores fotógrafos del mundo, tanto de profesionales como de aficionados.

Lo que más destacable de la app es su sistema de membresías. Pagando una suscripción mensual vas a acceder a funciones prémium. Estas funciones te van a ayudar a captar clientes interesados en los servicios de un fotógrafo profesional. Pero en caso de que seas un aficionado y solo quieras compartir tus fotos, no vas a necesitar esta suscripción.

¿Y qué tal es la comunidad de 500px? Pues considera que en la app vas a poder conocer a más de 15 millones de personas que aman las fotos tanto como tú. Y para lograr esto, la app incluye un servicio de mensajería instantánea. ¡En 500px vas a chatear con tus fotógrafos favoritos!

La única pega de 500px es que está en inglés. Pero esto no va a ser un problema para ti si entras en este artículo con las mejores apps de Android para aprender inglés y empiezas a practicar ya mismo. 500px es excelente, ¡así que no dejes que el inglés te dificulte usar esta app!

VSCO, un editor de fotos que esconde una gran red social

Estamos seguros de que en más de una ocasión tus amigos te han hablado de esta app. En Androidphoria ya la probamos y comprobamos que VSCO es el mejor editor de fotos en Android.

Sin embargo, muy poca gente sabe que VSCO también tiene una red social con funciones que se parecen a las de Instagram. Es por ello que la app cuenta con una gran comunidad de usuarios que edita y comparte sus fotos en la plataforma.

La principal diferencia de VSCO respecto a Instagram es que es una app donde las fotos son mucho más serias (casi al nivel de 500px). En la app vas a ver las creaciones de fotógrafos con una habilidad increíble. Además, la comunidad ayuda a los más aficionados dándoles consejos que no vas a ver en otras apps.

Sin dudas, VSCO es una app alternativa a Instagram muy buena. La app combina a la perfección lo mejor de la red social de Facebook con las funciones de los editores de fotos más profesionales. ¡No lo pienses 2 veces y descarga VSCO, porque no te va a decepcionar!

Behance, la red social de Adobe ideal para diseñadores

¿Eres el creativo de una empresa y quieres compartir tus diseños? Pues entonces Behance no puede faltar en tu móvil. La app es una combinación de las webs para crear portafolios digitales con las funciones de Instagram. Es por eso que en Behance vas a ver fotos y diseños de calidad profesional de forma divertida.

Para lograr esto, Behance te ofrece un feed en el que puedes interactuar con tus diseñadores favoritos. Behance también tiene vídeos en directo, historias y chats privados.

A su vez, la app cuenta con muchos filtros de búsqueda que te van a ayudar a encontrar de forma rápida el tipo exacto de diseños que quieres ver. Además, en Behance los usuarios son muy creativos. ¡En la app hay contenido para todos los gustos!

¿Y cuál es la mayor ventaja de Behance? Pues que Adobe es la empresa detrás de esta app. Esto te permite compartir en Behance las fotos que editaste en Adobe Lightroom de forma inmediata. ¡Esta red social vale la pena, así que no la vayas a dejar pasar!

Los mejores filtros para tus fotos están en Snapchat

Snapchat es una gran alternativa a Instagram para ti si las funciones que más te gustan de la app de Facebook son los filtros y las historias. Hay que admitir que esta red social ha pasado un poco de moda. No obstante, Snapchat se renueva con cada actualización. Así que la aplicación ha mejorado bastante desde su “boom” inicial.

¿Y en qué destaca Snapchat? Pues su principal atractivo es que las fotos que publiques en la app van a aparecer en tu perfil solo 24 horas. Esto sirve para que Snapchat te mantenga activo en la red social y muy atento a todo lo que publican tus usuarios favoritos.

Además de eso, la tecnología de los filtros de Snapchat es una de las mejores en la actualidad. Considera que incluso hay vídeos que se vuelven virales en otras redes sociales que usan filtros de esta app (eso pasó hace poco con el filtro de GTA San Andreas en TikTok). ¡Ya lo sabes, no te pierdas Snapchat!

Comparte tus fotos e inspírate con Pinterest

Las personas suelen usar esta app solo para buscar inspiración. Sin embargo, también Pinterest es una gran red social en la que puedes compartir tus fotos. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la app tiene algoritmos de búsqueda de imágenes muy buenos. Esto te va a ayudar mucho a que otras personas vean e interactúen con tu contenido.

De igual forma, en Pinterest vas a poder chatear con tus amigos y ver cuáles son sus Pines favoritos. También la app te permite seguir a otros usuarios y compartir sus fotos de forma rápida en otras apps.

Pese a que ganar seguidores en esta red social es lioso, la app cuenta con todo lo que necesitas para que les muestres a otras personas tus mejores fotografías.

Descubre nuevos blogs en Tumblr

Tumblr es una app en la que puedes seguir y crear microblogs. Esta red social destaca por la variedad del contenido, ya que en Tumblr vas a interactuar con usuarios que comparten fotos y vídeos de todo tipo.

Te recordamos también que Tumblr es una de las primeras redes sociales que llegó a nuestras vidas. La app fue creada en 2007, 3 años antes de que Instagram apareciera. Es por ello que Tumblr es una alternativa a Instagram que no te puedes perder. Aunque ya no es tan popular como antes, la app sigue vigente y tiene usuarios muy activos.

¡Esas son las 7 mejores alternativas a Instagram para compartir fotos! ¿Cuál va a ser la app del listado que instalarás en tu móvil? Cuéntanos en los comentarios.