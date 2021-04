La publicidad en las principales redes sociales del mundo inunda a los usuarios, algo que en ocasiones puede llegar a ser muy molesto. Sin embargo, las plataformas siguen probando nuevas formas de mostrar anuncios y a nosotros solo nos queda adaptarnos para sacarles provecho.

¿La última novedad al respecto? Instagram ya pone publicidad en sus Reels, una medida que no sorprende a nadie, pero que llega mucho más rápido de lo esperado. ¿Cómo funciona este nuevo método para mostrar anuncios dentro de Instagram?

Los Reels de Instagram tendrán anuncios de hasta 30 segundos

Si hay una verdad dentro de Instagram es que la plataforma muestra publicidad por todos lados. Esto no es algo que está mal, porque el negocio de Facebook se construye justo sobre esto y la empresa siempre debe innovar al respecto. Ya están en las publicaciones, en las historias, en la pestaña para explorar nuevo contenido y más, pero ahora le toca a los Reels.

Facebook anunció que hoy (22 de abril) comenzará a probar anuncios en los Reels, su alternativa a los vídeos de TikTok. Los países seleccionados para recibir de primeros esta nueva característica son Brasil, Alemania, Australia y la India, pero esperan ampliar la lista en los próximos meses.

¿Cómo se presentarán estos anuncios? De una forma muy similar a la que ya ves en las historias de Instagram. Vendrán en formato vertical, se mostrarán entre algunos Reels cada cierto tiempo y tendrán una duración máxima de 30 segundos. ¿Alguna diferencia? Sí, los anuncios basados en Reels de Instagram te permitirán interactuar con ellos a través de comentarios, podrás compartirlos e incluso guardarlos.

Tal como señalamos arriba, esta decisión no es una sorpresa para nadie, pero llegó bastante rápido y comprueba una vez más la afirmación de que Instagram no está contenta con sus Reels. ¿Una curiosidad? La plataforma llevó primero las compras a los Reels que la publicidad. ¿La razón? Nunca lo han dicho, pero seguramente fue para enganchar a más personas a esta función cuando apenas se estaba presentando y no espantarlos.

Facebook creó un nuevo sticker publicitario para sus historias

El anuncio de la publicidad en los Reels de Instagram no llegó solo, porque Facebook también decidió colarse en la fiesta. La red social madre de Facebook Inc. mostró una vista previa de cómo serán sus anuncios en formato de stickers para las historias.

Son unas pegatinas que pueden personalizarse con el logo de tu empresa y ubicarlas en cualquier lugar de tus Facebook Stories. En principio sirven únicamente para hacer publicidad a tu negocio, pero también puedes configurar el sticker para que tenga un enlace que redirija a la web de tu empresa.

Esta nueva característica todavía no se ha lanzado, por lo que no está disponible para nadie. Sin embargo, no nos sorprendería verla muy pronto.

¿Ya estás armando tu estrategia para aprovechar estas nuevas herramientas publicitarias?