Para nadie es un secreto que TikTok ha revolucionado las redes sociales con sus increíbles vídeos y retos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu información personal quizás no esté segura con esta app, dejarías de usarla? Parece ser que esta app china está ligada a estos problemas y es por eso que India, el país que más usa TikTok, ha prohibido la aplicación.

Esta no es la primera vez que pasa, ya que en su oportunidad, Telegram fue prohibido en Rusia por algo similar. Sin embargo, luego de varias conversaciones entre ambas partes, el gobierno ruso llegó a un acuerdo con los directivos de esta app y Telegram volvió a estar disponible en Rusia de forma oficial.

El gobierno de la India ha prohibido 59 aplicaciones de origen chino, entre ellas TikTok, luego de que el Ministerio de Tecnología e Información hubiese recibido numerosas quejas e informes de diversas fuentes sobre algunas aplicaciones que se dedicaban a robar los datos de los usuarios y transmitirlos a servidores ubicados fuera del país.

TikTok, no ha sido la única aplicación famosa que se ha visto afectada, pues la app de mensajería WeChat y algunas de las herramientas de Xiaomi como Mi Video Call y My Community también han sido prohibidas en el país.

El robo de información se daba luego de que TikTok accediera a los datos y ubicación de los usuarios sin el permiso de estos. En otras palabras, estas compañías están siendo acusadas de almacenar los datos de los usuarios en ubicaciones posiblemente inseguras.

List of 59 apps banned by Government of India "which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order”. pic.twitter.com/p6T2Tcd5rI

— ANI (@ANI) June 29, 2020