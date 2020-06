Hace unos días, Apple presentó iOS 14 con sus cosas copiadas de Android y con varias mejoras en cuanto a privacidad y seguridad. Gracias a esto último, varios usuarios han descubierto que TikTok está espiando el portapapeles de sus iPhone. Por si no lo sabías, una de las grandes mejoras de iOS 14 es que notifica a los usuarios cuando una app está utilizando la cámara o el micrófono, así como cuando está accediendo al portapapeles del teléfono. Por ello, con iOS 14 es más fácil detectar cuándo las aplicaciones espían tu iPhone, tal como lo estaba haciendo TikTok.

La app de origen chino ha admitido el atrevimiento y sus responsables declararon que ya lanzaron una actualización de la app donde corrigen el problema. Según TikTok, esta característica no tenía la intención de espiar a los usuarios, sino de evitar el spam en la red social. Cabe recordar que Android no muestra a los usuarios qué aplicaciones están accediendo al portapapeles, por lo que es muy probable que TikTok también esté espiando a los móviles Android. De todas formas, TikTok no aclaró si la característica “anti-spam” también se eliminará de la app de Android o si solo es para iOS. Así que tienes que estar atento con lo que copias y pegas en tu móvil si tienes TikTok.

Mira cómo TikTok y otras apps espían el portapapeles de los iPhone

Antes de nada, es importante recordar que el portapapeles es espacio virtual donde se guarda temporalmente todo el contenido que copias en tu móvil para luego pegarlo en otra parte. Normalmente en este espacio no habrá muchas cosas importantes, pero en ocasiones puede que tengas ahí información sensible que no quieres que nadie más vea. De ahí la gravedad de esta característica “anti-spam” de TikTok.

El usuario Jeremy Burge publicó en Twitter un vídeo donde nos demuestra cómo TikTok accede frecuentemente al portapapeles de su iPhone, que puedes ver aquí abajo.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

A partir de este descubrimiento, otros usuarios que actualizaron su iPhone a iOS 14 empezaron a usar la nueva función de privacidad para ver qué otras apps están viendo el portapapeles. Sorprendentemente, TikTok no era la única que está llevando a cabo esta práctica sinuosa. Aquí abajo te dejamos otro vídeo de un usuario que capturó a aplicaciones serias como The New York Times, Google News, AccuWeather o Overstock, de las cuales uno no esperaría algo así, haciendo lo mismo.

En fin, esperemos que Google también añada pronto una característica a Android que permita saber cuándo una app accede a nuestro portapapeles. Seguramente, el número de aplicaciones que hacen esto en Android es mucho mayor. De momento, en este artículo puedes ver cómo Android 11 evitará que tu móvil te espíe.

Fuente | Forbes