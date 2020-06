No lo podemos negar: Android no se caracteriza por su seguridad (aunque no es para nada peligroso usarlo). Semana tras semana, vemos que se descubren aplicaciones maliciosas que llevaban años siendo descargadas por los usuarios pensando que no tenían nada de malo. De hecho, Google Play Store está llena de aplicaciones con un doble propósito; por un lado te ofrecen un servicio o función gratis (VPN, edición de imágenes, etc.), pero por otro roban tus datos, te espían o infectan tu móvil con adware (virus de anuncios). Por supuesto, no todas las apps son así, pero sí unas cuantas. Y eso es lo peligroso, no el sistema operativo en si. De hecho Android actualmente es más seguro que iOS, pero algunas de sus apps no. Por eso saber elegir qué descargar y qué no también es importante.

Quizás, la principal causa de este problema es el confuso sistema de permisos de Android que hace que los usuarios permitan a las apps hacer ciertas cosas sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, tiene sentido que Google Maps te solicite el permiso para usar el GPS, pero ¿por qué Twitter o un navegador debería saber dónde te encuentras? Probablemente existen funciones de estas apps que necesitan de ese permiso, pero por lo general son innecesarias y no tienen ningún beneficio real para los usuarios.

Así pues, con una función como excusa, muchas apps pueden hacerte otorgarles permisos que realmente no necesitan para cumplir con su función principal. Por suerte, Google ha venido mejorando el sistema de permisos de Android con cada nueva versión. La mejora más significativa ha llegado con Android 10 y el nuevo permiso de una sola vez para los servicios de localización. Con Android 11 este tipo de permiso será aún mejor y enseguida te explicamos por qué.

Android 11 evitará que las apps activen la cámara y el micrófono de tu móvil sin que lo notes

Por si no lo sabes, cuando abres una app por primera vez en Android 10 y esta te solicita el permiso de localización, tienes las opciones de otorgárselo, denegárselo o dárselo solo por esta vez. Si eliges la tercera opción, la app podrá usar la localización de tu móvil, pero cuando la cierras, dejará de tener el permiso y no podrá usarlo en segundo plano (que es donde las apps maliciosas suelen aprovecharse de los permisos sin que te des cuenta). Así, la próxima vez que abras la aplicación, esta te pedirá nuevamente el permiso.

Pues bien, este permiso de una sola vez en Android 11 también estará disponible para la cámara y el micrófono, y no solo para la localización como en Android 10. Esto representa una importante mejora en la seguridad de Android, ya que limitará lo que pueden hacer las aplicaciones en segundo plano. Además, al ser la cámara y el micrófono de tu móvil dos herramientas potenciales para el espionaje, evitará que las aplicaciones puedan saber lo que estás haciendo sin que lo notes.

Lastimosamente, no vivimos en un mundo perfecto donde, por ejemplo, concedes el permiso del micrófono a una app para grabar una nota de voz y esta solamente hará eso. En nuestro mundo, la aplicación te dejará grabar el audio y luego, cuando la cierras, comenzará a usar el micrófono en segundo plano para espiarte. De ahí la importancia de los permisos de una sola vez que, sin duda alguna, harán que Android 11 sea un sistema operativo más seguro que sus antecesores.

