Si los vídeos que subes a TikTok ya no reciben visitas, no son comentados o han dejado de ser compartidos, lo más probable es que tu cuenta sufra de Shadowban. Por suerte, en esta plataforma es más simple eliminar esta sanción, pues solo se deben llevar a cabo un par de métodos para que TikTok piense que nuestro contenido es de calidad, y que por ende los vídeos no sean ocultados del resto de los usuarios que utilizan la red social.

¿Qué es el Shadowban en TikTok?

Al igual que otras redes sociales, TikTok se encarga de “ocultar” de forma temporal aquellos vídeos de cuentas que han sido reportadas repetidas veces. En pocas palabras, Shadowban en TikTok significa “baneo superficial”, y tiene como objetivo evitar que nuevos usuarios puedan ver tu contenido.

A pesar de que en redes como Instagram o Facebook el Shadowban es mucho más “agresivo”, TikTok tiene algo de clemencia sobre aquellas cuentas a las que se le ha aplicado esta sanción. En esta plataforma es mucho más simple eliminar la infracción, ¿no nos crees? Sigue leyendo que a continuación te explicamos todo lo que debes hacer para poder quitarle el Shadowban a tu cuenta de TikTok.

¿Cómo quitar el Shadowban en TikTok?

Antes de que te expliquemos lo que debes hacer para poder eliminar el Shadowban en TikTok, es imprescindible que actualices manualmente la app a la última versión. Se han conocido casos de Shadowban por tener instalada una versión vieja en formato APK, por lo que se recomienda descargar siempre la app desde Google Play Store.

Convierte tu cuenta de TikTok en privada

Gracias a las pruebas que hemos realizado con una cuenta de TikTok que ha recibido Shadowban, hemos podido comprobar que esta infracción es eliminada en menos de 2 semanas si se realizan ciertos cambios en la privacidad de la misma. Si no sabes activar esta función, sigue estos pasos:

Ingresa en tu perfil de TikTok, pinchando abajo a la derecha de tu pantalla.

de TikTok, pinchando abajo a la derecha de tu pantalla. Pulsa sobre los tres puntos verticales que aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

que aparecen arriba a la derecha de la pantalla. Pincha sobre Privacidad .

. Y, por último, presiona sobre el botón que se ubica al lado de la opción que dice Cuenta privada.

Como bien dijimos más arriba, la cuenta debe permanecer como privada por al menos 2 semanas. Una vez terminado dicho periodo de gracia, se debe desactivar esta opción para comprobar si el Shadowban ha sido quitado o no.

Sube un vídeo con fondo negro y con un texto con letras blancas

Si tus vídeos siguen sin recibir visitas, o bien no salen en la sección de “Para ti”, lo más probable es que el Shadowban siga activo. Por suerte, hay otro método que puede llevarse a cabo para poder quitar esta sanción dentro de TikTok. El mismo consiste en publicar un vídeo con fondo negro y con un texto con letras blancas, ¿raro no? Bueno, sí, pero es una forma de engañar al algoritmo de TikTok para que el mismo piense que nuestro contenido es informativo y de calidad.

Eso sí, no bastará con que subas tan solo un vídeo, pues debes hacer esto durante al menos 1 semana y subiendo 1 vídeo por día. Dentro del texto debes poner lo siguiente: “Estoy probando este método para ver si TikTok le quita el Shadowban a mi cuenta. Si salgo en tu Para ti, déjame un mensaje por favor”.

Si luego del segundo o tercer vídeo observas comentarios de usuarios que han visto tu vídeo en Para ti, podrás confirmar que tu cuenta ya no está afectada por el Shadowban de TikTok. Por otro lado, te recomendamos usar algunos de los 50 hashtags más usados de TikTok para aumentar la eficacia de este método.