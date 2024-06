Qué significa el mensaje Primer comentario que aparece en TikTok

A diferencia de otras plataformas sociales, TikTok no suele comunicar cambios y novedades en lo que respecta a la inclusión de nuevas funciones y herramientas. Es muy común que de un día para el otro los usuarios se encuentren con mensajes y características que nunca antes han visto, y que en muchos casos pueden ser aprovechadas para no solo crear mejor contenido, sino también interactuar con otras personas.

Al igual que la función que permite activar el modo oscuro en TikTok para Android, la plataforma desplegó una actualización que confundió a muchas personas, ¿qué actualización? Pues la que añade un pequeño mensaje en ciertos comentarios.

Si al momento de ingresar en los comentarios de un vídeo se activó una animación que resaltaba un comentario en concreto, pues estás en presencia de la nueva función que destaca el primer comentario que han publicado en el vídeo.

TikTok ahora destaca el primer comentario publicado en los vídeos

A pesar de que esta nueva función no afecta el algoritmo de TikTok, ha sorprendido a muchos usuarios, pues algunos de ellos se han preguntado: ¿qué significa el mensaje “Primer comentario”? Si tú también te has hecho esta pregunta, pero no encontraste respuesta, aquí estamos nosotros para explicarte qué significa este mensaje.

Cuando entras en un vídeo de TikTok y navegas por los comentarios, te toparás, en algún momento, con un pequeño mensaje de color rojo que irá tornándose transparente hasta quedar en color gris. Ese menaje lo que indica es que ese usuario es el que primero ha comentado en dicho vídeo.

Básicamente, el significado de ese mensaje se explica por sí solo, pues el mismo indica que el primer comentario publicado corresponde a ese usuario, algo que de momento no tiene ninguna otra utilidad.

¿Cómo hacer que aparezca el mensaje “Primer comentario” en TikTok?

La respuesta a esta pregunta depende de la situación en sí. Si lo que quieres es encontrar el mensaje que dice “Primer comentario” dentro de un vídeo de TikTok, deberás navegar por los comentarios hasta encontrarlo. Así mismo, debe estar actualizada la app a la última versión para que aparezca la animación del primer comentario.

Por otro lado, si lo que quieres es que tu comentario tenga el mensaje Primer comentario en la parte de abajo, no hay ningún tipo de truco, pues solo aparecerá si eres el primer usuario en comentar un vídeo en concreto.