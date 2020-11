Ser influencer o posicionar una marca en TikTok no es nada sencillo. Actualmente, hay muchísima competencia en la plataforma, por lo que ya no basta con ofrecer contenido de calidad para crecer en TikTok. Hay miles de usuarios haciendo lo mismo que tú para ganarse un lugar de importancia en la red social, así que debes probar con cosas distintas.

Por ejemplo, puedes usar aplicaciones de terceros que te permitirán conseguir seguidores en TikTok de manera fácil y rápida. Y no hablamos de comprar seguidores o de lograr que algunos bots te sigan. Aquí abajo te mostraremos 5 apps con las que podrás conseguir más seguidores reales para tu cuenta de TikTok totalmente gratis. ¿Estás listo para dar tu salto a la fama? Vamos allá…

TikFans, sigue a otros para ganar seguidores

TikFans es una aplicación muy utilizada por la comunidad de TikTok para conseguir seguidores. El funcionamiento de la app se basa en su sistema de estrellas, que son las monedas para comprar seguidores. Estas estrellas las puedes pagar con dinero real, pero también las puedes conseguir gratis siguiendo a otros usuarios.

En concreto, si sigues a alguien recibes 1 estrella y necesitas 2 estrellas para conseguir un nuevo seguidor. Por ello, TikFans es básicamente una plataforma de “sígueme y te sigo” para TikTok. Eso sí, la app también te ofrece ver anuncios para ganar estrellas, por lo que es muy fácil conseguir muchos seguidores para TikTok en poco tiempo con TikFans.

TikFamous, haz que tu contenido llegue a más seguidores potenciales

En TikTok es muy importante cuidar la calidad visual de los vídeos y, sobre todo, usar los hashtags apropiados para que la plataforma recomiende tu contenido a muchas más personas. Por ello, TikFamous puede ayudarte a conseguir muchos seguidores, pues es un potente editor de vídeos que mejora la calidad de tus grabaciones y te sugiere hashtags muy útiles y efectivos.

La app ofrece una gran variedad de filtros coloridos y efectos geniales. Además de eso, TikFamous te permite ganar seguidores con la clásica estrategia del “sígueme y te sigo” gracias a su enorme comunidad que siempre está activa buscando a personas a quien seguir. De esa forma, también podrás recibir más “me gusta” y comentarios en tus publicaciones.

TikPlus, una forma genial de hacer que tus vídeos los vean las personas indicadas

TikPlus se promociona a sí misma como una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para recomendar tus vídeos de TikTok a las personas a las que más les pueden interesar. De esa manera, la aplicación te asegura que ganarás más seguidores, así como “me gusta” y comentarios.

El funcionamiento de la app se basa en crear promociones, que no es más que pegar el enlace del vídeo de TikTok que quieres promocionar en la plataforma para que esta lo recomiende. Eso sí, para crear estas promociones necesitas monedas que puedes pagar con dinero real u obtener gratis al realizar ciertas tareas en la app como dar me gusta a un vídeo o seguir a alguien.

TikBoost, viraliza tus vídeos de forma fácil y rápida

Otra excelente herramienta para hacer que tus vídeos en TikTok lleguen a más personas es TikBoost. Esta aplicación te permite saber cuáles son los hashtag que mejor funcionan en TikTok actualmente para que los uses e incrementes la visibilidad de tu contenido en la plataforma. Además, TikBoost dice que utiliza Inteligencia Artificial para recomendar tu perfil de TikTok a otros usuarios a los que muy probablemente les gustará lo que haces.

Así, TikBoost promete que recibirás nuevos seguidores, “me gusta” y comentarios. La app es gratuita, así que no pierdes nada con probarla.

TikFame, otra excelente herramienta para hacerte famoso en TikTok

TikFame funciona exactamente de la misma manera que TikFans. La app te da estrellas por seguir a personas en TikTok y luego te permite comprar seguidores con las estrellas ganadas. Por supuesto, también puedes ganar estrellas de maneras alternativas: viendo anuncios, calificando a la app, etc.

¿Por qué la recomendamos entonces? Porque su comunidad es distinta a la de TikFans. Por tanto, puedes usar ambas aplicaciones a la vez para obtener muchísimos más seguidores de los que obtendrías usando solo una. Así que no dejes de probarla.

Por cierto, antes de irte, no olvides que la clave para tener muchos seguidores en TikTok es saber retenerlos. Y no hay mejor forma de lograr esto que siguiendo estos 5 consejos para crear vídeos virales de calidad en TikTok. Recuerda que si creas constantemente contenido de calidad, ganarás muchos seguidores y no los perderás. ¡Mucha suerte!