Cómo hacer un vídeo que no se pueda pausar en TikTok

Si has entrado a TikTok y te has topado con un montón de vídeos en tu fyp que dicen algo como «este vídeo no se puede pausar» o «no podrás pausar este vídeo«, no te preocupes, tu móvil no está dañado, solo se trata de un truco de TikTok. Lo más interesante de este trend es que funciona y los vídeos no pueden ser pausados de verdad.

Si quieres saber cómo funciona este truco de la red social de vídeos cortos y quieres aprender a hacerlo por ti mismo, te recomendamos que no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti. Es un proceso bastante sencillo y cualquiera que tenga la app regular de TikTok en su móvil puede hacerlo, así que vamos a allá.

¿Cómo funciona el truco de «este vídeo no se puede pausar» en TikTok?

Si has prestado atención a estos vídeos, te podrás haber dado cuenta de que la mayoría comparten varias cosas en común, en primer lugar todos tienen un fondo blanco con algunos puntos o rayas, por lo general por los bordes de la pantalla. Además de eso, todos estos vídeos te recomiendan un perfil cuando intentas pausarlo, es decir, cuando tocas la pantalla.

Todo esto ocurre porque en realidad lo que estás viendo en pantalla es una etiqueta o un sticker de mención que ha sido agrandado mucho para cubrir la mayor parte de la pantalla, por eso el fondo blanco. A veces se usan hasta 2 o 3 etiquetas para eliminar todas las posibles dudas respecto al truco y para ocupar toda la pantalla, haciendo prácticamente imposible que el vídeo se pueda pausar.

¿Cómo hacer un vídeo que no se puede pausar en TikTok?

Ahora que sabes el secreto, hacerlo por ti mismo no debería ser difícil, sin embargo, explicaremos los pasos necesarios para hacerlo para todos nuestros lectores que no son muy expertos en el uso de esta red social. Para crear un vídeo que no se pueda pausar en TikTok, todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en TikTok y presiona en el icono con el signo «+» en el centro de la pantalla principal.

en el centro de la pantalla principal. Graba un vídeo de lo que sea y presiona en el icono del check rojo .

. Pulsa en el botón de Stickers .

. Selecciona la opción que dice Mencionar .

. Escribe el nombre de cualquier otro usuario .

. Amplía la etiqueta hasta que cubra toda la pantalla . Puedes poner más de una etiqueta si lo deseas, para ocultar el nombre en la mención y hacer que el efecto sea más creíble.

. Puedes poner más de una etiqueta si lo deseas, para ocultar el nombre en la mención y hacer que el efecto sea más creíble. Escribe algo como «Este vídeo no se puede pausar» y presiona en Siguiente.

Y listo, así de fácil ya habrás creado tu vídeo que no se puede pausar en TikTok, como podrás ver es un truco bastante sencillo pero funcional para bromear con tus colegas y tus seguidores un rato. Muchos incluso colocan texto en el vídeo diciendo que si presionas por el borde derecho de la pantalla, podrás pausar el vídeo, pero esto es solo un truco para que accidentalmente interactúes con el vídeo, des un Me gusta o compartas o algo así.

Por supuesto, este truco no tiene efecto en los usuarios de TikTok en PC o los usuarios de TikTok Lite, pero aun así vale la pena intentarlo por diversión. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo hacer un vídeo que no se pueda pausar en TikTok. Esperamos que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo.