Hoy en día, la red social TikTok atrae cada vez a más personas. Esta aplicación es muy adictiva para quienes buscan contenido de video. Si la has visitado, te habrás dado cuenta de que existen términos y siglas que se usan en la plataforma. Por ejemplo, los hashtags de TikTok se usan para ayudar a categorizar el contenido de un video y hacer que los usuarios puedan encontrarlo fácilmente.

Si te has desplazado por el feed de TikTok viendo vídeos, seguramente has encontrado el hashtag FYP, pero ¿sabes por qué muchos lo usan? Si no lo sabes, no te preocupes, aquí hay una explicación de lo que significa FYP en TikTok y su relevancia para la aplicación.

¿Qué significa el hashtag #FYP en TikTok?

Con casi 35 billones de publicaciones solo con este hashtag, «FYP» es probablemente la etiqueta más común con la que te encontrarás. Es seguro decir que este es un término importante para recordar, aunque su propósito ha sido, hasta ahora, un misterio para el público en general.

FYP es un acrónimo que significa “For you page” o «Sección Para ti» en español. Pero el hecho de usar el #fyp, no es garantía de que el vídeo automáticamente aparecerá en la sección Para Ti. Quien decidirá si tu vídeo debe volverse viral o no, es el algoritmo TikTok.

¿El hashtag #FYP realmente aumenta tu alcance en TikTok?

En TikTok, no solo es frecuente el hashtag #FYP, también se han encontrado #ForYou y #ForYouPage en muchos vídeos. Estos hashtags son muy populares y combinados tienen billones de visitas. Por lo tanto, no sorprende que las personas los usen con la esperanza de aumentar la visibilidad de su contenido.

Muchos usuarios creen que estos hashtags ayudarán a que sus vídeos aparezcan en más páginas “Para ti”. Pero no existe una prueba clara de si este es el caso. Además, estos hashtags son altamente competitivos y puede que no sea una buena idea confiar demasiado en ellos. En su lugar, dale prioridad a los hashtags de nicho y tendencias que ofrecen una mejor oportunidad de visibilidad. Luego intenta experimentar con #FYP y compara si ha aumentado tu alcance.

¿Cómo funciona el algoritmo de TikTok?

TikTok explicó algunos de los factores que intervienen para decidir si un vídeo es adecuado para la página «Para ti» de alguien. El equipo de ingeniería de TikTok dijo: “Para clasificar los vídeos, nuestro algoritmo analiza varias métricas. Se centra en particular en el tiempo de visualización de un vídeo y también tiene en cuenta el país y los intereses de los usuarios.”

Finalmente, el equipo también nos explica que la cantidad de seguidores realmente no importa: “Si bien es probable que un vídeo reciba más vistas si es publicado por una cuenta que tiene más seguidores, ese no es realmente un dato que se use para resaltar un vídeo.”

Ahora que ya tienes claro qué significa #FYP en TikTok, ¿quieres que te hablemos de otro término que solo está presente en esta red? Pincha aquí para descubrir que significa la etiqueta POV, que también es usada comúnmente.