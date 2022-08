¿TikTok ya está dejándote ciego con su fondo blanco? A nosotros también. TikTok es una app muy adictiva por su contenido, pero que te expulsa con su tema por defecto que no es para nada amigable con los ojos, sobre todo de noche. Y lo peor es que TikTok no permite cambiar de tema, ya que la aplicación no cuenta con un modo oscuro. Sin embargo, si estás en un PC Windows o Mac, existe una forma de activar un modo oscuro para TikTok.

Con el método que te explicaremos a continuación podrás ver TikTok en modo oscuro desde tu ordenador, sin tener que instalar ninguna aplicación ni modificar las demás páginas web en el navegador. Además, es un método muy sencillo que no te tomará más de dos minutos. Vamos allá…

Pasos para activar el modo oscuro de TikTok en PC

Cómo activar el modo oscuro de TikTok en PC 1 de 4

Para poner TikTok en modo oscuro desde tu PC no tienes que descargar la app de la plataforma para PC, porque es exactamente igual a la versión web. Solo tienes que seguir estos pasos:

Ahora podrás disfrutar de TikTok con fondo negro para que tus ojos no sufran. La ventaja de este método es que solo activa el modo oscuro en TikTok, por lo que las demás páginas web seguirán teniendo el tema claro o su tema original por defecto.

Cómo desactivar el modo oscuro de TikTok en PC

Ahora bien, si quieres volver a TikTok con tema claro, solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre tu navegador web en PC y ve a TikTok .

. Pulsa el botón de las extensiones que suele estar en la esquina superior derecha.

que suele estar en la esquina superior derecha. Selecciona Stylus .

. Desmarca la casilla que dice TikTok Dark Theme.

¡Eso es todo! De esta forma, desactivarás el tema oscuro de TikTok si lo habías activado con el método anteriormente explicado. Si activaste el modo oscuro de otra forma en tu PC, los pasos para desactivarlo son similares: tienes que desactivar la extensión que modificó el tema de TikTok o el flag de Chrome que lo hizo.

Por cierto, este modo oscuro de TikTok es de código abierto y fue ideado por el usuario blyad2137 de GitHub. Así que puedes estar seguro de que respeta tu privacidad y no hace nada raro en tu PC.