TikTok es la red social del momento y eso nadie lo puede negar. Este año sobrepasó los dos mil millones de descargas y los 800 millones de usuarios activos mensuales. De hecho, TikTok es la red social que más rápido ha crecido en la historia. Si bien es cierto que la prohibición de TikTok en EE.UU. puede frenar un poco su crecimiento en Occidente, esta app china sigue siendo la red social de moda en la que todos quieren triunfar ahora, pues tiene un potencial increíble.

Y triunfar en TikTok no es más que un sinónimo de hacerse viral con un vídeo, lo cual no es nada sencillo dada la alta competencia de influencers que existen actualmente en la app. Si tú también estás intentando volverte popular en TikTok, incrementando el número de “vistas” y “me gusta” de tus vídeos, aquí te dejamos 5 trucos que te ayudarán bastante.

Sé activo y crea contenido constantemente, pero con calidad

La constancia es la base del éxito de prácticamente todo en la vida, y en TikTok no es la excepción. Si un vídeo que subiste no funcionó como esperabas, no importa. Continúa subiendo vídeos de ideas que tengas, pues de esa manera estarás más cerca de lograr que alguno de ellos sea viral. Además, cuando consigas ser viral con un vídeo, debes seguir tratando de hacer virales, ya que de esa forma el algoritmo de TikTok pondrá en la mira tu perfil y dará más visibilidad a lo que hagas.

Lo ideal sería que subas unos tres vídeos cortos al día. Así, no solo aumentarás las probabilidades de que uno sea viral, sino que también te quitarás el peso de encima de que los pocos vídeos que publiques a la semana sean perfectos. Sin esa presión, podrás crear vídeos más “naturales” y “distendidos” que a la gente les gusta más.

Eso sí, cuida mucho la calidad de los vídeos y de tu perfil. Graba con una buena iluminación (la mayoría de vídeos se ven mejor con la luz del día) y ten una buena presencia física. Aparecer en los vídeos con tu mejor look también te ayudará a incrementar las “vistas” de tus vídeos.

Haz colaboraciones con influencers o famosos de TikTok

Hay TikTokers (creadores de contenido en TikTok) que son tan famosos y reconocidos en la plataforma que hacer un vídeo con ellos ya es garantía de que será viral. Por eso, hacer una colaboración con un influencer de TikTok es la manera más fácil y rápida de lograr que uno de tus vídeos sea viral. Evidentemente, los TikTokers más famosos de seguro no querrán colaborar contigo por muchas razones, por lo que no tienes que pedir ayuda a los más populares si estás empezando.

Puedes buscar un TikToker de tu ciudad que tenga un buen número de seguidores (no es necesario que tenga millones) y presentarle una idea para que participe contigo en un vídeo. Es importante que le muestres una idea buena en la que él o ella encaje perfectamente. Así, seguramente conseguirás convencer a un TikToker para que te ayude a hacerte viral.

Aprovecha las tendencias y los “#” para ser recomendado por el algoritmo

En la app de TikTok hay una sección llamada “Tendencias” donde mucha gente entra para ver los vídeos que están de moda. Allí los vídeos aparecen ordenados por hashtags (“#”). Tu objetivo debería ser hacer vídeos con los hashtags y temas que veas en Tendencias, ya que así aumentarás las posibilidades de volverlos virales. Es muy importante que uses los hashtags exactos que ves en Tendencias, pues estas palabras son las que permiten que la gente encuentre tus vídeos.

En TikTok los llamados “Challenges” también funcionan muy bien. Estos Challenges no son más que desafíos en los que tienes que bailar una canción, hacer una actuación cómica o algo en específico que algún usuario se inventó y que todos están haciendo. Si haces frecuentemente Challenges y vídeos con los temas y hashtags en Tendencias, ten por seguro que serás recomendado por el algoritmo de TikTok y tu visibilidad subirá.

Ahora bien, para que la gente vea y le agraden tus vídeos, no debes repetir lo que otros hacen. A nadie le gusta ver a cientos de personas bailando la misma canción de la misma forma. Haz vídeos con temas de Tendencias, pero siempre dándoles tu toque personal y único. Ofrece a tu audiencia algo que los otros TikTokers no ofrezcan. De esa forma, las personas no pasarán de tus vídeos y se acordarán de ti (que es lo más importante) por no ser uno más del montón.

Lo más importante: sé original, innova

Cuando eres nuevo en TikTok, es cierto que lo primero que debes hacer para ganar un poco de visibilidad es participar en las tendencias. Sin embargo, una vez que te has estancado y no logras conseguir que tus vídeos sean tan virales como quieres, es momento de probar nuevas cosas: de hacer algo original que no esté en Tendencias. Es un poco arriesgado, ya que puede no funcionar en absoluto. Pero si funciona, darás un gran salto en la plataforma.

Al crear contenido totalmente original, no hay fórmulas ni nada prescrito. No obstante, la historia nos dice que las cosas con las que mucha gente se puede identificar son las que mejor funcionan en las redes sociales. Y no hablamos solamente de situaciones cómicas, sino también de trucos para la vida, pasos de baile, etc. En definitiva, de cosas en las que la gente esté interesada tanto como tú lo estás.

Usa las canciones que sean tendencia en el mundo y en TikTok

Ante todo, TikTok es una red social musical. Su gran éxito viene del contenido musical creado por los TikTokers que suelen hacer siempre su interpretación personal de la canción del momento. La cuestión es que las canciones que son tendencia en TikTok no siempre son tendencia en el mundo, y viceversa. Así que te recomendamos ingresar en Tendencias y ver cuáles son las canciones que están de moda en la plataforma.

Para usar la misma canción de un vídeo que te gustó, debes pulsar el disco que está en la esquina inferior derecha. Asimismo, puedes probar con canciones que sean tendencia en el mundo y no en TikTok para ofrecer algo más original a la audiencia. En fin, intenta con distintas canciones, pues no olvides que el contenido que más éxito tiene en TikTok es el musical. ¡Mucha suerte!