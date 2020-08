Huawei ha tenido numerosos problemas este año y el último flagship de la marca, el Huawei P40 Pro, llega al mercado como una alternativa muy dura de roer. Sin embargo, no podemos empezar esta review sin mencionar que tiene un problema, la falta de los servicios de Google. Ya te adelantamos que se pueden instalar, con alguna pega.

Es un móvil que, fuera de ese pequeño inconveniente (del que os hablaremos a fondo) se postula como uno de los más equilibrados. Es precisamente ese fallo el que lo convierte en un chollo, costando la mitad de lo que cuestan sus rivales. ¿Te conviene? ¿Es un móvil que vale la pena comprar? Sigue leyendo y te lo contamos.

El Huawei P40 Pro se pasa al 5G, mejora la cámara de los anteriores modelos de la marca y además cambia algunas cosas que te podrán gustar o no. Pero si la problemática de Huawei y Trump terminase, podría incluir de forma oficial los servicios de Google.

Análisis del Huawei P40 Pro (a fondo)

Comprarte un Huawei P40 Pro supone adquirir un móvil que correrá cualquier app o juego actual y además permanecerá en forma durante varios años. Veamos qué hay en su interior.

Características Huawei P40 Pro Dimensiones y peso 158,2 x 72,6 x 9 mm con un peso de 203 gramos. Pantalla 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. RAM 8 GB de RAM. Almacenamiento 256 GB ampliable mediante NMCard 2. Cámara trasera Cuádruple: ultra gran angular de 40 MP f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP f/3.4 con zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad. Cámara frontal 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. Conectividad y extras WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas en la pantalla, protección IP68 y puerto infrarrojo. Batería 4200 mAh con carga rápida de 40W y carga rápida inalámbrica de 27W e inversa de 5W (para cargar otros móviles). Sistema operativo EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10.

En este nuevo Huawei P40 Pro observarás cambios importantes con respecto a la generación anterior como una mayor pantalla y el nuevo Kirin 990. Sin embargo, conserva bastante la esencia en cuanto a hardware se refiere y cambia un poco los sensores de su cámara cuádruple trasera. Huawei ha optado por una configuración diferente que le permite hacer fotos impresionantes en cualquier circunstancia.

¿Cómo es el diseño del Huawei P40 Pro?

Lo primero que ves en este Huawei P40 Pro es que la firma deja atrás el notch y se va directamente a la doble cámara selfie integrada en la pantalla, precisamente la misma que montaba su rival Samsung el año pasado (el Galaxy S10 Plus). Esta cámara selfie hace que se pierda algo más de área en la pantalla pero se aprovechan muy bien todos los bordes del teléfono, repitiendo con un panel OLED que se curva en los laterales. Eso sí, esta doble cámara selfie le permite mejorar el reconocimiento facial y que este sea más rápido.

La pantalla OLED del Huawei P40 Pro es espectacular, mejorando lo visto en el Mate 20 Pro y en el Huawei P30 Pro, aunque de este último no hay un cambio demasiado notable. Donde sí hay un salto es en la frecuencia de actualización que se eleva hasta los 90 Hz y eso te permite gozar de una fluidez muy buena a la hora de usar el teléfono y jugar a juegos que admitan este modo. Sigue llamando mucho la atención para algunos que Huawei se haya quedado en la resolución Full HD+ pero a nosotros nos parece un acierto a favor de la autonomía del teléfono.

También encontrarás en la pantalla el lector de huellas que funciona bien y reconoce bien el dedo, aunque fallará bastante si tienes las manos húmedas o muy sudadas, como suele pasar con la mayoría de teléfonos que incorporan esta tecnología.

Diseño del Huawei P40 Pro 1 de 5

En cuanto al diseño del teléfono, esta vez hemos probado el modelo en color negro, el cual se ve sobrio y elegante. Pero hay un aumento de tamaño y de peso importante con respecto al P30 Pro. Cuando hay aumentos de peso siempre tardarás un poco en acostumbrarte pero lo harás.

Repite la configuración de botones en la parte derecha, un sensor de infrarrojos en la parte superior, la bandeja para la SIM en la parte inferior y el altavoz justo al lado del USB C (como en el P30 Pro). Lo que no es igual es su configuración de cámaras trasera que ahora se aloja en una isleta que sobresale bastante del móvil. Esto es incómodo (sobre todo si no llevas funda) y hace que el móvil no apoye bien en la mesa.

Sigue conservando un altavoz en la pantalla (para las llamadas) y otro en la parte inferior, el cual se escucha muy bien. Sin embargo, pese a que el sonido del móvil es muy bueno, sigue sin tener un sonido estéreo de gran calidad que sí ofrecen otras marcas. Habrá que ver si en futuros móviles logran hacerlo sin perder el aprovechamiento de la pantalla en la parte superior.

La cámara del Huawei P40 Pro es una de las mejores

En este apartado sí que no hay discusión, el Huawei P40 Pro está en el top de DxOMark solo superado por el Xiaomi Mi 10 Ultra (el cual no está disponible en Europa). Esto la convierte en la mejor cámara según estos expertos en fotografía. Nosotros la hemos probado y podemos confirmarlo, pues las muestras obtenidas hablan por si solas.

En la siguiente galería puedes ver las diferentes distancias a las que este móvil permite disparar. Podrás usar su gran angular (con una muy buena calidad, sobresaliente si lo equiparamos a la generación anterior) y un zoom decente hasta los 10x. A partir de ahí sigue siendo útil para ver cosas pero sacar fotos de calidad va a depender mucho de las condiciones y de tu pulso. No olvides que estamos hablando de un teléfono.

Diferentes distancias de la cámara 1 de 6

Más allá del zoom en el móvil nos vamos a encontrar con numerosos modos y formas de sacar fotos. Sin embargo, lo más útil será tirar de su modo con Inteligencia Artificial y el teléfono irá adaptando los ajustes a la escena que vayas a capturar. Sacarás fotos perfectas en casi cualquier circunstancia, sorprendiéndonte el modo noche. Sin duda, la capacidad de Huawei para hacer fotos de noche es espectacular, y muy por encima de lo que verás en la gran mayoría de marcas.

Pero tampoco fallará en las fotos de día, su gran angular, la grabación de vídeo en 4K (a 60 fps) y en cualquier situación a la que lo expongas. Huawei ha ido mejorando su cámara de una forma brutal y lo visto en este P40 Pro es fruto de años de esfuerzo sumado a su colaboración con la prestigiosa marca Leica.

Fotos con la cámara del P40 Pro 1 de 7

El rendimiento y la autonomía del Huawei P40 Pro

Y ahora llega el momento de hablar de algo que preocupa mucho, ¿es potente? ¿Le dura la batería? Aunque los Kirin de Huawei tengan fama de ser algo menos potentes que los Snapdragon de Qualcomm (en números es cierto), eso no afectará para nada a tu experiencia con el teléfono. En la actualidad cualquier teléfono por encima de los 300K en AnTuTu puede correr prácticamente cualquier cosa y este año Huawei logra, gracias a su Kirin 990, una puntuación de casi 500.000 puntos en AnTuTu, frente a los 315.000 puntos del P30 Pro. Como puedes ver, la mejora en rendimiento es muy importante.

No olvides que Huawei es uno de los mejores gestionando la batería

Y es precisamente ese pequeño desajuste con Qualcomm lo que hace a los Kirin los mejores economizadores, pues con una batería de 4200 mAh lograrás superar sin problema un día de autonomía a pleno rendimiento. Si usas el 5G sí que vas a notar un aumento de consumo de energía extra pero nada destacable o diferente al de otras marcas. Lejos quedaron las 7 u 8 horas de pantalla del P30 Pro, aquí rondarás las 5 o 6 como mucho.

A esto hay que sumar su potente tecnología de carga rápida que pone el teléfono al 100% en unos 65 minutos, con 40W. También podrás cargar otros dispositivos, usando la lenta carga inalámbrica inversa (de 5W) que no recomendamos para nada que no sean auriculares o accesorios de poca carga.

Hablemos de los problemas, ¿se puede vivir sin los servicios de Google?

Todo lo que os hemos contado hasta ahora es bastante bueno, pero yo os avanzábamos en las primeras líneas que este Huawei P40 Pro tiene un grave problema con el software. A raíz del veto de Trump a Huawei, la firma se quedó sin poder instalar los servicios de Google de forma oficial y eso tiene graves problemas. Estos problemas serán muy importantes si no eres un usuario acostumbrado a instalar APKs y trastear con el móvil para poder instalarlos.

Para solventar esto Huawei tiene sus propios servicios (los HMS) y su propia tienda de aplicaciones. Encontrarás prácticamente todas las apps importantes tanto en la App Gallery de Huawei como en Petal Search, pero no podrás instalar las apps de Google a menos que instales sus servicios.

¿Cómo instalar los servicios de Google en el P40 Pro?

Si lo necesitas, aquí tienes un tutorial para instalar los servicios de Google en el Huawei P40 Pro. Es el que nosotros hemos seguido para poder instalar los GMS y desbloquear el potencial de este teléfono. Sin ellos, no hemos sido capaces de usar el móvil como principal porque fallaban las notificaciones y nos faltaban aplicaciones muy importantes para nuestro día a día.

Aún con todo, no hemos sido capaces de usar ni Google Pay ni Android Wear. Es por ello que no te recomendamos este móvil si eres muy dependiente de los servicios de Google. Si estás mentalizado de que tendrás que instalarlos trasteando, puedes ahorrarte un buen dineral porque el móvil es un cañón si lo comparamos con los de otras marcas. Pero si no quieres problemas y necesitas Gmail, Google Maps, YouTube, etc.; este móvil no es para ti.

¿Hay un gran avance con respecto al Huawei P30 Pro?

Sí, y no. Durante la review has podido leer las diferencias entre este móvil y su antecesor. Hay un gran avance en algunos aspectos: la cámara, que ha mejorado mucho; y el procesador, que ahora es bastante más potente. También se notan los 90 Hz de la pantalla y que ahora tenemos 5G.

Sin embargo, en diseño son prácticamente idénticos (ya que la distrubución de cámaras es exactamente igual en la parte trasera aunque hayan ampliado la isleta) y en la parte frontal, el doble notch para selfies a algunos no les termina de convencer. A esto hay que sumar que el P30 Pro sí tiene los servicios de Google y el nuevo Huawei no. De hecho, si quieres ahorrar todavía más puedes conseguir el P30 Pro por menos de 600€ en Amazon y a día de hoy sigue siendo una buena compra.

¿Dónde se puede conseguir al mejor precio?

Si no tienes problemas por instalar los servicios de Google con algún que otro fallo, el móvil es impresionante. Tiene todos los avances de los gama alta y se puede conseguir casi por la mitad de lo que costaba en su lanzamiento. Es un móvil que aguantará en forma durante años y que te permitirá tanto usar las apps o juegos más avanzados como hacer sesiones fotográficas de gran calidad. Y si eres de los que huye de los servicios de Google, es el móvil perfecto.