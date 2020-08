La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido un verdadero dolor de cabeza para las empresas tecnológicas. De todos los casos el más relevante es el veto de Google a Huawei, y la imposibilidad de utilizar sus servicios en los dispositivos del fabricante chino.

Durante meses han salido múltiples soluciones para instalarlos, pero en general mantienen un problema: las notificaciones de muchas apps no cargan. Sin embargo, en Androidphoria nos dedicamos a probar diferentes soluciones y dimos con una casi perfecta. Te enseñamos cómo arreglar el problema de las notificaciones en los Huawei P40 y demás móviles Honor y Huawei sin servicios de Google.

¿Por qué no puedes ver las notificaciones de las aplicaciones en tu Huawei u Honor?

De forma muy resumida: porque Google no quiere que los Huawei y Honor tengan sus servicios instalados y entonces utilizas métodos alternativos que no dejan de ser “trucos”. Sin embargo, la explicación es un poco más profunda.

Además de lo anterior, Google constantemente está bloqueando o limitando estos métodos para tener Google Play en tu Huawei. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que muchas apps que tiran de los servicios de Google dejan de funcionar correctamente o enviar notificaciones push porque requieren acceso a ellos.

Si fuesen pocas las aplicaciones afectadas no sería mayor problema, pero el detalle es que la lista pasa por: Play Store, YouTube, Gmail, Trello, Wallapop, Outlook, Bluemail, WhatsApp y muchas más. Incluso afecta servicios como Google Pay, Google Maps y otros.

Es un dolor de cabezas tremendo, pero luego de buscar y buscar dimos con una solución que se acerca mucho a ser perfecta. Lo mejor es que aplica para todos los P40 del mercado, incluso el P40 Lite, así como todos los Honor y Huawei sin Google Play Services. ¿Será la definitiva? Esperemos que sí.

Así puedes instalar los servicios de Google en tu Huawei P40 si no lo has hecho

Como mencionamos arriba, desde que comenzó el veto de Google a Huawei se han lanzado muchos métodos para instalar los servicios de Google. Cada poco alguno de ellos deja de funcionar, lo que da paso a nuevas estrategias. No obstante, el que nosotros utilizamos por última vez es el del youtuber Eloy Gómez y todavía nos funciona. Es ese que te dejamos en el vídeo de arriba para que lo sigas si lo necesitas.

Por cierto, si de casualidad este método no funcionase, Eloy ya publicó un nuevo método que no requiere ni USB ni PC. Sigue sus indicaciones para instalar los servicios de Google en tu Huawei u Honor y luego regresa aquí para lo demás.

Paso a paso para solucionar el error de las notificaciones en los Huawei P40

El método para devolver las notificaciones a todas las aplicaciones de tu Huawei es usar IceBox, una app que congela el marco de servicios de Google. Al hacerlo, los servicios de Google no pasan la comprobación de SafetyNet, pero las notificaciones vuelven a funcionar.

¿Una desventaja? IceBox inhabilita la Play Store mientras esté activo, pero siempre podrás desactivarlo y volverla a tener. Teniendo claro esto, comenzamos:

Descarga en tu PC todos los archivos que necesitarás siguiendo este enlace. Descarga e instala Huawei HiSuite en tu PC desde su página oficial. Instala IceBox en tu móvil. Puedes hacerlo directamente desde la Play Store o bien utilizando el APK incluido en el ZIP del paso uno. Desinstala las aplicaciones “G”, “Google Accounts” y Device Info. Instala Minimal ADB en tu ordenador. Activa el modo de desarrollo de tu Huawei. Para ello deberás ir a los ajustes de tu smartphone, luego a “Acerca del teléfono” y presionar 5 veces sobre el número de compilación, o hasta que te diga “Ya eres desarrollador”. Habilita la depuración USB. En el menú de ajustes ve a “Sistema y actualizaciones”, luego a “Opciones de desarrollador” y busca la opción correspondiente. Conecta tu móvil al ordenador a través del puerto USB. Presiona “Transferir archivos” en la ventana flotante que aparece en tu Huawei. HiSuite debería ejecutarse en tu PC y debería aparecer un código en tu móvil, es para aceptar la depuración USB. Marca “Permitir siempre en este ordenador”, confirma y sigue adelante.

¡ATENCIÓN! HiSuite te notificará que se instalará en tu móvil. Solo cierra la ventana tanto en tu ordenador como en tu móvil y ya.

Congela el marco de servicios de Google en tu Huawei y vuelve a tener las notificaciones de tus apps

Ejecuta IceBox en tu móvil. Presiona un par de veces en el ícono con la flecha amarilla para avanzar dentro de la app y luego selecciona en la lista “Simple ADB”. Puede que se abra un tutorial, si lo hace, ignóralo y listo. Ejecuta Minimal ADB en tu computador. Escribe en la consola de comandos: adb shell sh /sdcard/Android/data/com.catchingnow.icebox/files/start.sh Presiona la tecla enter y si todo va bien debería aparecer el mensaje “Success” en pantalla. IceBox se reiniciará, vuelve a presionar dos veces en la flecha y selecciona “Simple ADB”. Presiona “Apps” en IceBox. En la ventana que se abrió, ve a “System” y presiona “Got it” para que las apps de sistema puedan verse. En la lista, busca “Marco de servicios de Google” y selecciónala. Puedes ayudarte con la barra de búsqueda. Presiona “Freeze” y luego reinicia el móvil. ¡Listo! Tu móvil debería tener nuevamente las notificaciones activas.

Como verás, el proceso es relativamente sencillo de seguir, pero no es perfecto. De aquí en más podrás acceder a la app de la Play Store, pero no podrás hacer nada dentro de ella. Al tener el marco de servicios congelados la app no conecta con el servidor de Google, por lo que no podrás instalar ni actualizar nada.

Para solucionarlo, puedes instalar Aurora Store descargando su APK desde su página oficial y utilizarla como tu tienda de aplicaciones. También puedes instalar cualquier otra tienda de aplicaciones alternativa en tu Huawei.

Pero espera, que hay más y así podrás tener casi todo funcionando sin problema.

Cómo tener las notificaciones de las apps y la Play Store en tu Huawei al mismo tiempo

Aunque en los foros de XDA y el vídeo de Eloy no aparece lo que diremos, en Androidphoria nos encanta trastear e ir más allá. ¿Qué sucedió? Pues que descubrimos que igual puedes tener las notificaciones y la Play Store habilitadas al mismo tiempo en tu Huawei. ¿Cómo lo hicimos? Lee atentamente.

Habilita el marco de servicios de Google desde el menú de ajustes de tu Huawei, no desde IceBox. Para hacerlo:

Abre el menú “Ajustes” de tu dispositivo. Ve a “Aplicaciones” y nuevamente a “Aplicaciones”. Activa la visualización de aplicaciones de sistema. Busca “Marco de servicios de Google”. Entra y presiona “Habilitar”.

Al hacerlo te saltará una notificación de que tu dispositivo no está certificado. Es una notificación persistente, así que lo mejor que puedes hacer es deslizar hacia la izquierda sobre ella, presionar el icono del engranaje y deshabilitar la notificación.

De aquí en más debería funcionarte tanto la Play Store como las notificaciones y todas las apps sin mayor problema, pero sigue sin ser perfecto. ¿Por qué lo decimos? Porque hay algunos detalles:

Google Pay sigue sin funcionar , esto no tiene solución de momento, aunque otras apps de pago a través del NFC sí funcionarán.

, esto no tiene solución de momento, aunque otras apps de pago a través del NFC sí funcionarán. La app de Android Wear tampoco funciona , y de momento tampoco tenemos solución. Por consiguiente, tampoco podrás pagar con tu reloj usando Google Pay.

, y de momento tampoco tenemos solución. Por consiguiente, tampoco podrás pagar con tu reloj usando Google Pay. Las notificaciones de Gmail pude que tampoco funcionen , pero puedes solucionarlo. Si no lo hacen, puedes desinstalar la aplicación y utilizar otro administrador de correos como Outlook al que puedas cargar tus cuentas de Google.

, pero puedes solucionarlo. Si no lo hacen, puedes desinstalar la aplicación y utilizar otro administrador de correos como Outlook al que puedas cargar tus cuentas de Google. Puede que la brújula de Google Maps tampoco vaya, pero también puedes solucionar. La ubicación GPS y demás irán bien, pero no podrás ver haca que dirección vas, pero tranquilo que hay solución: Desinstala Google Maps y vuélvelo a instalar y con eso la brújula debería funcionar.

Es todo por hoy, esperamos haberte ayudado con lo de las notificaciones y que ahora sí puedas disfrutar de tu Huawei al completo. Por cierto, si conoces una solución mejor a todo esto con gusto puedes dejarla en la caja de comentarios y la revisaremos.