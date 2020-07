Prácticamente desde el Huawei P30 Google no da soporte a casi ningún móvil de esta marca. El bloqueo de los servicios de Google (GMS) a la compañía china se acompaña con múltiples limitaciones, pero la más grave de ellas definitivamente es la falta de la Play Store.

Es cierto que hay métodos para instalar la Play Store en tu Huawei, pero ningún móvil nuevo de esta compañía puede hacerlo oficialmente. Sin embargo, esta no es la única tienda de aplicaciones para Android, existen muchas más, y algunas de ellas son excelentes. ¿Quieres conocerlas? Tenemos 5 alternativas a Google Play que puedes instalar en móviles Huawei.

Tiendas alternativas en Android, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?

Como en todo lo relacionado con Android, existen múltiples opciones a elegir si no quieres (o no puedes) utilizar Google Play Store en tu móvil. Sin embargo, no todas las opciones son buenas, y algunas incluso pueden ser peligrosas. Por esta razón te recomendamos que leas al respecto, y elijas alguna que sea recomendada.

Entre las ventajas, una de las cosas positivas que ofrecen estas tiendas es que puedes conseguir aplicaciones que no están en la Play Store. Igualmente, también puedes encontrar apps por adelantado, que todavía no están disponibles en la tienda de Google. Por otra parte, las limitaciones regionales prácticamente no existen, y puedes probar apps que no están disponibles en tu país.

En la otra cara de la moneda, quizás la desventaja más importante de las tiendas alternativas es la variedad de aplicaciones. En todas encontrarás las apps más populares, pero si buscas alguna aplicación de nicho puede que tengas que revisar varias tiendas hasta encontrarla. Igualmente, en las tiendas alternativas las políticas de reembolso pueden ser diferentes a las de Google Play, así que presta atención a esas cosas.

¿Cuáles son las mejores tiendas alternativas para tu Huawei?

Como mencionamos, existen múltiples tiendas de aplicaciones para Android. Algunas son buenas, otras no tanto, pero en general tienden a cumplir con su trabajo. Sin embargo, si estás buscando la mejor tienda de aplicaciones para tu Huawei, debes chequear estas.

Amazon AppStore, la tienda perfecta si necesitas sentirte avalado por una gran empresa

Siendo uno de los principales retailers de móviles en todo el mundo, no es sorpresa que Amazon cuente con su propia tienda de aplicaciones. Originalmente fue lanzada para sus tablets Fire, pero luego se puso a disposición de todos los usuarios de Android.

Es quizás la opción más similar a la Play Store de Google, ya que tiene aplicaciones, pero también muchas cosas más. En la Amazon AppStore podrás comprar y descargar cientos de películas, miles de canciones y series, y millones de libros.

Su catálogo es de los más completos de esta selección en lo que aplicaciones se refiere, lo que la hace una segunda opción súper recomendable. Además, al contar con la tutela de Amazon, puedes estar bastante tranquilo por tu seguridad.

Descargar | Amazon AppStore

APKMirror, una tienda enfocada en las apps gratuitas y en saltarse las restricciones regionales

A diferencia de la opción anterior, APKMirror no es una tienda que se instala en tu móvil, sino una tienda online de aplicaciones. Es cierto que tienen APKMirror Installer, pero más que una tienda, es un intermediario entre tu móvil y la web.

APKMirror es una tienda mantenida completamente por la comunidad de Android, y su filosofía es muy clara: solo se publican aplicaciones gratis, y hacen todo lo posible para vencer las geo-restricciones. De esta manera, en APKMirror encontrarás muchas aplicaciones que están bloqueadas regionalmente en la Play Store, y podrás instalarlas sin problema en tu móvil.

Igualmente, es una plataforma diseñada para que accedas a las actualizaciones antes que nadie, sin esperar como en Google Play. ¿Te preocupa la seguridad? Los desarrolladores detrás de esta plataforma son muy celosos con eso, y tienen unas políticas muy estrictas para evitar que se publiquen apps maliciosas.

Acceder | APKMirror

GetJar, una leyenda entre las tiendas alternativas para Android que sigue dando guerra

GetJar es una de las tiendas de aplicaciones más antiguas que existen. Fue fundada en 2004, y al igual que APKMirror, es el hogar de muchas aplicaciones gratis. Su lista quizás no es la más grande de todas, pero en general encontrarás las apps más populares con total certeza.

Sin embargo, lo mejor de GetJar es que a pesar de ser una tienda basada en la web, tiene distribución por categorías y demás. Esto es algo de lo que carece APKMirror, por ejemplo, así que es un punto a favor para esta alternativa.

Los ads pueden ser un poco intrusivos en algunas ocasiones, pero no es la norma, porque de resto no la recomendaríamos. Aparte, GetJar también tiene espacio para otros sistemas operativos, como aplicaciones para iOS.

Acceder | GetJar

F-Droid, la tienda de aplicaciones Open Source más querida por la comunidad de desarrolladores

F-Droid es un repositorio de aplicaciones exclusivamente de código abierto. En esta tienda no encontrarás ninguna app que utilice publicidad o que haga seguimiento de datos, lo cual es genial. Igualmente, tampoco encontrarás apps con compras integradas en F-Droid, debido a algunos cambios recientes en las políticas de Google.

Debido a esto será difícil que consigas muchas aplicaciones populares, pero si eres de los que aman probar de todo, es una tienda fantástica. Igualmente, existen muchas aplicaciones de código libre que son increíbles, y seguro que no extrañarás a otras privativas.

F-Droid aparte tiene una gran ventaja, y es que puedes instalar su aplicación en tu móvil y acceder a la tienda con mayor comodidad. ¿Hay más? ¡Sí! F-Droid se encarga de gestionar las actualizaciones de tus aplicaciones, tal como hace la Play Store de Google. ¿Y la seguridad? En F-Droid hasta puedes descargar el código de todas las aplicaciones disponibles, y así chequear por ti mismo que todo esté en orden.

Descargar | F-Droid

Uptodown, la tienda alternativa más sencilla de utilizar en tu Huawei

Una de las grandes ventajas de Uptodown es que su diseño es muy parecido al de la Play Store. De esta forma, adaptarse a ella será realmente sencillo, así que no tendrás de qué preocuparte. Como la mayoría, Uptodown es una tienda de aplicaciones basada en una plataforma web, aunque también cuentan con su propia aplicación.

La cantidad de aplicaciones disponibles no es tan grande como en la Play Store, pero en general encontrarás cualquiera medianamente popular. En lo que a seguridad refiere, Uptodown tiene integrado su propio sistema de detección del malware, así que es una tienda alternativa bastante segura.

¿Algo adicional? Uptodown no solo aloja aplicaciones para Android, sino también para Windows y Mac, dos plataformas donde realmente es una opción muy fuerte.

Descargar | Uptodown

Cómo instalar estas alternativas a la Play Store en tu Huawei

En cada sección mencionamos si la tienda de aplicaciones estaba basada en una plataforma web o en una aplicación móvil instalable. Si es el segundo caso, seguramente te preguntes “¿cómo puedo instalar estas tiendas?”

El proceso es realmente sencillo, ya que es descargar el APK, conceder un par de permisos, instalar y listo. Pero si no sabes cómo, échale un ojo a nuestro artículo sobre cómo instalar un APK en Android.

Después de utilizar alguna de estas tiendas, te invitamos a la caja de comentarios para que nos dejes tu opinión, ¿vale?