Excepto por algunas pequeñas excepciones, todos los móviles presentados por Huawei y Honor luego de la orden ejecutiva 13873, presentada por el presidente Donald Trump el 15 de mayo del 2019, vienen sin los servicios de Google.

En esa orden ejecutiva el presidente de EE. UU. declara una emergencia nacional, al considerar que algunas empresas extranjeras representan un riesgo para la seguridad nacional en lo que respecta a espionaje. Específicamente, las empresas chinas Huawei y ZTE. Esta orden ejecutiva limita la capacidad de las empresas estadounidenses como Google para hacer negocios con Huawei y todas sus subsidiarias. Por lo que, aunque los móviles de Huawei sí pueden seguir utilizando el sistema operativo Android, Google tiene prohibido cederles la licencia para que puedan tener sus servicios, incluyendo la tienda de aplicaciones Google Play.

Un duro golpe del que Huawei todavía trata de recuperarse y que no terminará, al menos este año. El pasado 13 de mayo de 2020 el presidente Donald Trump reafirmó la orden ejecutiva, extendiendo sus efectos por un año más. Por lo que, en teoría, deberíamos esperar hasta el 15 de mayo de 2021 para ver si este panorama puede cambiar.

Por otro lado, también es cierto que este veto nunca llegó a cumplirse en su totalidad, debido a que el gobierno estadounidense le concedió a Huawei una licencia temporal para continuar haciendo negocios con empresas americanas de forma limitada. Desde entonces, esta licencia temporal ha sido extendida varias veces y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta que ambas partes logren llegar a un acuerdo comercial.

¿Huawei estará sin los servicios de Google indefinidamente?

Probablemente no, pero mientras tanto, Huawei no se ha detenido y por ello continúa buscando nuevas opciones que le permitan prescindir de los servicios de Google. Su mayor apuesta hasta ahora han sido con los “Servicios Móviles de Huawei” (HMS) y su propia tienda de aplicaciones, AppGallery. Sin embargo, estos intentos no han dado tan buenos resultados. O al menos no tan rápido como esperarían. Por suerte, si eres un fiel seguidor de Huawei aquí te enseñamos el mejor método para instalar Google Play en tu móvil.

Indudablemente, esta medida ha afectado a Huawei en Occidente, ya que de este lado del mundo contar con los servicios de Google es casi indispensable para la mayoría de los usuarios. Caso contrario en China, donde el gobierno chino tiene prohibido a sus empresas tecnológicas contar con servicios extranjeros como los GMS (Servicios móviles de Google), por lo que no se han resentido de este duro golpe e, irónicamente, las ventas de Huawei en China han aumentado durante este periodo.

Esto también puede deberse al lanzamiento de móviles muy interesantes como los de la serie P40, Mate 30 y sobre todo por el Huawei Mate X y Mate Xs, un móvil plegable muy interesante.

