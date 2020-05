Ha pasado casi un año desde que el gobierno de Estados Unidos sancionó a la empresa china Huawei, impidiéndole poder incluir los servicios de Google en sus futuros modelos. Cosa que sigue siendo así, al menos de forma oficial, debido a que ya existen métodos relativamente fáciles con los que puedes instalar la tienda de aplicaciones de Google en cualquier móvil de Huawei y Honor.

De entre todos los métodos que existen, el que te mostraremos a continuación es el más completo y confiable. Está llevado a cabo por el mismo youtuber que anteriormente nos enseñó a instalar los servicios de Google en el Huawei P40 Lite, uno de los móviles más recientes y populares de Huawei.

Pasos para instalar los servicios de Google en cualquier móvil Honor o Huawei

Aquí arriba puedes ver el vídeo tutorial para instalar las apps de Google en cualquier móvil Huawei y Honor. Lo primero que debes saber es que este tutorial sirve tanto para los móviles de Huawei y Honor con Android 9 como los que tienen Android 10 (puedes verlo en los ajustes del sistema).

Pero, esto no es lo más importante de este vídeo, sino que, a diferencia de otros tutoriales, este se enfoca en los posibles errores que podrías encontrar durante la instalación y cómo puedes resolverlos. Razón por la cual, deberías verlo completo antes de intentar seguir los siguientes pasos:

Paso 1: crea la copia de seguridad del móvil

Antes de empezar, primero debes descargar los archivos que vas a necesitar. Todos están separados en carpetas para cada paso. Además, tienes que fijarte bien en cuál es la versión de tu sistema operativo, ya que un enlace te servirá para Android 9 y otro para Android 10.

Puedes hacer la copia de seguridad en un pendrive OTG o desde el ordenar. En el caso del vídeo, el youtuber ha utilizado un Pendrive OTG pero esto no es un obstáculo para seguir con el procedimiento, ya que también te explica cómo hacer la copia desde el ordenador en otro vídeo. Si haces la copia desde el ordenador, guarda el archivo en la memoria interna del móvil. Si lo haces con un pendrive OTG, guarda todo en este dispositivo.

Una vez instalados y descomprimidos los archivos, ve a Ajustes, Aplicaciones, nuevamente Aplicaciones y escribe en el buscador “Copia de seguridad“. Si no aparece nada, despliega el menú de arriba a mano derecha y dala clic a la opción para mostrar procesos ocultos.

Ya deberías ver la “Aplicación de Copia de seguridad”. Tienes que desinstalarla. Luego, ve a la dirección del archivo donde tienes todos los pasos descomprimidos. Dale clic a la carpeta del paso 1. Ahí verás una versión de la aplicación que acabas de borrar, tienes que darle clic para instalarla.

Además de esta versión de la aplicación, en la carpeta también hay un archivo que debes descomprimir ahí mismo, en la carpeta 1. Una vez descomprimida, copia la carpeta que aparece y ve a la raíz del USB o donde sea que vayas a guardar la copia de seguridad que crearás a continuación y pega el archivo.

Durante el proceso de la copia de seguridad, el sistema te pedirá una contraseña de seguridad. Así como aparece en el vídeo, esta es eloygomeztv2020.

Paso 2: instala los servicios de Google e inicia tu sesión

Si todo ha marchado bien en el paso anterior, podrás ver que aparece una nueva aplicación. Esta tiene una “G” en morado y es el asistente que te ayudará a instalar los servicios de Google. Por supuesto, debes activar el Wifi.

Al darle clic a la app, verás que todo está en pictogramas pero no debes preocuparte, los pasos son muy sencillos. Solo tienes que darle clic a la opción Activar y luego a la opción Permitir. Por último, dale clic al botón azul con pictogramas chinos, ese que verás en la parte de abajo. Luego de esto podrás dejar la app en segundo plano para ir nuevamente a la ubicación del archivo donde está la carpeta 2.

Una vez que entres a la carpeta 2, verás varias aplicaciones de Google que debes instalar. Ve en orden, desde la primera aplicación de la lista hasta llegar a a la última. Ahora regresa a Ajustes y ve a la opción Cuentas, dale clic a Añadir cuentas e inicia tu cuenta de Google. Si tienes más de una cuenta de Google, este es el momento para instalarlas todas.

Paso 3: instala el Marco de Servicios de Google

Entra en la carpeta 3 e instala la aplicación que aparece. Una vez que se haya instalado, te comenzarán a llegar notificaciones avisándote que este móvil no está certificado. A pesar de estos errores, ya deberías estar conectado a los servicios de Google, justo como podrás confirmar al entrar en la aplicación de Google Play, misma que se ha instalado durante los pasos anteriores.

Escribe “Device ID” en el buscador de Google Play. Como aparecerán varias opciones, dale clic a la aplicación de color morado y cuyo desarrollador es VTechno. Cuando ya esté instalada, cierra todo lo que esté en la multitarea.

Posibles problemas al instalar Device ID en Google Play

Aunque no siempre pasa, puede que al primer intento no se descargue la aplicación. Si este es tu caso, ármate de mucha paciencia y dale al botón de descarga hasta que funcione.

Paso 4: elimina la aplicación de los Servicios de Google Play

Abre la aplicación Device ID y comprueba que te de un código de Google Service Framework. Al verificar esto, cierra la app y todo lo que esté abierto en la multitarea.

Como habías hecho anteriormente, vuelve a Ajustes, selecciona la opción Aplicaciones, dale nuevamente a Aplicaciones y en el buscador escribe “Google“. Te aparecerán varias aplicaciones, entre ellas una que dice Servicios de Google Play o Google Play Services, debes desinstalarla.

Ve a la carpeta 4, ahí está la aplicación de los Servicios de Google que te servirá para reemplazar la que acabas de eliminar, solo tienes que instalarla. Cuando ya esté instalada, aprovecha para comprobar si Google Play funciona como debería y si sigues teniendo el código del framework en la app Device ID.

Por segunda vez, vuelve a cerrar las aplicaciones en segundo plano, entra en Ajustes, Aplicaciones, Aplicaciones y escribe “Google” en el buscador. Dale clic a la opción para ver los procesos del sistema. Como seguramente recordarás, esta opción está disponible en el menú desplegable arriba a mano derecha.

Entre las nuevas opciones que aparecen encontrarás el “Marco de Servicios de Google“. Dale clic a Almacenamiento, vacía la memoria caché, borra los datos, regresa al menú anterior e intenta detener este proceso. Es probable que esto no pase al primer intento pero sigue hasta que lo logres. Si lo has conseguido, podrás ver que ya no aparece el código de la Framework en la app Device ID.

Llegado a este punto, Google Play no debería cargar ninguna página ni mucho menos poder descargar una app. Si es así, lo que tienes que hacer es reiniciar el móvil. Al cargar de nuevo, Google Play sí debería poder abrir todos los menús con total normalidad. Además, en Device ID aparecerá un nuevo código.

Por tercera vez en este paso, entra en Ajustes, Aplicaciones, Aplicaciones y escribe Google en el buscador. Detén los servicios de Google Play y desinstálalos.

Posibles problemas al desinstalar los Servicios de Google

Puede que cuando intentes desinstalar la app de los Servicios de Google el móvil deje de reaccionar. Si esto pasa no te preocupes, solo reinícialo y vuelve a intentarlo.

Paso 5: vuelve a instalar los Servicios de Google Play

Entra en la carpeta 5 e instala los Servicios de Google Play. Si luego de instalarlos te sigue dando error, repite este proceso, reinicia el móvil y prueba hasta que funcione. Es un proceso tedioso pero que al final te dará buenos resultados.

Este paso es clave y donde parece haber más problemas, por lo que te pedimos nuevamente que veas el vídeo tutorial completo y prestando mucha atención. Y sino, si has llegado hasta aquí y te sigue dando error, comienza el vídeo desde el minuto 23. Cuando todo haya terminado, podrás usar la tienda de aplicaciones de Google y el resto de servicios de Google con total normalidad.

¿Cuáles son los móviles Huawei y Honor en los que podrás instalar los servicios de Google?

Por si aún te queda la duda, este tutorial sirve para todos los equipos de Huawei que no vengan con los servicios de Google, incluyendo los desarrollados por su marca filiar, Honor. De hecho, antes de realizar el vídeo el método fue probado con éxito en los Huawei P40 Lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro y los Honor 9X Pro y Honor 8X en su versión china. Por lo que si tienes alguno de estos móviles, tus dudas han quedado despejadas.

Por otro lado, en teoría debería funcionar para el resto de móviles Huawei y Honor sin Google Play:

Si no tienes un móvil Huawei pero estás interesado en comprar alguno, ahora que sabes que puedes disfrutar de los Servicios de Google siguiendo estos pasos, no lo pienses más. A pesar de la falta de los Servicios de Google, Huawei se caracteriza por ser uno de los mejores fabricantes de móviles de la actualidad.