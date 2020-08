El 2019 fue uno de los años más duros para la compañía china Huawei, pues la administración de Trump colocó a la firma asiática en la lista negra del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En pocas palabras, le impidió a Huawei seguir operando dentro de Norteamérica. Esto le trajo una enormidad de problemas a la compañía en cuestión, y uno de los que más destacó fue la imposibilidad de seguir trabajando en conjunto con Google para poder seguir utilizando las licencias en sus nuevos modelos de smartphones.

Si bien el problema no parecía ser tan grave como se esperaba, pues se le concedió a Huawei una licencia temporal que logró renovar varias veces durante 2019 y principios de 2020, el panorama cambió completamente en estos días. La licencia en cuestión terminó caducando, y según lo informado por varios medios, esta noticia impactaría de lleno en las actualizaciones que recibirían los móviles antiguos de Huawei.

¿Los móviles de Huawei se quedan sin actualizaciones?

Es muy importante aclarar que esta medida solo afecta a los móviles lanzados por Huawei en 2019 y años anteriores, pues los terminales lanzados recientemente por la compañía china, no disponen de actualizaciones ni tampoco aplicaciones relacionadas con el mundillo de Google.

Ante esta situación, y viendo el panorama que asoma en el horizonte, se podría llegar a decir que todos los terminales de Huawei que cuentan con Android dejarían de recibir actualizaciones de seguridad y novedades en cuanto a aplicaciones y servicios de Google respecta.

Lo que no está claro aún es si esto significa que Huawei deberá eliminar las apps de Google en las futuras actualizaciones que envíe a sus dispositivos más antiguos, algo de lo que tanto Huawei como Google no han comunicado.

¿Esto podría llegar a su fin si Trump pierde las elecciones?

No nos vamos a meter en temas políticos, ya que es algo que no nos compete, pero varios analistas informáticos han dicho que el bloqueo de los Estados Unidos a Huawei podría llegar a terminar si Donald Trump no gana las elecciones.

La realidad es que los Móviles Huawei no podrán tener las apps de Google hasta el 2021, por lo que vemos un tanto difícil que el bloqueo impuesto por el gobierno actual de los Estados Unidos sea vetado de un día para el otro. Lo que sí vemos factible es que Huawei renueve la licencia temporal al menos un año más para que sus antiguos móviles sigan recibiendo actualizaciones y parches de seguridad.

Fuente | Gizmochina