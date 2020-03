DxOMark, el “benchmark” de cámaras más popular del momento, ha sido criticado muchas veces por su forma de trabajar. No hay que negar que en dicha página web se analizan de forma profesional y objetiva las cámaras de varios móviles que salen al mercado. Sin embargo, DxOMark también es un servicio que las marcas pueden pagar (algo que un benchmark serio no debería permitir) para aumentar la relevancia de sus móviles.

Por ejemplo, se sabe que algunas marcas pagan a DxOMark para que, tras una actualización de cámara, vuelvan a analizar un móvil y así mejorar su calificación. Pero peor es el caso de las marcas que envían un móvil adaptado a las pruebas de DxOMark para que obtenga calificaciones impresionantes, aunque el usuario final no vaya a recibir el mismo producto. Esto último es precisamente lo que ha pasado con el Xiaomi Mi 10 Pro y la propia Xiaomi lo ha confirmado con la actualización de cámara que acaban de lanzar.

El Xiaomi Mi 10 Pro que analizó DxOMark no es el mismo que llegó al mercado

Cuando Xiaomi lanzó el Mi 10 Pro el pasado mes de febrero, de inmediato se convirtió en el móvil con mejor cámara de la actualidad, según DxOMark. Esto hizo que muchos usuarios fueran corriendo a comprarlo por su cámara. Sin embargo, se llevaron la desagradable sorpresa de que la cámara del Mi 10 Pro no era tan buena como decía DxOMark. Podríamos culpar a DxOMark por hacer un mal análisis, pero en este caso el engaño lo ha hecho Xiaomi.

Y es que la marca china acaba de lanzar una actualización para el Xiaomi Mi 10 Pro, cuyo número de versión es MIUI V11.0.12.0, que mejora su cámara notablemente y la pone a la altura del análisis de DxOMark. Así pues, se confirma que Xiaomi entregó a los analistas de DxOMark un Xiaomi Mi 10 Pro con un software de prueba que aún no estaba listo para llegar a los usuarios finales y que estaba diseñado para arrasar en DxOMark. Por suerte, Xiaomi ha logrado que ese software que mejora la cámara ya esté disponible para todos, pero ¿qué hubiese pasado si no lo lograban? ¿Los usuarios se quedarían con un móvil que no es el mismo que DxOMark les vendió?

En todo caso, lo peor de esta situación es que no es la primera vez que pasa. Anteriormente, Xiaomi hizo lo mismo falseando la puntuación del Xiaomi Mi 8 en DxOMark. Sin dudas, un hecho lamentable que nos afecta a nosotros, los consumidores, que somos engañados como niños.

¿En qué mejora la cámara del Xiaomi Mi 10 Pro con la última actualización?

Por si no lo sabías, el Xiaomi Mi 10 Pro que analizó DxOMark supera en varios aspectos fotográficos a los Xiaomi Mi 10 Pro que se están vendiendo ahora al público. Tiene un mejor autoenfoque en condiciones de poca luz, mejores ajustes de color para el HDR y no tiene el virado a púrpura que aparece a veces en las fotos nocturnas tomadas por los Xiaomi Mi 10 Pro comerciales. Afortunadamente, con esta última actualización, tu Xiaomi Mi 10 Pro recibirá todas estas virtudes de la cámara que probó DxOMark.

En fin, nuestra recomendación final es que no confíes en análisis de cámaras, como los de DxOMark, o en cualquier otro benchmark. Puedes tenerlos como una referencia, pero no decidas qué móvil vas a comprar en base a sus puntuaciones. Mejor espera a que los verdaderos usuarios compren el móvil que te interesa y te den su opinión luego de una experiencia de uso real, como aquí en Androiphoria hacemos.

Fuente | CNMO