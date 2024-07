Cómo quitar Meta AI de Messenger en Android guía paso a paso

No es extraño que las compañías de tecnología no quieran quedarse afuera del auge de las inteligencias artificiales, pues cada vez son más los usuarios que se interesan por este tipo de avance tecnológico. Ante esta situación, las plataformas de mensajería, como así también redes sociales, están prácticamente obligadas a ofrecer una IA para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Un claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo con los servicios que brinda Meta, empresa que tienen en su poder algunos de los servicios más utilizados en el mundillo de Internet: Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger.

Durante estos últimos meses, Meta ha integrado su IA en la mayoría de sus servicios, pues ya son millones los usuarios que han empezado a ver como la inteligencia artificial desarrollada por esta compañía se ha incluido de forma nativa a muchas de sus aplicaciones.

Centrándonos específicamente en el mensajero de Facebook, Messenger claro está, la situación actual parecería haber alcanzado a varias regiones, y es que una gran parte de los usuarios ubicados en Europa y América se han encontrado con la inclusión de la IA de Meta en la app de Messenger para Android e iOS.

¿No quieres utilizar Meta AI en Messenger? Descubre cómo quitarla

Si aún no te has familiarizado con las inteligencias artificiales, o bien te molesta el icono de Meta AI que aparece en Facebook Messenger, pues tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que quitar Meta AI de Messenger es posible, aunque la mala noticia es que no se la puede remover de forma sencilla.

Según lo que hemos podido investigar, Messenger, de momento, no ofrece ninguna opción para que Meta AI pueda removerse de la aplicación para Android. Ante esta situación, se deben seguir una serie de pasos para remover este icono/conversación de la app de mensajería.

En pocas palabras, deberás desinstalar la aplicación de Messenger de tu móvil, y posteriormente instalar una versión antigua (anterior a la versión en la que se incluyó Meta AI). Estos pasos te explicarán a hacerlo de forma simple y rápida:

Entra en los “Ajustes” de tu móvil.

Ingresa en “Apps”.

Busca la app de Messenger y pincha sobre la misma.

Dale a la opción que dice “Desinstalar”.

Pincha en “Aceptar” para confirmar la eliminación de la aplicación.

Una vez eliminada, descarga una versión anterior de Messenger . Te recomendamos descargar la versión 464.0.0.28.109 (puedes pinchar en dicho enlace para descargar el APK).

. Te recomendamos descargar la versión 464.0.0.28.109 (puedes pinchar en dicho enlace para descargar el APK). Cuando intentes descargar esa versión, tu móvil te dirá que el archivo podría ser dañino. Desestima el mensaje presionando en “Descargar de todos modos” (hemos probado el APK en Virus Total, por lo que el archivo está libre de virus).

Abre el APK que has descargado.

que has descargado. Selecciona “Instalador del paquete”.

Presiona sobre “Instalar”.

Una vez instalada esa versión de Facebook Messenger, deberás abrir el mensajero y comprobar que desapareció Meta AI del menú.

Recuerda que para poder instalar aplicaciones APK en Android tendrás que habilitar las instalaciones de apps desconocidas. Así mismo, tendrás que deshabilitar las actualizaciones automáticas en Play Store, pues si la tienda de apps de Google actualiza la versión de Messenger que has instalado, volverá a aparecer Meta AI.