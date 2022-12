Desde que iniciara el vaivén de Elon Musk con Twitter y la incertidumbre posterior, Mastodon se perfila como una alternativa con mucha fuerza. La red social de código libre está ganando nuevos usuarios a un ritmo excelente y parece que a Musk no le ha gustado esto. ¿Su solución? Que Twitter cargue directamente contra Mastodon bloqueando o limitando sus enlaces. ¿Hay miedo en casa? Te explicamos lo que está sucediendo.

Los enlaces hacia Mastodon son «potencialmente dañinos», según Twitter

Si eres usuario de Mastodon, puede que hayas notado que Twitter no está permitiendo publicar enlaces de esta red social. Cuando quieres publicar un enlace hacia el dominio principal de Mastodon (mastodon.social) o alguno de sus servidores, Twitter sencillamente no te deja hacerlo.

La plataforma te advierte que el enlace redirige a un sitio «potencialmente dañino» e inmediatamente manda tu tweet a borradores. Además de etiquetar a estos enlaces como tal, Twitter te invita a visitar el Centro de ayuda para obtener mayor información. Sin embargo, cuando te diriges a este espacio, no indican nada más allá que una información genérica.

Al momento de escribir este artículo, Twitter no ha detallado por qué es imposible twittear enlaces que redirigen a Mastodon en su plataforma. Sin embargo, resulta que este no es el único problema: recientemente, Twitter también suspendió la cuenta oficial de Mastodon, un ataque directo contra esta otra red social.

Se rumora que es por haber publicado un enlace hacia la cuenta de @ElonJet en Mastodon (ya hablaremos de ello), pero no hay nada confirmado. Asimismo, es bien sabido que Mastodon es rival directa de Twitter, pero tomar represalias de este nivel solo por eso sería echarse la soga al cuello.

¿Musk quería liberar Twitter? En realidad, la libertad de expresión parece estar en el paredón

Cuando Elon Musk adquirió Twitter, su primera publicación decía que el ave había sido liberada (refiriéndose a Twitter). Todos pensábamos que esto significaría mayor libertad de expresión dentro de la plataforma, algo que el propio Elon venía prometiendo desde hacía meses.

Sin embargo, la realidad apunta justo hacia al lado contrario, pues vienen sucediendo cosas terribles dentro de Twitter. Como si no fuese suficiente con el despido masivo de empleados, ahora Musk está suspendiendo cuentas de usuarios a mansalva.

Hace un par de días, Twitter dio de baja la cuenta del periodista @ElonJet, que publicaba información sobre la ubicación del Jet privado de Elon Musk. Momentos después suspendieron la cuenta de Jack Sweeney, el periodista que controlaba dicha cuenta.

Luego les tocó el turno a otros periodistas de The Washington Post, Mashable, The New York Times, CNN y algunos independientes. ¿Qué tenían en común? O bien publicaban información de @ElonJet o se metían con el CEO de Twitter. Dicho de forma más tajante: si te metes con Elon, olvídate de usar Twitter.

Musk aseguró que estas y otras cuentas estaban violando las normas comunitarias de Twitter e invadiendo su privacidad al doxear su ubicación en tiempo real, algo que pone en riesgo su seguridad. Aparte, indicó que solo por ser periodistas no tenían que esperar un trato especial.

Lo de Mastodon podría estar relacionado con esto, debido a que publicaron algunos tweets de @ElonJet. No obstante, suspender su cuenta y bloquear todos los enlaces hacia su web es excesivo. Además, es algo que solo sucede con Mastodon, pues hay enlaces hacia Facebook e Instagram que también apuntan hacia publicaciones de @ElonJet y Twitter no los está bloqueando.

Al parecer, la libertad de expresión en Twitter realmente llega hasta donde le dé la gana a Elon. El nuevo CEO ve la plataforma como su patio de juegos y si alguien se mete con él, se lleva la pelota y te echa.