Hace un par de día se hizo oficial la compra de Twitter por parte de Elon Musk con todos los posibles cambios en la plataforma que esto supondrá. Pues bien, una de las cosas que se sabía desde que demostró su interés de hacerse con la red social era que el magnate sudafricano buscaría la forma de hacer más rentable Twitter y no se ha demorado en hacerlo.

Según el medio de The Verge, Elon Musk está reformando el servicio por suscripción Twitter Blue para ofrecer más funciones entre las que se encontrará el verificado en la red social. ¿Lo malo? Pues que ahora la suscripción no costará 4,99 euros, sino 19,99 euros al mes. ¿Qué pasará con los que no paguen? Pues perderán esta preciada marca.

La marca de verificado de Twitter pasará a costar 20 € al mes

Por si aún no lo sabes, Twitter Blue es una suscripción que el año pasado se había lanzado en la plataforma para ofrecerle a los usuarios funciones exclusivas como deshacerte de la publicidad, editar tweets y cambiar el diseño de la interfaz. El precio de este servicio ronda los 5 euros mensuales, hasta ahora.

Elon Musk pretende relanzar esta suscripción con un precio más caro (20 € / mes) pero con una nueva función que hasta el momento no ofrecía el servicio: el verificado de la cuenta. Así, solo los que paguen Twitter Blue podrán acceder a esta marca y quienes no lo hagan tendrán un plazo 90 días para suscribirse, ya que de lo contrario la perderán.

El medio también destaca que Musk ordenó a los trabajadores de la plataforma modificar el proceso de verificación de usuarios. De hecho, se rumora que este nuevo servicio debería estar disponible antes del 7 de noviembre de este año dado que el magnate sudafricano ha amenazado con despidos si no se concreta dicho cambio. Y tú… ¿Crees que está bien que Twitter cobre por la marca de verificado?