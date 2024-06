Elon Musk lo ha vuelto a hacer. Después de meses sin tomar una decisión polémica al mando del X (como lo fueron el cambio de nombre de Twitter, los verificados de pago, etc.) el magnate sudafricano acaba de hacer un nuevo cambio importante en la red social.

Así es, los Me Gusta de Twitter (X) ahora son privados. Tal y como lo explica la cuenta de soporte de la plataforma, los usuarios ahora solo pueden ver sus propios likes o los que recibe en una publicación propia. Los «Me Gusta» de otras cuentas ya no son visibles.

Ahora bien, existe un truco para volver a ver los likes (me gusta) de otras cuentas en X… ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues a continuación te explicamos el único método disponible para volver a ver los likes en Twitter.

Cómo volver a ver los likes en X (Twitter)

Actualmente, el único método posible para volver a ver los Me Gusta de otras cuentas de Twitter es usando el navegador Mozilla Firefox con el complemento Twitter Old 2024. Este también está disponible para Chrome y Opera, pero lamentablemente en estos navegadores no funciona.

Descargar | Mozilla Firefox

Descargar | Twitter Old 2024

Una vez tengas instalado el navegador Mozilla Firefox y descargado el archivo de instalación del complemento (OldTwitterFirefox.zip), solo tendrás que seguir estos pasos para ver los likes de otras cuentas en Twitter:

Abre Mozilla Firefox y ve a la dirección about:debugging#/runtime/this-firefox.

about:debugging#/runtime/this-firefox. Una vez allí, haz clic en el botón Cargar complemento temporal.

Busca el archivo OldTwitterFirefox.zip que acabas de descargar y presiona en Abrir.

Al hacer esto, verás que quedará instalado el complemento Old Twitter 2024.

Finalmente, abre el perfil de una cuenta de Twitter (X) y ve al apartado Favoritos para ver sus likes (o me gustas).

Por último, es importante que sepas que esta es una solución momentánea, ya que Mozilla Firefox elimina el complemento cada vez que cierras el navegador. Es decir, que deberás reinstalarlo cada vez que vuelvas a abrir el navegador. Si quieres tenerlo permanentemente, tienes que usar la versión para desarrolladores de Mozilla Firefox.

Y tú… ¿Pudiste volver a ver los likes de Twitter con este truco?