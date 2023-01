Desde hace algunos días, los usuarios de TweetDeck han inundado Twitter, Reddit y otras plataformas con un mismo grito desesperado: TweetDeck no les funciona. La que es una de las mejores apps para administrar Twitter dejó de funcionar a través de su URL principal, causando pánico entre sus usuarios.

Sin embargo, si eres uno de los afectados, tenemos que decirte algo: mantén la calma, pues TweetDeck sigue vivo, funcionando correctamente y está esperando por ti. Te enseñaremos por qué TweetDeck no abre y cómo puedes solucionarlo fácilmente.

TweetDeck tiene nueva URL de acceso para seguir disfrutándolo

Imagina el escenario (o no, porque seguramente lo viviste y eso es lo que te trajo aquí): primera semana de 2023, vas a revisar tu Twitter, intentas abrir TweetDeck en el navegador desde su URL de toda la vida (tweetdeck.com) y ¡sorpresa! La página no carga de ninguna manera. Comienzas a sudar frío, vas a otro navegador y sucede lo mismo, hay un error de conexión. ¿Qué forma de iniciar el año, no?

Esta situación se repitió millones de veces alrededor del mundo, pues la URL tweetdeck.com ya no funciona. Por alguna razón hasta ahora desconocida, esta dirección ya no apunta hacia la página de inicio de TweetDeck, sino que arroja erro y listo. No se sabe si es un fallo en la API de Twitter, si es cosa de TweetDeck o qué, pero el hecho es que ahora debes entrar desde otra URL.

Concretamente, la nueva dirección para acceder a Twitter desde TweetDeck es tweetdeck.twitter.com, que funciona perfectamente. Al acceder a la plataforma usándola, encontrarás todo tal cual lo habías dejado y podrás seguir disfrutando de la app.

Esta dirección funciona desde hace un buen tiempo, pero parece que ahora se volvió la URL oficial. Lo repetimos: nadie sabe la razón de este cambio, pues no hay declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, es fácil llegar a la conclusión de que ahora es la nueva dirección oficial. ¿Cómo? Porque al buscar «TweetDeck» en Google o cualquier otro buscador, la URL que está indexada como principal es la nueva (tweetdeck.twitter.com).

Puedes estar tranquilo, TweetDeck sigue vivo y espera por ti.

Alternativas a TweetDeck para revisar tu Twitter, por si algún día desaparece

Que tantos usuarios lanzaran el grito al cielo al mismo tiempo solo prueba una cosa: TweetDeck es superpopular y millones adoran utilizarla. Sin embargo, no es la única plataforma con decenas de opciones que existe para revisar y administrar Twitter.

Hay alternativas realmente buenas a TweetDeck y muchas de ellas se parecen un montón, así que te adaptarás rápido. Bien sea que utilices alguna como plan B, que te encante y des el salto definitivo o previendo un desenlace mucho peor, échales un ojo a estas tres opciones que dejamos a continuación.

Hootsuite, la alternativa más popular, que además sirve para otras plataformas

Hootsuite probablemente es más conocida que TweetDeck, pues es la app de gestión de redes sociales por excelencia. Te permite ordenar tu Twitter en columnas, tiene una interfaz muy limpia y sirve también para Facebook, Pinterest, YouTube y hasta LinkedIn. Está disponible para ordenadores (web) y dispositivos móviles.

Tweeten, la alternativa más similar a TweetDeck para ordenadores

Tweeten es un cliente basado en TweetDeck que adopta muchas de sus características (incluida la división por columnas). Al mismo tiempo, permite descargar vídeos desde Twitter, programa publicaciones, hacer búsquedas avanzadas, filtrar hashtags, buscar GIFs y más. Puede que sea la mejor alternativa, aunque lamentablemente no tiene versión para móviles, solo Windows, Mac y una extensión para Chrome.

MarinDeck, revive TweetDeck para Android con esta app

Cuando la app de TweetDeck para móviles dejó de funcionar hace años nos dejó un enorme vacío. Sin embargo, MarinDeck llegó al rescate como una propuesta muy similar que hoy día sigue vigente y actualizándose. Si extrañas TweetDeck en Android, definitivamente debes darle una oportunidad. De hecho, tenemos un artículo dedicado completamente a MarinDeck con todas sus características.