Hace unos días, los usuarios de TweetDeck se llevaron las manos a la cabeza cuando se dieron cuenta de que no podían usar Twitter desde ahí. Resultó que solo fue un cambio de dominio y la plataforma sigue funcionando en uno nuevo sin problemas. Sin embargo, antes de que se descubriera lo que sucedía, algunos medios hicieron eco de posibles problemas con la API de Twitter. Resulta que pueden tener algo de razón, aunque en otros escenarios.

¿Por qué lo decimos? Porque por alguna razón desconocida, ahora Twitter no está funcionando con Tweetbot y otras apps de terceros, como Twitterific. Nadie da razones puertas adentro, pero podría deberse a un problema con su API.

Varios clientes de Twitter no están funcionando y nadie sabe por qué. ¿Un posible bloqueo?

Que un cliente de Twitter falle es algo que puede suceder en cualquier momento, pero que lo hagan varios en simultáneo ya es algo preocupante. Y esto es justamente lo que está pasando con Tweetbot, Twitterrific y otros como Flamingo, cuyas apps no están funcionando correctamente. Según datos aportados por estas mismas plataformas, el origen del problema podría estar en la API de Twitter, que no responde a las solicitudes de estos clientes.

Sin embargo, Twitter no ha dicho nada al respecto, no han dicho si están investigando, ni notificado si introdujo algunos cambios en su API. ¿Lo más curioso del caso? Hay clientes que funcionan perfectamente, como Fenix y Albatross, haciendo que la suspicacia crezca como la espuma dentro de la comunidad twittera.

Sobre esto, Paul Haddad, uno de los creadores de Tweetbot, publicó lo siguiente en Mastodon: «Espero que lo que esté pasando en Twitter sea algún bot automático de protección contra spam que esté suspendiendo incorrectamente las aplicaciones. Lamentablemente, ya no tengo muchos contactos en Twitter, así que dudo que obtenga una respuesta definitiva pronto».

Mientras, Sean Heber (de Twitterrific) hizo lo propio en su cuenta: «tendremos que darle un poco de tiempo y ver si se trata de una política real o simplemente de algún tipo de interrupción. No sabemos más que nadie». Sin embargo, Heber va un poco más allá, al explicar que Twitterrific para macOS sigue funcionando sin problema, dejando entrever un posible bloqueo.

Además, esta teoría toma todavía más fuerza gracias a los usuarios, que han revelado que los clientes que están dando problemas ya no aparecen en la lista de apps conectadas a sus cuentas. ¿Qué es lo que sucede realmente? De momento solo Twitter lo sabe, pero no han declarado al respecto y los rumores siguen aumentando.

La historia de Twitter con los clientes de terceros no es nueva, pero parece que va a peor

Inicialmente, Twitter era muy abierto a permitir que otros desarrolladores diseñaran clientes para su plataforma. La API de Twitter estaba a disposición de todo el que quisiese usarla, pero desde 2012 y la versión 1.1 la cosa comenzó a cambiar. Desde ese momento, la guerra contra los clientes de Twitter inicio, al estos tener que pedir permiso para utilizar la API si necesitaban más de 100.000 fichas de usuario.

¿El resultado? Muchos clientes de terceros desaparecieron y el cliente oficial se posicionó muy bien, pero no fue algo sostenible. Y sí, Twitter introdujo muchas mejoras a la plataforma en los últimos años, pero el crecimiento no fue el esperado. Tanto así, que el propio Jack Dorsey (ex CEO) reconoció que cerrar la API de Twitter fue una mala idea, pues perjudicó la buena salud de esta red.

En los últimos dos años las exigencias de Twitter con su API fueron relajándose un poco, algo que impactó positivamente. No obstante, desde la llegada de Elon Musk a la silla principal, todo volvió a cambiar y la incertidumbre pasó a estar en primera fila. ¿Ejemplos de ello? Los siguientes:

Desde octubre de 2022, la cuenta oficial de Twitter API no publica nada nuevo como para saber si se han hecho cambios e introducido nuevos requisitos.

Se sabe que Elon dio de baja a un montón de subservicios dentro de Twitter porque no los consideraba necesarios, sino un gasto de dinero.

dentro de Twitter porque no los consideraba necesarios, sino un gasto de dinero. En diciembre, Twitter decidió bloquear todos los enlaces que apuntaran hacia Mastodon, una pataleta inexplicable pese a ser la competencia.

Es conocido que Elon no está aguantando muy bien las críticas desde que adquirió Twitter, pues ya ha bloqueado un montón de cuentas por ello.

desde que adquirió Twitter, pues ya ha bloqueado un montón de cuentas por ello. En las últimas semanas, las políticas de Twitter han cambiado en varias oportunidades, sin previo aviso y sin importar a quiénes afectará.

Y así hay un puñado de ejemplos más que dejan claro que las cosas no se están haciendo del todo bien dentro de Twitter. ¿Lo peor del caso? Cuando tomas lo anterior, es muy difícil no pensar en el escenario más oscuro: el del bloqueo.

Esperemos que no sea así, pero es urgente que Twitter arroje un poco de luz sobre lo que está sucediendo con su API y los clientes de terceros.