La novela dramática de Twitter durante las últimas semanas no parece tener fin. No bastó con el vaivén de Twitter Blue y la verificación de cuentas, tampoco con las renuncias masivas. Ahora, la Unión Europea podría echar a Twitter de Europa si Elon Musk y compañía no entran en el carril. ¿A qué se debe esto? ¿Es la misma razón por la que se dijo que Facebook e Instagram podrían irse?

Twitter se queda sin representantes en Europa que los ayude a cumplir las leyes de contenido. Podría salirles caro

Según Financial Times (FT), Twitter podría estar al borde del abismo dentro de la Unión Europea. La razón detrás de esto es el cierre de su oficina en Bruselas por falta de personal, debido a la avalancha de renuncias que hubo días atrás.

Entre las obligaciones de esta oficina estaba mantener contacto constante con la Unión Europea y otros gobiernos de la región. ¿Su objetivo? Hacer que Twitter cumpliese con las exigencias y leyes de la UE en materia de privacidad de datos y protección de contenidos de los usuarios.

De acuerdo con FT, el golpe principal viene tras la renuncia de Julia Mozer y Dario La Nasa, luego del ultimátum de Elon Musk. Ambos eran los principales responsables de las políticas de Twitter para Europa y de hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales en la plataforma. Aparte, eran los únicos dos empleados de Twitter que quedaban en Bruselas luego de la ola de despidos que ejecutó Musk durante su llegada.

Sin ellos, Twitter podría enfrentar multas con un valor de hasta el 6% de sus ingresos globales. Y si no arreglasen el problema luego de la multa, la plataforma se arriesga a ser vetada de Europa.

Asimismo, la salida de Damien Kieran de Twitter como director global de privacidad también fue un duro golpe para la plataforma en Europa. Con su partida, Twitter ya no cumple con un requisito básico exigido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. ¿La consecuencia? Como en lo anterior, mientras no exista un sustituto, la plataforma está en riesgo de ser echada de Europa.

Twitter podrá seguir adelante en Europa, pero deben trabajar de la mano con los reglamentos

Las alarmas de la Unión Europea con Twitter se encendieron desde que Musk tomó el timón hace unas semanas, así que lo de la oficina de Bruselas solo echa leña al fuego. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque desde que Elon twittease aquello de que «El ave fue liberada» (haciendo referencia a Twitter), la UE lanzó el primer aviso.

La advertencia llegó nada menos que desde Thierry Breton, comisario Mercado Interior y Servicios en la UE, que respondió que: «En Europa, el ave volará según nuestras reglas». Esto es una referencia clarísima a la Ley de Servicios Digitales, pero además es un llamado de atención para que no se cruce la línea.

Tras el cierre de la oficina de Bruselas, la siguiente en levantar la voz fue Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea. Jourová reconoció que hasta ahora Twitter ha hecho la tarea y se ha comprometido en la lucha contra la desinformación y el odio en la plataforma. Sin embargo, teme que lo de Bruselas afecte negativamente el camino recorrido hasta ahora. «Si [Twitter] desea detectar y tomar medidas de manera efectiva contra la desinformación y la propaganda, necesitará recursos para ello».

¿Qué es lo que sucederá al final? El tiempo dirá, aunque sí hay dos cosas que sabemos ahora mismo, por paradójicas que parezcan: la primera, es que es harto conocido que Musk no tiene buena relación con los entes reguladores; la segunda, que curiosamente Elon ya se había comprometido a cumplir con la Ley de Servicios Digitales. De hecho, lo hizo ante el mismo Thierry Brenton en una reunión que tuvieron en la Gigafactory de Tesla en Estados Unidos. Estaremos atentos a cualquier novedad.