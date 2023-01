Para nadie es secreto que Twitter lleva años siendo una plataforma poco rentable, algo que se mantiene tras la adquisición por parte de Elon Musk. Sin embargo, la compañía y su nuevo CEO no se han quedado de brazos cruzados y han introducido numerosos cambios para cambiar esta realidad.

Prueba de ello es el nuevo precio de la suscripción a Twitter Blue, los despidos masivos y hasta el regreso de la propaganda política. Sin embargo, parece que esto no ha sido suficiente y la compañía estaría dispuesta a ir mucho más allá. ¿Qué tanto? Tanto, que Twitter podría subastar nombres de usuario para ganar dinero.

Los nombres de usuario que saldrán a la venta podrían ser los de cuentas inactivas (o no)

Según un informe publicado por The New York Times (NYTimes), Twitter está considerando vender nombres de usuarios a través de subastas en línea. El objetivo sería ingresar mayor cantidad de dinero a sus arcas, algo que va muy de la mano con la visión que tiene Elon Musk.

El documento afirma que los ingenieros de Twitter han pensado en organizar subastas donde las personas interesadas puedan pujar por un nombre de usuario (ID). Además, indica que esta discusión se mantiene desde diciembre (al menos), pero no es una decisión tomada. NYTimes no detalla si la idea sería subastar todo tipo de seudónimos/identificadores o solo un grupo, pero este rumor cae como anillo al dedo.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Comenzando diciembre, Musk publicó un tweet en que aseguraba que liberaría al menos 1500 millones de perfiles en Twitter. La mayoría sería por inactividad de las cuentas, pero en algunos casos sería para liberar nombres de usuarios que pueden interesar a otras personas. Tomando en cuenta esto, puede que lo de las subastas no sea información confirmada, pero algunas cosas apuntan en esa dirección.

Curiosamente, este informe sale a la luz pocos meses después de que Telegram anunciara que permitirían la compra y venta de nombres de usuario. No sabemos si Twitter utilizaría tecnología blockchain para estas cosas, como Telegram, pero no nos sorprendería conociendo el pasado de Musk.

¿Es legal que Twitter venda nombres de usuario que ya fueron usados?

Ahora bien, seguramente te queda una pregunta en el aire y es la legalidad de implementar algo así. La respuesta es un poco escabrosa, pero vamos a intentar explicarlo.

Si nos ceñimos únicamente a las políticas actuales de Twitter, la de usurpación de nombres de usuario prohíbe la compra y venta de estos. Sin embargo, durante años se han podido comprar seudónimos de Twitter a través del mercado negro.

Esto no lo hace legal y Twitter podría suspender la cuenta si te descubre haciéndolo, pero ¿eso les daría a ellos la potestad de hacer lo que quieran con esa cuenta? De buenas a primera no, sino que deberían dejar esa cuenta y nombre de usuario suspendidos y ya. No obstante, es aquí donde se pone peliagudo el asunto.

Las reglas de Twitter las pone la compañía, así que podrían modificarlas como han hecho últimamente. Además, Musk es ampliamente conocido por tomar decisiones de este tipo y pasar por encima de todos, así que no nos sorprendería que lo hiciera. De hecho, ya lo está avisando de alguna manera con el tweet que citamos arriba.

¿Está bien que lo haga? Es una discusión no solo legal, sino que también pisa los terrenos de la moralidad y la ética. ¿Quién podría detener a Twitter y Musk de hacer algo así? De buenas a primeras nadie, pero si se pasan de la raya los sistemas judiciales podrían intervenir si alguien decidiese denunciarlos.