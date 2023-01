Luego de la llegada de Elon Musk a Twitter, se ha marcado un antes y un después dentro de la plataforma. Desde entonces, se han venido anunciando cambios bastante drásticos, como, por ejemplo, el cambio de los colores de los verificados.

Ahora, se ha anunciado un cambio que podría ser uno de los más controversiales hasta el momento, y es que Twitter mediante un comunicado ha dejado saber que ahora se permitirán las propagandas políticas, a pesar de que este tipo de publicidad había sido prohibida en el 2019.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we're relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023